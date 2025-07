«Ti amiamo»: la dichiarazione commovente della Principessa Charlène al Principe Alberto II

In occasione del 76° Gala della Croce Rossa monegasca, la Principessa Charlène ha pronunciato un discorso di rara intensità emotiva per celebrare i 20 anni di regno di suo marito, trasformando questa serata benefica in un momento storico e profondamente toccante.

Il 12 luglio 2025 ha segnato una doppia ricorrenza: il tradizionale Gala della Croce Rossa monegasca e il 20° anniversario dell’ascesa al trono del Principe Alberto II. Nella Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, 800 ospiti hanno assistito a un momento straordinario quando la Principessa ha preso la parola.

Un omaggio carico di tenerezza

«Questo 12 luglio segna i 20 anni della tua ascesa… Da quel giorno, guidi Monaco con saggezza, coraggio e determinazione… Hai promosso molti cambiamenti nel Principato, talvolta prendendo decisioni difficili, sempre guidato dal tuo desiderio di unità e serenità per il nostro Paese», ha dichiarato la Principessa davanti a un pubblico visibilmente commosso. Il suo discorso, pronunciato con una dolcezza palpabile, ha reso omaggio all’impegno costante del Sovrano per la Croce Rossa monegasca e per la causa ambientale.

La Principessa ha poi proseguito con parole di straordinaria intensità: «Monseigneur, Alberto, sai che sarò sempre al tuo fianco, insieme a tutti i monegaschi. Siamo con te, con tutto il cuore, per proteggere Monaco e il suo futuro sotto la tua guida. Ti amiamo, ti sosteniamo e ti ringraziamo per esserci per tutti noi…»

© Michaël Alesi, Frédéric Nebinger / Palazzo del Principe

Il Principe Alberto II di Monaco: 20 anni di regno al servizio dell’ambiente e della modernità

Una serata d’eccezione all’insegna della solidarietà

Circondata da Camille Gottlieb, Louis e Marie Ducruet, e Charles Leclerc (con la compagna Alexandra Saint Mleux), la Coppia Principesca ha poi gustato una cena raffinata firmata dallo chef Thierry Saez Manzanares. L’artista Bernar Venet ha donato alla Croce Rossa monegasca la sua opera “Generative Angles Painting – Red 11”, prima che Billy Idol accendesse il palco con un concerto esplosivo.

Questa serata resterà impressa nella memoria come un momento in cui generosità, solidarietà e amore per Monaco si sono intrecciati alla perfezione.