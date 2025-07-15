Князь Монако Альбер II: 20 лет правления на службе окружающей среды и современности

12 июля 2005 года Князь Альбер II взошёл на престол, сменив своего отца Ренье III. Наш фоторепортаж – о ключевых датах его двадцатилетнего правления.

По случаю двадцатой годовщины восшествия Князя Альбера II на престол редакция Monaco Tribune вспоминает годы его правления, отмеченного заботой об окружающей среде, личными вызовами и городскими инновациями. От полярной экспедиции до квартала Mareterra – все важные моменты, ознаменовавшие эти два исключительных десятилетия.

12 июля 2005 года – восшествие на престол современного Князя

Официальная церемония передачи ключей от города Князю Альберу II © Гаэтан Люси (Gaëtan Luci) – Архив дворца Монако – IAM

12 июля 2005 года Князь Альбер II официально взошёл на престол Монако по истечении периода официального траура после смерти его отца, Князя Ренье III, 6 апреля 2005 года. В своей инаугурационной речи на Дворцовой площади, он напомнил о своих приоритетах, в частности о необходимости сделать Монако «образцовым обществом, образцом общества». В ходе этой церемонии он объявил войну грязным деньгам, заявив, что «этика всегда должна быть основой поведения властей Монако».

Князь Ренье III – «Князь-строитель», преобразивший Монако

16 апреля 2006 года – экспедиция на Северный полюс и основание Фонда Князя Альбера II

Князь Альбер II и его команда на Северном полюсе © Все права защищены – Архивы Дворца Монако – IAM

16 апреля 2006 года Князь Альбер II достиг Северного полюса после четырехдневной экспедиции по льду, став первым главой государства, совершившим такой подвиг. Целью этого перехода протяженностью почти сто километров от российской метеостанции «Барнео» было повышение осведомленности общественности о последствиях глобального потепления. После этой экспедиции в июне 2006 года он основал Фонд Князя Монако Альбера II, деятельность которого направлена на защиту окружающей среды и устойчивое развитие.

14 января 2009 года – экспедиция на Южный полюс с Майком Хорном

Экспедиция Князя Альбера II на Южный полюс, Антарктида © Все права защищены – Архивы Дворца Монако – IAM

Через три года после экспедиции на Северный полюс, 14 января 2009 года, Князь Альбер II достиг Южного полюса, став единственным главой государства в мире, побывавшим на обоих полюсах. Вместе с путешественником Майком Хорном он завершает санный переход через Антарктиду в экстремальных условиях при температуре до -40°C. В ходе этого 17-дневного похода он посещает 24 научные станции и встречается с многочисленными исследователями, специализирующимися на климатологии, вулканологии и гляциологии.

1 и 2 июля 2011 года – княжеская свадьба с Шарлен Уиттсток

Религиозный брак Его Светлости Князя Монако Альбера II и мисс Шарлен Уитсток © Жоффруа Муффле (Geoffroy Moufflet) – Архивы Дворца Монако – IAM

Свадьба Князя Альбера II и Шарлен Уиттсток состоялась 1 и 2 июля 2011 года в Монако. Гражданская церемония прошла 1 июля в Тронном зале дворца, а на следующий день последовала религиозная церемония в главном дворе дворца, которую возглавил монсеньор Бернар Барси, архиепископ Монако. Этот великолепный союз собрал многих коронованных особ и международных деятелей и положил начало исключительному государственному празднику в Княжестве 2 июля.

10-летие свадьбы Князя Альбера II с Княгиней Шарлен

10 декабря 2014 года – рождение княжеских близнецов Жака и Габриэллы

Фотосессия Князя Альбера II, Княгини Шарлен и их детей в CHPG в Монако 20 декабря 2014 года © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) – Архивы дворца Монако – IAM

10 декабря 2014 года в CHPG Княгиня Шарлен родила княжеских близнецов. Принцесса Габриэлла родилась в 17:04, на две минуты раньше своего брата-близнеца, принца Жака. Несмотря на то, что Габриэлла – старшая, она занимает второе место в очереди на престол после своего брата Жака в силу мужского первородства. Жак носит титул маркиза Бо-де-Прованс, а Габриэлла стала графиней Карладез.

Князь Альбер II возвращается на землю своих предков, в Карладес, с Княгиней Шарлен и княжескими близнецами

19 марта 2020 года – первый глава государства, заразившийся COVID-19.

© Княжеский дворец

19 марта 2020 года Князь Альбер II официально стал первым главой государства в мире, у которого оказался положительным тест на Covid-19. Хотя его здоровье не вызывало беспокойства, он работал в своих личных апартаментах, поддерживая связь со своим офисом и правительством.

23 июля 2021 года – посещение Олимпийских игр в Токио в разгар пандемии

© Стефан Магги (Stéphan Maggi) / Олимпийский комитет Монако

23 июля 2021 года Князь Альбер II присутствовал на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио в качестве члена Международного олимпийского комитета. Одетый в красный костюм, в маске, он поддерживал делегацию Монако, состоящую из шести спортсменов, на этих особых играх, проводимых без зрителей из-за пандемии.

Слова послов: Япония и Монако – общее видение культуры и окружающей среды

18 июня 2024 года – прохождение Олимпийского факела в Княжестве

© Княжеский дворец

18 июня 2024 года Олимпийский факел проходит по Княжеству Монако во второй раз в своей истории после 1968 года. Шесть монегасков, среди которых – пилот Шарль Леклер, лыжница Александра Колетти, теннисистка Сяосинь Ян и бобслеист Руди Ринальди, пронесли эстафету от порта Эркюль до Дворцовой площади. Князь Альбер II и Княгиня Шарлен, одетые в белое, последними несут огонь перед княжеским дворцом.

4 декабря 2024 года – торжественное открытие квартала Mareterra

© Княжеский дворец

4 декабря 2024 года княжеская семья торжественно открывает Mareterra – новый квартал Монако, полностью отвоеванный у моря. Проект стоимостью 2 млрд евро, завершённый на восемь месяцев раньше запланированного срока, включает в себя 110 квартир, 10 вилл, четыре таунхауса, а также общественные пространства с 500-метровой набережной, портом на 16 причалов и 1 000 высаженных деревьев. В своей инаугурационной речи Князь Альбер II заявил: «Это морское расширение останется символом, потому что оно воплощает моё видение Княжества, которое дерзает, принимает вызовы, любит риски, но управляет своей судьбой с мудростью».

Маретерра – морское завоевание Монако – очаровывает и разделяет во мнениях международную прессу

7 и 8 июня 2025 года – государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона.

© Княжеский дворец

Князь Альбер II приветствовал президента Эммануэля Макрона, прибывшего в Княжество с государственным визитом. Эта официальная встреча с президентом Франции, первая за сорок один год после Франсуа Миттерана в январе 1984 года, ознаменовалась обменами мнениями об исторических связях между Францией и Монако, а также об основных региональных и экологических проблемах. Главы государств подтвердили своё стремление к укреплению двустороннего сотрудничества, особенно в областях энергетического перехода и безопасности в Средиземноморье.

Подводная гора в Индийском океане названа в честь Князя Альбера II