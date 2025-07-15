«Мы любим тебя» – трогательное признание Княгини Шарлен Князю Альберу II

На 76-м Гала-вечере Красного Креста Монако Княгиня Шарлен произнесла речь редкой эмоциональной интенсивности в честь 20-летия правления своего супруга, превратив благотворительный вечер в исторический и глубоко трогательный момент.

12 июля 2025 года ознаменовалось двойным праздником: традиционный Гала-вечер Красного Креста Монако и 20-летие восшествия на престол Князя Альбера II. В Звёздном зале комплекса Sporting Monte-Carlo 800 гостей стали свидетелями исключительного момента выступления Княгини Шарлен.

Дань чести, полная нежности

«12 июля исполняется 20 лет со дня твоего вступления на престол… С того дня ты руководил Монако с мудростью, мужеством и решимостью… Ты – у истоков множества изменений в Монако, порой принимая трудные решения, всегда руководствуясь своим стремлением к единству и спокойствию для нашей страны», заявила Княгиня перед взволнованной аудиторией. В своей речи, произнесенной с ощутимой нежностью, она воздала должное непоколебимой приверженности Князя Красному Кресту Монако и его постоянной борьбе за охрану окружающей среды.

Княгиня продолжила с редким откровением: «Мой господин, Альбер, ты знаешь, что я всегда буду на твоей стороне, как и все монегаски. Мы всецело с тобой, чтобы защитить Монако и его будущее под твоим руководством. Мы любим тебя, мы поддерживаем тебя и благодарим за то, что ты рядом со всеми нами…»

© Микаель Алези, Фредерик Небенже (Michael Alesi, Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

Князь Монако Альбер II: 20 лет правления на службе окружающей среды и современности

Исключительный вечер в знак солидарности

В окружении Камий Готлиб, Луи и Мари Дюкрюэ, Шарля Леклера и его спутницы Александры Сен-Млё княжеская чета наслаждалась изысканным ужином, приготовленным шеф-поваром Тьерри Саезом Мансанаресом. Художник Бернар Вене передал свою работу «Generative Angles Painting – Red 11» в дар Красному Кресту Монако, а затем Билли Айдол зажёг сцену своим взрывным концертом.

Этот вечер запомнится как момент, в котором удивительным образом переплелись щедрость, солидарность и любовь к Монако.