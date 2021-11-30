По случаю Европейской недели сокращения отходов наши читатели поделились советами о том, как помочь сохранить окружающую среду.

Европейская неделя сокращения отходов закончилась 28 ноября. Тем не менее, усилия жителей Княжества по сохранению окружающей среды актуальны круглый год. Опыт наших читателей только подтверждает это: у них есть свои методы избавления от упаковки и других отходов, ведь в среднем на одного француза приходится 590 кг отходов в год.

В этом году в Княжестве прошло множество мероприятий, приуроченных к Европейской неделе сокращения отходов. Граждане и жители Монако тоже вносят свой вклад в сохранение экологии.

Для матери, которая связалась с нами через Facebook, сокращение отходов начинается с сортировки. «Это основа, нельзя забывать о батарейках, лампочках и лекарствах, которые утилизируются особым способом! Я выискиваю ошибки в мусорном ведре, которые обычно делает мой муж — ему никогда не надоест наблюдать за тем, как я копаюсь в нашей мусорке! Мы перерабатываем стекло с помощью приложения CLIIINK, мой сын был лучшим в этом в своей школе в прошлом году. Недавно мы начали использовать многоразовые бытовые товары. Так что больше не покупаем флаконы и средства для мытья окон — у нас есть специальные многоразовые салфетки, срок службы которых составляет до 10 лет. Больше никаких салатов в вакуумных упаковках, мы покупаем сезонные овощи у местных производителей. Нам еще есть над чем работать, но мы стараемся внести даже небольшой вклад».

«Мы стараемся использовать товары без тары»

Для другого пользователя сети внести свой вклад в Монако еще проще: «Сортировка, отказ от быстрой моды, пожертвования ненужных вещей, компост… Я говорю «да» всему! Благодаря ресурсам и инициативам, доступным в Монако, быть экологически ответственным легко. Так почему бы не сделать это?».

Сандрин приветствует инициативу, выдвинутую Княжеством. «Приложение CLIIINK для переработки стекла: множество терминалов в Монако, каждая бутылка равняется одному баллу. Затем сайт предлагает скидки в разных магазинах. Я пользуюсь сервисами TOO GOOD TO GO и ECOSLOWASTING (нераспроданные товары дня). В супермаркете я покупаю рис, макароны и крупы оптом, затем пересыпаю их в герметичные стеклянные банки. Наконец, я выбрасываю бумажную, пластиковую и картонную упаковку в соответствующие контейнеры».

Для Хилари сортировка и сокращение отходов осложнились, поскольку «контейнер для газет и картона возле дома убрали». Теперь Хилари не знает, куда их девать.

Если рядом нет мусорных контейнеров, некоторые жители Княжества решают ограничить использование одноразовой тары. Так делает Вероник: «Мы стараемся использовать товары без упаковки (мыло, шампуни и так далее) или многоразовую упаковку (тканевые мешки, бутылки из нержавеющей стали). Мы также стремимся уйти от чрезмерного потребления, чтобы не создавать отходов».

Тем, кто пока не может назвать себя специалистом в переработке, Монако предлагает перейти к «нулевым отходам» с помощью Национального пакта об энергетическом переходе.

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