« Nous t’aimons » : la déclaration émouvante de la Princesse Charlène au Prince Albert II

Lors du 76ème Gala de la Croix-Rouge monégasque, la Princesse Charlène a prononcé un discours d’une rare intensité émotionnelle pour célébrer les 20 ans de règne de son époux, transformant cette soirée caritative en un moment historique et profondément touchant.

Le 12 juillet 2025 marquait une double célébration : le traditionnel Gala de la Croix-Rouge monégasque et le 20ème anniversaire de l’accession au trône du Prince Albert II. Dans la Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo, 800 invités ont été témoins d’un moment d’exception lorsque la Princesse Charlène a pris la parole.

Un hommage empreint de tendresse

« Ce 12 juillet marque les 20 ans de ton accession… Depuis ce jour, tu diriges Monaco avec sagesse, courage et détermination… Tu as initié beaucoup de changements à Monaco, impliquant parfois des décisions difficiles, toujours guidé par ton désir d’unité et de sérénité pour notre pays, » a déclaré la Princesse devant un public ému. Son discours, prononcé avec une tendresse palpable, a salué l’engagement indéfectible du Souverain pour la Croix-Rouge monégasque et son combat environnemental constant.

La Princesse a poursuivi avec une déclaration d’une rare intensité : « Monseigneur, Albert, tu sais que je serai toujours à tes côtés, avec tous les Monégasques. Nous sommes avec toi, de tout cœur, pour protéger Monaco et son futur sous ton impulsion. Nous t’aimons, nous te soutenons et nous te remercions d’être là pour nous tous… »

© Michaël Alesi, Frédéric Nebinger / Palais princier

Prince Albert II de Monaco : 20 ans de règne au service de l’environnement et de la modernité

Une soirée d’exception au service de la solidarité

Entourés de Camille Gottlieb, Louis et Marie Ducruet, Charles Leclerc, accompagné de sa compagne Alexandra Saint Mleux, le Couple Princier ont ensuite savouré le dîner raffiné orchestré par le Chef Thierry Saez Manzanares. L’artiste Bernar Venet a offert son œuvre « Generative Angles Painting – Red 11 » à la Croix-Rouge monégasque, avant que Billy Idol n’embrase la scène de son concert explosif.

Cette soirée restera gravée dans les mémoires comme un moment où générosité, solidarité et amour pour Monaco se sont magnifiquement entremêlés.