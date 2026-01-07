Самые красивые рисунки наших читателей: итоги конкурса Monaco Tribune

По случаю новогодних праздников Monaco Tribune в партнерстве с Monaco Beaux-Arts и художницей Орели Гварино запустила конкурс рисунков, открытый для всех.

Перед новогодними праздниками мы предложили нашим читателям простое задание: взять карандаш, кисть или фломастер и дать волю своему воображению. Успех значительно превзошел наши ожидания.

Этот конкурс был организован в продолжение нашей практической статьи, в которой художница Орели Гуарино давала советы по обучению и совершенствованию навыков рисования, независимо от уровня подготовки. В продолжение этой встречи мы решили дать голос – и, главное, бумагу – нашим читателям.

Разнообразие стилей и подходов

Средиземноморские пейзажи, животные, портреты, сцены из повседневной жизни или более интроспективные творения: присланные работы демонстрируют большое разнообразие стилей и миров. Акварель, карандаш, графический планшет, шариковая ручка: некоторые участники отдали предпочтение точности линий, другие — спонтанности жестов.

Каждый рисунок отражает взгляд, эмоцию или момент, запечатленный на бумаге. Некоторые даже нашли время, чтобы объяснить нам свой подход, свое вдохновение или свое отношение к рисованию.

В этих работах часто повторяется одна идея: рисование как пространство свободы. Свобода творить без ограничений, прогрессировать в своем темпе, смело показывать свои работы. Это прямое отражение слов Орели Гуарино, которая в нашей статье напомнила, насколько важны регулярная практика и удовольствие от рисования, независимо от уровня.

Некоторые участники рисуют с детства, другие недавно взялись за карандаш, иногда после многолетнего перерыва. Всех их объединяет одно желание: выразить себя через изображение.

Спасибо нашим читателям-художникам

Мы сердечно благодарим всех читателей, которые приняли участие в этом конкурсе и согласились поделиться своими творениями с Monaco Tribune и двумя партнерами этого конкурса. Поздравляем Изабель Ле Бас, победительницу нашего конкурса, выбранную в результате жеребьевки, а также всех участников, некоторые работы которых вы можете увидеть ниже.