Князь Монако Альбер II: 20 лет правления на службе окружающей среды и современности
12 июля 2005 года Князь Альбер II взошёл на престол, сменив своего отца Ренье III. Наш фоторепортаж – о ключевых датах его двадцатилетнего правления.
По случаю двадцатой годовщины восшествия Князя Альбера II на престол редакция Monaco Tribune вспоминает годы его правления, отмеченного заботой об окружающей среде, личными вызовами и городскими инновациями. От полярной экспедиции до квартала Mareterra – все важные моменты, ознаменовавшие эти два исключительных десятилетия.
12 июля 2005 года – восшествие на престол современного Князя
12 июля 2005 года Князь Альбер II официально взошёл на престол Монако по истечении периода официального траура после смерти его отца, Князя Ренье III, 6 апреля 2005 года. В своей инаугурационной речи на Дворцовой площади, он напомнил о своих приоритетах, в частности о необходимости сделать Монако «образцовым обществом, образцом общества». В ходе этой церемонии он объявил войну грязным деньгам, заявив, что «этика всегда должна быть основой поведения властей Монако».
16 апреля 2006 года – экспедиция на Северный полюс и основание Фонда Князя Альбера II
16 апреля 2006 года Князь Альбер II достиг Северного полюса после четырехдневной экспедиции по льду, став первым главой государства, совершившим такой подвиг. Целью этого перехода протяженностью почти сто километров от российской метеостанции «Барнео» было повышение осведомленности общественности о последствиях глобального потепления. После этой экспедиции в июне 2006 года он основал Фонд Князя Монако Альбера II, деятельность которого направлена на защиту окружающей среды и устойчивое развитие.
14 января 2009 года – экспедиция на Южный полюс с Майком Хорном
Через три года после экспедиции на Северный полюс, 14 января 2009 года, Князь Альбер II достиг Южного полюса, став единственным главой государства в мире, побывавшим на обоих полюсах. Вместе с путешественником Майком Хорном он завершает санный переход через Антарктиду в экстремальных условиях при температуре до -40°C. В ходе этого 17-дневного похода он посещает 24 научные станции и встречается с многочисленными исследователями, специализирующимися на климатологии, вулканологии и гляциологии.
1 и 2 июля 2011 года – княжеская свадьба с Шарлен Уиттсток
Свадьба Князя Альбера II и Шарлен Уиттсток состоялась 1 и 2 июля 2011 года в Монако. Гражданская церемония прошла 1 июля в Тронном зале дворца, а на следующий день последовала религиозная церемония в главном дворе дворца, которую возглавил монсеньор Бернар Барси, архиепископ Монако. Этот великолепный союз собрал многих коронованных особ и международных деятелей и положил начало исключительному государственному празднику в Княжестве 2 июля.
10 декабря 2014 года – рождение княжеских близнецов Жака и Габриэллы
10 декабря 2014 года в CHPG Княгиня Шарлен родила княжеских близнецов. Принцесса Габриэлла родилась в 17:04, на две минуты раньше своего брата-близнеца, принца Жака. Несмотря на то, что Габриэлла – старшая, она занимает второе место в очереди на престол после своего брата Жака в силу мужского первородства. Жак носит титул маркиза Бо-де-Прованс, а Габриэлла стала графиней Карладез.
19 марта 2020 года – первый глава государства, заразившийся COVID-19.
19 марта 2020 года Князь Альбер II официально стал первым главой государства в мире, у которого оказался положительным тест на Covid-19. Хотя его здоровье не вызывало беспокойства, он работал в своих личных апартаментах, поддерживая связь со своим офисом и правительством.
23 июля 2021 года – посещение Олимпийских игр в Токио в разгар пандемии
23 июля 2021 года Князь Альбер II присутствовал на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио в качестве члена Международного олимпийского комитета. Одетый в красный костюм, в маске, он поддерживал делегацию Монако, состоящую из шести спортсменов, на этих особых играх, проводимых без зрителей из-за пандемии.
18 июня 2024 года – прохождение Олимпийского факела в Княжестве
18 июня 2024 года Олимпийский факел проходит по Княжеству Монако во второй раз в своей истории после 1968 года. Шесть монегасков, среди которых – пилот Шарль Леклер, лыжница Александра Колетти, теннисистка Сяосинь Ян и бобслеист Руди Ринальди, пронесли эстафету от порта Эркюль до Дворцовой площади. Князь Альбер II и Княгиня Шарлен, одетые в белое, последними несут огонь перед княжеским дворцом.
4 декабря 2024 года – торжественное открытие квартала Mareterra
4 декабря 2024 года княжеская семья торжественно открывает Mareterra – новый квартал Монако, полностью отвоеванный у моря. Проект стоимостью 2 млрд евро, завершённый на восемь месяцев раньше запланированного срока, включает в себя 110 квартир, 10 вилл, четыре таунхауса, а также общественные пространства с 500-метровой набережной, портом на 16 причалов и 1 000 высаженных деревьев. В своей инаугурационной речи Князь Альбер II заявил: «Это морское расширение останется символом, потому что оно воплощает моё видение Княжества, которое дерзает, принимает вызовы, любит риски, но управляет своей судьбой с мудростью».
7 и 8 июня 2025 года – государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона.
Князь Альбер II приветствовал президента Эммануэля Макрона, прибывшего в Княжество с государственным визитом. Эта официальная встреча с президентом Франции, первая за сорок один год после Франсуа Миттерана в январе 1984 года, ознаменовалась обменами мнениями об исторических связях между Францией и Монако, а также об основных региональных и экологических проблемах. Главы государств подтвердили своё стремление к укреплению двустороннего сотрудничества, особенно в областях энергетического перехода и безопасности в Средиземноморье.