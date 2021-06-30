











Для этого фоторепортажа четыре жителя Монако и его окрестностей поделились с нами сокровенными моментами из истории своих семей. Эти моменты, запечатленные в черно-белых фото, хранятся в рассказах родителей, а иногда даже бабушек и дедушек. Эти воспоминания — часть истории Монако, переданная через снимки, которые показывают нам жизнь Княжества сто лет назад.

© Семья Превосто (Prevosto)

«Мне становится немного грустно, когда я вижу такие перемены на улицах Княжества, но нужно идти в ногу со временем», — говорит 54-летняя Кристин Превосто-Малле, которая родилась в Монако. На фото ее бабушка и совсем маленький отец. Они позировали в 1932 году на фоне отеля «Hôtel des Négociants», расположенного на авеню Князя Пьера и авеню де ла Гар.

Авеню Князя Пьера, Монако, июнь 2021 © Alizée Mosconi

«Летом я до сих пор пользуюсь двумя парами простыней из старого отеля, которые сохранила моя семья», — улыбается Кристина Превосто-Малле. Сегодня отеля уже нет, а в здании расположился клуб любителей йоги.

© Семья Галло (Gallo)

© Семья Галло (Gallo)

«В прошлом веке в порту Эркюль в Монако проводились небольшие лошадиные скачки — семейное мероприятие, которое многое значило для поколения моих родителей», — объясняет Жеральдин Галло Мотильон. «На этой черно-белой изображен мой отец Жорж Галло на скачках».

Порт Эркюль, Монако, июнь 2021 / © Alizée Mosconi

Читайте также: Шампанское, лошадь и звезды: какие секреты таят в себе отели Монте-Карло?

© Семья Дойто (Doiteau)

«В июне 1961 года моя мать Сильви, будучи ребенком, посетила Экзотический сад Монако со своими родителями, которые отдыхали на Лазурном берегу», — рассказывает 31-летняя Сэнди, позируя перед кактусом в саду Saint-Martin. Так девушка решила отметить 60-летие этой фотографии, «Моя мама, бабушка и дедушка приехали из Парижа на автомобиле 4CV. Примерно через 20 лет моя мама наконец-то переехала в Приморские Альпы».

Портрет Сэнди во время прогулки в садах Saint-Martin в Монако, июнь 2021 года / © Alizée Mosconi

Данте Альярди изваял колонны для Океанографического музея Монако / © Семья Альярди (Agliardi)

«Данте Альярди, мой прадед, изваял некоторые колонны Океанографического музея Монако», — говорит гражданка Монако Мюриэль Альярди, раскрывая историю фотографии, сделанной 15 августа 1902 года. «Меня поражают размеры деда по сравнению с размерами каменной глыбы, украшающей вершину колонны!», — говорит она. После потомок скульптора признается: «Меня очаровывает живопись, работа по камню. Должно быть, это в моих генах».

Океанографический музей Монако, июнь 2021 / © Alizée Mosconi

Читайте также: Монако в фотографиях, с 1860-х годов до наших дней