Scendete in pista per l’enorme festa da ballo a Place du Casino

La F(ê)aites de la Danse è aperta a tutti e gratuita!

“Finalmente!” Ha esclamato Patrice Cellario, felice di veder tornare la F(ê)aites de la Danse nel 2023, visto che la prima, e unica, edizione si era svolta nel 2017. Come ha sottolineato il Consigliere di Governo-Ministro dell’Interno durante una conferenza stampa, l’idea dietro questo evento non è solo quella di assistere alle danze, ma soprattutto di partecipare.

Organizzato dalla collaborazione tra il Ballets de Monte-Carlo, la Société des Bains de Mer (SBM) e il Governo del Principe, quest’anno il gigantesco festival si terrà sabato 8 e domenica 9 luglio. Gli appassionati e i neofiti si lasceranno trasportare da 24 ore di danza e spettacoli, oltre a molte altre sorprese! Secondo Stéphane Valeri, appena salito a capo della SBM, questo “progetto folle” per i monegaschi e per tutti i visitatori del Principato consentirà di mostrare un altro volto di Monaco, quello della convivialità.

Convivialità e interattività

Saranno presenti 250 artisti, tutti pronti a soddisfare il pubblico. “Se non ballate, c’è da preoccuparsi”, ha detto scherzando Jean-Christophe Maillot, coreografo e direttore del Ballets de Monte-Carlo, che ha presentato i momenti salienti dell’evento. A cominciare dalla Barre Géante (sbarra gigante), che permetterà al pubblico di riscaldare i muscoli come dei veri ballerini del Ballets de Monte-Carlo. Seguirà la Marathon, un evento memorabile che quest’anno durerà 12 ore invece di 6.

Altri momenti salienti saranno il concerto della star internazionale Goran Bregovic e lo spettacolo di pole dance di Marion Crampe, soprannominata “Fée de la Pole” (Fata del palo). Senza dimenticare i workshop dei diversi stili: danza brasiliana, country, tango, ballo da sala, tip tap, pole dance, danza tahitiana, danza africana, hip-hop, boogie woogie… Ce ne sarà davvero per tutti i gusti.

Quali star si esibiranno a Monaco quest’estate?

La serata si concluderà con un grande flashmob, di cui potete già imparare la coreografia, e con un’atmosfera da discoteca che si protrarrà fino alle prime luci dell’alba grazie alle 3.000 cuffie messe a disposizione. Ma non è tutto. Al mattino le attività proseguiranno con lezioni di yoga e una formula detox per i buongustai che dovranno recuperare un po’ di forze.

La Place du Casinò completamente trasformata

La prima edizione ha riunito 10.000 persone contemporaneamente sulla Place du Casino. Anche quest’anno sono attese decine di migliaia di amanti della festa e del ballo, in arrivo dalla Costa Azzurra e dalla Liguria. Per accoglierli, la mitica piazza, ridisegnata nel 2020, avrà un volto completamente nuovo. Le palme e i lampioni, per esempio, spariranno. Come sottolinea il presidente e amministratore delegato della SBM, sono previsti diversi cambiamenti per “creare una delle più belle piste da ballo all’aperto”.

Mappa di accesso all’evento (Foto © DR)

La SBM metterà a disposizione 200 dipendenti e anche alcuni dei luoghi più prestigiosi, come l’Opéra Garnier Monte-Carlo. Il gruppo si occuperà anche della ristorazione, guidata dallo chef Philippe Joannès. La qualità non mancherà e i prezzi resteranno accessibili. “Non siamo qui per fare affari, ma per regalare un momento di gioia e condivisione”, ha dichiarato Stéphane Valeri.

Consultate il programma qui!

Informazioni utili:

Quando: dall’8 luglio 2023 alle 12:00 al 9 luglio alle 14:00

Dove: Place du Casino, Monaco

Prezzo: gratuito, ingresso libero nel limite dello spazio disponibile