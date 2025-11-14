Как научиться рисовать: 8 советов от художника-иллюстратора комиксов

Основываясь на мнении художника-иллюстратора комиксов Орели Гуарино, новостное издание Monaco Tribune предоставляет несколько ключевых советов для начинающих художников, касательно того, как развивать в себе талант в рисовании.

Мечтаете научиться рисовать или улучшить свои навыки, но не знаете, с чего начать? Карандаш и бумага, и творческая одержимость — вот рецепт Орели Гуарино. По её мнению, именно так можно начать рисовать или усовершенствовать свою практику без посещения художественной школы.

1. Копируйте то, что вам нравится

Первый шаг в обучении рисованию прост: копируйте то, что вас вдохновляет. Комиксы, мультфильмы, манга, плакаты, иллюстрации, которыми вы восхищаетесь, и так далее. Для начала, подойдёт всё, что угодно. Этот начальный период воспроизведения не является плагиатом. Совсем напротив: это важный учебный опыт, который позволит вам понять технику построения композиции и выбора пропорций, а также логику выбора графических стилей.

«Этот интуитивный подход и повторение позволяют постепенно натренировать глаз и руку», — объясняет Орели Гуарино, художница возрастом около сорока лет, которая выросла на манге «Сейлор Мун» («Sailor Moon») и рисунках художника Осаму Тэдзука (Osamu Tezuka). Я принадлежу к поколению, на которое сильно повлияло появление манги во Франции. Это был просто эстетический шок! Красота японской графики тронула меня до глубины души».

2. Практика рисования с натуры

Освоив основы техник копирования изображения, переходите к рисованию с натуры. Возьмите альбом для зарисовок и изобразите в нём то, что вас окружает: городские пейзажи, предметы повседневного обихода, людей в общественном транспорте и так далее. Эта практика значительно развивает вашу способность наблюдать, а также передавать формы, пропорции и объём предметов.

Зарисовка с натуры заставляет вас быстро воспроизводить то, что вы видите, а также позволяет лучше уловить суть самого процесса. Это трудоёмкое, но познавательное упражнение, которое оттачивает ваш глазомер и навыки рисования. «Воспроизведение увиденного в очень грубой форме действительно учит вас обращать внимание на детали и тренировать правое полушарие мозга», — комментирует Орели Гуарино. Одна из её рекомендаций: прочитать справочник «Рисование на правом полушарии мозга» Бетти Эдвард («Drawing on the Right Side of the Brain», Betty Edward), в котором объясняются механизмы визуальной и интуитивной пластичности человеческого головного мозга.

Страницы комиксов с рисунками до и после обводки тушью © Орели Гуарино (Aurélie Guarino)

3. Забудьте о дорогом оборудовании на старте

Вам не нужно вкладывать сотни евро в профессиональное оборудование, чтобы начать рисовать. Для начала обучения более чем достаточно обычного механического карандаша и нескольких листов бумаги. Лучше сохраните деньги на потом, когда вы определитесь со своими предпочтениями и художественным стилем.

Важно время от времени экспериментировать, работая с разными инструментами: цветные карандаши, маркеры, акварель, гуашь, тушь, цифровой планшет. Каждый способ рисования предоставляет какие-то свои конкретные возможности визуального воспроизведения. Пробуйте их все по очереди, чтобы понять, какие из них вам наиболее подходят.

© Орели Гуарино (Aurélie Guarino)

4. Сосредоточьтесь на том, что вас вдохновляет

Не пытайтесь освоить всё сразу. Анатомия, перспектива, свет, цвета — изучение всех этих основ рисунка будет проходить постепенно. Начните с того, что вам больше всего нравится: портреты (если вам нравятся лица), пейзажи (если вас увлекает архитектура) или животные (если это ваша страсть).

Сосредоточившись на любимых темах, вы сможете сохранить мотивацию, и будете совершенствоваться быстрее. Остальные навыки придут сами собой, со временем и практикой. «Главное — создать свою собственную вселенную, наполненную визуальными образами, и не стремиться лишь к сухому техническому совершенству. В вопросе поиска собственного визуального стиля искренность с самим собой является намного более важным аспектом, чем технические навыки».

5. Развивайте свой собственный стиль

Как вы уже поняли, ваша цель — не стать копировальным аппаратом или печатником. Художественный рисунок — это вопрос не гиперреализма, а персональной интерпретации. Освоив технические основы, позвольте себе искажать, стилизовать ил упрощать рисунок в соответствии с вашим собственным восприятием.

С годами практики у вас разовьётся свой собственный «стиль». Это естественным образом проявится на основе ваших влияний, предпочтений и личности. Не пытайтесь форсировать этот процесс, просто позвольте ему развиваться естественным образом. «У каждого начинающего художника-иллюстратора есть тематики, которые привлекают его больше, чем остальных. Лично я уделяю большое внимание лицам, а также эмоциям, которые они выражают. К неодушевлённым предметам это относится гораздо меньше», — с улыбкой признается художница. «Со временем мне удалось разработать технику и графический стиль рисования, которые позволяют мне избегать ограничений в способности воспроизведения. Я создаю свои собственные перспективы. Они ложные, но выглядят хорошо».

© Орели Гуарино (Aurélie Guarino)

6. Рисуйте регулярно и много

В чём заключается секрет совершенствования своих техник и стиля? В постоянной практике. Чем больше вы рисуете, тем лучше со временем у вас получается. В этом вопросе не существует чудодейственных средств, и только часы практики имеют значение. Рисуйте ежедневно, хотя бы по 15 минут. Делайте наброски в блокноте, и просто рисуйте чаще. Часто неудачи приводят к творческой перезагрузке.

Такая регулярность в практике особенно важна, если мы говорим о профессиональной индустрии комиксов или иллюстрации, где предполагаются значительные объёмы работ. Именно такая интенсивная практика позволяет добиться наибольших успехов.

Орели Гуарино (Aurélie Guarino) со своим последним альбомом «La nuit est belle» («Ночь прекрасна») © Все права защищены

7. Воспринимайте ошибку как часть процесса

Вы будете многое упускать. Действительно многое. Неправильное расположение глаз, странные пропорции, нечёткая перспектива и другие детали. Но это нормально, и, более того, это необходимо для обучения. Каждый неудачный рисунок — это новый усвоенный вами урок. Не расстраивайтесь из-за своих недостатков, это неотъемлемая часть вашего профессионального пути. Именно этой навязчивой настойчивостью отличаются те, кто прогрессирует, от тех, кто сдаётся.

8. Ищите конструктивную обратную связь

Не стесняйтесь спрашивать мнение людей о ваших работах. Взгляд со стороны, будь то одобрение или критика, помогает вам совершенствоваться. Присоединяйтесь к сообществам художников-иллюстраторов, участвуйте в мастер-классах и делитесь вашими творениями в социальных сетях. В идеале вам нужно найти баланс между положительными отзывами, которые мотивируют вас, и конструктивной критикой, которая помогает вам совершенствоваться.