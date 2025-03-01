Монако признано лучшим европейским направлением 2025 года: мнения наших читателей разделились

Княжество продолжает оставаться привлекательным местом отдыха в любое время года © Манюэль Витали – Управление по связям с общественностью

Платформа European Best Destinations признала Монако лучшим европейским направлением 2025 года, набравшим более 115 000 голосов. Опережая такие города, как Амстердам и Мадрид, Княжество утвердилось в статусе страны, обязательной к посещению.

Мы спросили наших читателей, что они думают об этой награде. Тема вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Мнения разделились: кто-то считает признание заслуженным, а кто-то не согласен. Однозначного ответа нет — всё зависит от восприятия каждого.

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Уникальная атмосфера и высокий уровень безопасности

Монако ценят за многое, но чаще всего упоминают безопасность. Джейк и Лайонел признаются, что чувствуют себя здесь «абсолютно спокойно». Мими особенно отмечает чистоту улиц: «Никаких следов от собак, никакой прилипшей жвачки».

Нора и Дэвид тоже не сомневаются: «Что тут обсуждать? Монако — самая безопасная страна в мире».

Более 500 полицейских ежедневно следят за порядком в Княжестве © Манюэль Витали – Управление по связям с общественностью

Климат — ещё одно преимущество, которое особенно ценят наши читатели. «Этим летом мы точно приедем! Солнце, отдых, идеальные условия… в отличие от серости Парижа», — пишут в комментариях.

Для Тедди, который живёт и работает в Монако уже 35 лет, город удобен и практичен: «Здесь легко передвигаться. Паркуешь машину и можешь добраться куда угодно на лифте — просто идеально». Ксавье называет Монако «уникальным».

Многие наши подписчики поздравили Княжество с заслуженной наградой в Facebook. Так, Джорджио написал: «Поздравляю, Монако!».

Селин и Йо Леони выступили в защиту Монако, отвечая на критику: «Я живу здесь и могу сказать, что это неправда…», «Все эти негативные комментарии — полная чушь». Однако далеко не все согласны с ними.

Глянцевая сторона Княжества — предмет мечтаний миллионов © Monaco Tribune

Монако признано лучшим европейским туристическим направлением 2025 года, опередив Амстердам и Мадрид

Споры о городском планировании и туристической инфраструктуре

Некоторые жители и туристы считают, что Монако слишком застроено. Барбара говорит, что «город потерял душу из-за обилия бетона и нехватки зелени».

Рагги сравнивает его с «бетонным ульем», а Эльвира считает, что «здесь всё слишком стерильно и безжизненно».

Новый экорайон Маретерра стал одной из достопримечательностей Княжества © Monaco Tribune

Но претензии есть и к туристической инфраструктуре. Некоторые посетители отмечают, что выбор развлечений довольно ограничен. «Кроме Океанографического музея и Ботанического сада, здесь почти нечего посмотреть», — делится своим мнением Лоран.

Как посетить Монако со скромным бюджетом?

Сирил же расстроен закрытием Экзотического сада: «Даже его закрыли! И не собираются открывать в 2025 году. Что же останется для туристов?»

Чистота под вопросом?

Чистота в Монако остаётся спорной темой: одни уверены, что город по-прежнему безупречен, другие считают, что ситуация ухудшилась. Сирил, например, жалуется, что мусорные мешки всё чаще выставляют прямо на тротуары.

Марион соглашается: «К тому же в подъездах стало грязнее, повсюду следы от собак, а лифты всё чаще выходят из строя». Алексис вспоминает, что раньше улицы мыли гораздо чаще.

Чистота, экология и следы собачьей жизнедеятельности в Монако: как они уживаются вместе?

Ежедневно на улицах Княжества трудятся 130 дорожных рабочих, стараясь поддерживать чистоту. © Монегасское управление по уборке мусора (SMA)

Заслужена ли эта награда по праву?

Несмотря на критику, Монако продолжает привлекать туристов и остаётся воплощением мечты для многих. Развитие Княжества вызывает дискуссии, но его репутация престижного направления остаётся неизменной. Таким образом, полученная награда подтверждает как его притягательность, так и вызываемые им споры, доказывая одно: Монако никого не оставляет равнодушным.





















