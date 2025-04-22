Маретерра – морское завоевание Монако – очаровывает и разделяет во мнениях международную прессу

В борьбе с географическими ограничениями своей территории Монако реализовало один из самых амбициозных градостроительных проектов в своей истории – Маретерра.

Квартал Маретерра – новая территория, отвоёванная у моря, – увеличивает площадь Монако на 6 гектаров. Этот широкомасштабный проект стоимостью 2 миллиарда евро, официально открытый 4 декабря княжеской семьей, активно обсуждается в СМИ. Ознакомьтесь с нашим обзором международной прессы об этом необычном расширении города.

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Самый дорогой квартал в мире

Издание Le Parisien представляет Маретерра как технический и эстетический подвиг, а также как «самый дорогой квартал в мире», в котором цена за квадратный метр превышает 100 000 евро. Газета отмечает удивление, вызванное архитектурным дизайном Ренцо Пиано, 1 100 высаженными деревьями и престижными инфраструктурами, одновременно критикуя его воздействие на экологию. Она цитирует учёного, утверждающего, что «морское биоразнообразие было принесено в жертву», несмотря на усилия, предпринятые княжеским правительством.

The Financial Times также подчёркивает, что «Маратерра – одна из самых дорогих недвижимостей в мире» – выставляет цены за квадратный метр доходящие до 120 000 евро, что намного выше и без того высоких цен в Гонконге. Газета подчеркивает исключительность этого нового квартала Монако, где очень активно идёт спекуляция и где вся недвижимость была распродана ещё до его официального открытия. Проект включает 110 квартир, 4 городских дома и 10 вилл, спроектированных международной архитектурной элитой, включая Ренцо Пиано, Тадао Андо и лорда Нормана Фостера.

Маретерра отличается не только своими масштабами, но и экологичным дизайном. The Financial Times подчеркивает многочисленные экологические инициативы проекта: солнечные панели, системы сбора дождевой воды и существенные усилия по сохранению окружающих морских экосистем во время строительства. В статье также подчеркивается амбициозность проекта, объединяющего роскошь, архитектуру и заботу об окружающей среде.

Архитектурное достижение

The Daily Mail, в свою очередь, подчеркивает эффектность и гламурность этого расширения. В статье упоминаются виллы стоимостью более 100 миллионов евро, частная пристань для яхт и захватывающий вид на Средиземное море. Газета продолжает в сенсационном ключе: Маретерра – «самый дорогой проект недвижимости в истории», предназначенный для элиты и граничащий с мечтой и излишеством.

© Арианна Мингетти Мелани (Arianna Minghetti Melani) через Messenger

Le Point также уделяется внимание экологическому и технологическому совершенству объекта. Издание подчеркивает, что Маретерра – не просто элитный квартал, но и «образец устойчивого строительства в морской среде» и описывает инженерные процессы и управление солнечной энергией. Издание объясняет, каким образом Монако «приняло беспрецедентный экологический вызов», сохраняя при этом свою экономическую привлекательность.

Аналогов в мире нет

CNN также приветствует инженерные качества квартала, подчеркивая его энергоэффективность: внедрение экологически чистых технологий, в частности солнечных панелей, способных покрыть 80% потребностей в отоплении и кондиционировании воздуха. В статье обращается внимание на усилия, направленные на ограничение воздействия стройплощадки на окружающую среду, особенно на морское биоразнообразие. La Tribune считает, что Маретерра – «очередное безумие Монако». Издание подчеркивает уникальность проекта, который оно считает «не имеющим аналогов в мире», отмечая отсутствие сравнимых кварталов даже на Ближнем Востоке.

La Tribune также отмечает сложность проекта с глубиной сооружения до 50 метров, и многочисленными техническими ограничениями, в частности сейсмическими, с которыми пришлось столкнуться инженерам. Эти вызовы делают Маретерра исключительным проектом беспрецедентных масштабов.

Наконец, газета упоминает возможность того, что это расширение является «последним» из-за географических ограничений Княжества и экологических соображений, которые лимитируют подобные начинания.

Маретерра Монако: мнения наших читателей

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Спорное расширение

Libération, в свою очередь, дает критическое прочтение, говоря о «новом расширении недвижимости в Монако», которое продолжает «дубайизацию Средиземноморья». Издание пишет о безрассудном стремлении к городскому планированию в ущерб морской среде, в результате чего биоразнообразие «безвозвратно исчезает». Оно ставит под сомнение монакскую модель, сочетающую роскошь, бетон и экологический маркетинг. В свою очередь итальянские соседи из Corriere della Sera описывают его как «экологический островок для сверхбогатых» и подвергают сомнению явное противоречие между экологическим дискурсом проекта и его социальной реальностью.

Наконец, издание The Good Life рисует картину проекта, который является столь же амбициозным, сколь и стратегическим. По его мнению, Маретерра олицетворяет четко сформулированное стремление Монако привлечь состоятельных людей со всего мира, сосредоточившись на сильном имидже экологически чистого направления. Княжество, пишет издание, «вкладывает огромные средства в свой имидж зеленого направления, мечтая стать лабораторией устойчивых инноваций, чтобы лучше переосмыслить стандарты заоблачной роскоши».

В статье освещаются конкретные усилия по слиянию престижа недвижимости с экологической сознательностью. Среди наиболее ярких инициатив – аккуратная передислокация 500 м² лугов посидонии, проведенная под руководством морского биолога Лорана Баллесты. Достижение, которое, согласно The Good Life, «явно служит имиджу Княжества». Журнал считает, что эта экологически ответственная позиция выходит далеко за рамки маркетинга. Это – часть дальновидной стратегии, тщательно проработанной для привлечения внимания международной клиентуры, которая всё больше ценит усилия в области устойчивого развития. Как объясняет The Good Life, «Чтобы привлечь состоятельную клиентуру, Монако вкладывает значительные средства в свой имидж зеленого направления».

Маретерра воплощает в себе все стремления Княжества – укрепление его влияния на международной арене, преодоление ограничений тесной территории и сочетание его роскошного имиджа с экологическими требованиями. Несмотря на то, что СМИ единодушно восхваляют техническое и архитектурное совершенство проекта, сохраняется определенный скептицизм, особенно в отношении реального масштаба его усилий на благо экологии.

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