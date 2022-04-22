Мы пообщались с французскими гражданами, работающими в Монако, чтобы оценить влияние инфляции на их покупательную способность.

Последствия пандемии и, в последнее время, войны в Украине ощущаются все сильнее. За последний год цены выросли на 4,5%, что подтверждает INSEE в своем последнем исследовании. Это вызывает серьезное беспокойство у многих французов и является одной из главных тем президентской кампании. Но что на этот счет думают французы работающие в Монако? Они столь же обеспокоены?

Мы отправились в район Фонвьей — лучшее место, чтобы встретиться с работающими здесь французами и узнать их мнение.

Мы встретили Ану, сотрудника клининговой компании, на ступенях сада ЮНЕСКО. Она заметила, что в последнее время «цены в целом выросли». Елена, старший техник, которая наслаждалась салатом со своей коллегой-химиком Амели, согласилась с ней. Она заметила рост цен на бензин, но не слишком обеспокоилась, потому что ее компания помогает ей материально.

Есть ли преимущества работы в Монако?

Елена объясняет, что проезд на поезд компенсируется компанией в размере до 40 евро в месяц. Она говорит, что инфляция «никак не повлияла на ее повседневность. Она добавляет: «Мы получаем одну или две премии на Рождество и одну перед летними каникулами». Амели добавляет, что они обе получают талоны на питание.

По мнению Джой и Од, работа в Монако имеет неоспоримые преимущества. Обе они работают менеджерами в одной фармацевтической компании и обедают в тихой части района Фонвьей. Они считают, что им повезло работать в Княжестве. Их компания предоставляет им различные базовые льготы, такие как «талоны на бензин, которые компенсируют поездки на автомобиле, талоны на питание и дополнительное медицинское страхование». Эрик, лаборант, также считает, что «работать в Монако лучше, чем во Франции. Здесь в 100 раз лучше, даже что касается пенсий!».

Это не Швейцария!

А что с зарплатами в Монако?

Ана считает, что справляется с финансовыми проблемами, но говорит, что именно сверхурочные позволяют ей прилично зарабатывать: «Если работаешь только 8 часов, то приходится туговато, но если работаешь сверхурочно, то зарплата больше! Мой муж работает на стройке. НАм на двоих хватает, но если бы у меня были дети, с нашей зарплатой… Сверхурочные — это то, что помогает нам держаться на плаву!». Шесть лет назад она жила в Монако, но была вынуждена переехать в Босолей, «потому что аренда была слишком дорогой».

Елена считает, что «у работы в Монако есть преимущества». Однако уточняет, что «чистая зарплата (в Монако) выше, чем во Франции, но это зависит от того, какая у вас работа». Их зарплата «не выросла с ростом инфляции», и, прежде всего, люди не должны думать, что зарплата в Княжестве очень высокая. Елена утверждает, что «она меньше, чем может показаться обычным людям. Это же не Швейцария!».

Что касается Од, то она считает, что «разница между двумя [французским и монакским] МРОТ (минимальной заработной платой) довольно велика». Джой, итальянка по происхождению, засмеялась: «20 лет назад, когда я окончила университет, я сравнила зарплаты в Италии и в Монако, и сомнений не осталось!».

И действительно, МРОТ в Монако составляет €1786 брутто по сравнению с €1645 брутто во Франции. Средняя зарплата также отличается: 2276 евро в Монако по сравнению с 1940 евро во Франции.