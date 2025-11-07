Каким образом наши читатели используют искусственный интеллект?

Когда мы спросили генератор изображений, как будет выглядеть Монако в эпоху искусственного интеллекта, вот какую версию он нам предложил. Помимо сомнительных вариантов представления информации, нам хотелось бы узнать о том, как Вы используете ИИ в повседневной жизни.

С появлением интеллектуального чат-бота ChatGPT в конце 2022 года, искусственный интеллект уверенно вошёл в нашу повседневную жизнь. На нашей странице в Facebook и в коворкинг-пространстве The Office мы взяли интервью у болельщиков и профессиональных футболистов ФК «Монако», чтобы понять, как эта технология меняет (или не меняет) их способ работы и повседневную жизнь.

ИИ в работе: на грани между осторожностью и эффективностью

В профессиональном мире, внедрение искусственного интеллекта в работу происходит постепенно. Мари — глава монакской консалтинговой фирмы по интеллектуальной собственности Hautier IP — демонстрирует осторожный подход к использованию ИИ в работе: «Мы используем его как вспомогательное средство для составления некоторых писем. А потом мы приняли решение приобрести программное обеспечение для защиты интеллектуальной собственности, чтобы сохранить конфиденциальность данных, содержащихся файлах, с которыми мы работаем ».

интеллекта, однако уже имеются некоторые положительные первоначальные результаты: «Безусловно, ИИ позволяет сэкономить время, но никоим образом не заменяет анализ, проводимый нашими специалистами. Юристам и инженерам всегда приходится выполнять важную работу за кулисами ».

Арманд — соучредитель кэшбэк-приложения Carlo, — объясняет, что ИИ помогает им улучшить качество коммуникации с общественностью: «Это помогает нам улучшить содержание и тон электронных сообщений, адресованных нашей аудитории». Также был разработан чат-бот на базе искусственного интеллекта для фильтрации запросов, поступающих от предпринимателей и пользователей ИИ. Этот инструмент позволяет целой команде сэкономить драгоценное время, которое обычно тратится на операции по поддержке пользователей.

Использование ИИ в повседневной жизни

За пределами профессиональной сферы технологии искусственного интеллекта находят более скромное применение. Например, Мари использует ИИ для планирования своих выходных: «Я указываю, в какой город я еду, а также свой бюджет, и спрашиваю, что я могу там сделать, так как для меня это очень интересно».

Арман использует ИИ в вопросах спорта и диеты. В более широком смысле, он рассматривает ИИ как настоящего повседневного спутника: «ИИ практически становится тем, с кем мы разговариваем каждый день ».

Эмма — счастливая обладательница нового iPhone 17 Pro Max с предустановленным ChatGPT, занимающая должность офис-менеджера в компании The Office — поделилась с нами своими первыми впечатлениями об опыте использования ИИ: «Когда я взаимодействую с Siri, качество работы повышается. Ответы стали более полными и персонализированными, по сравнению с простым поиском в Интернете: теперь я получаю всю информацию сразу ».

Мнения об этом инструменте у пользователей до сих пор разнятся.

В то время как некоторые видят в этом большой шаг вперёд, остальные настроены более скептически. По мнению Пинко, — «это шаг назад». Бортоло же предпочитает подождать: «В настоящее время мы прекрасно обходимся без технологий ИИ, а далее посмотрим, будут ли они для нас полезны». Таня же, напротив, сообщила нам, что ИИ оказал ей большую помощь в решении вопросов в сфере медицины.

Мари подчёркивает важность вопроса охраны окружающей среды: «Нам стало известно о большом количестве выбросов углекислого газа в результате использования технологических мощностей IT-инфраструктуры, на которой базируется работа чат-бота ChatGPT. Мы стараемся использовать технологии Google для решения незначительных задач, таких как поиск информации. «Действительно, для работы некоторых моделей искусственного интеллекта требуется значительное потребление энергии, что становится поводом для оживления и без того острой дискуссии о воздействии этих технологий на качество окружающей среды.











