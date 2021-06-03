











Бронзовая статуя, приносящая удачу, газета 1909 года, забытая под сводом крыши, 200-летний коньяк, который до сих пор хранится в погребе Société des Bains de Mer: отель Hermitage и Hôtel de Paris раскрывают свои самые необычные и красивые секреты…

На протяжении последних двадцати лет Шарлотт Любер (Charlotte Lubert) занимается исследованием малоизученных уголков заведений группы Société des Bains de Mer, в надежде сделать очередное открытие. Руководитель отдела культурного наследия убеждена, что эти места еще могут раскрыть много тайн.

Во время недавней реконструкции Hôtel de Paris, мы обнаружили газету 1909 года, спрятанную под крышей здания. Шарлотт Любер, руководитель отдела культурного наследия группы Société des Bains de Mer

© Alizée Mosconi / Лазурный потолок в ресторане Le Grill с изображением созвездий.

Возможность пообщаться со «старожилами» — это настоящая удача! «Память этих отелей в основном зиждется на памяти сотрудников группы», — говорит эта коренная монегаска, для которой история Княжества не пустой звук. Прадедушка Шарлотт, Луи Нотари (Louis Notari), был главным инженером Монако, подаривший городу знаменитый экзотический сад.

Потолок с секретом

«Во время недавней реконструкции Hôtel de Paris, мы обнаружили газету 1909 года, спрятанную под крышей здания», — восторгается Шарлотт Любер, напоминая, что у некоторых рабочих есть традиция оставлять следы своей работы. «Поэтому в 2018 году мы попросили кровельщиков подсунуть под один из куполов здания новую газету и монету в 2 евро!»

© Alizée Mosconi / С 1959 года, в погожие вечера, этот звездный потолок раздвигается, уступая место настоящему звездному небу.

Звездный потолок ресторана Le Grill скрывает некий механический секрет: с 1959 года потолок раздвигается, уступая место настоящему звездному небу. «Желание Аристотеля Онассиса (Aristote Onassis), который в то время руководил компанией», — объясняет Шарлотт. В 1976 году Князь Ренье III и Княгиня Грейс предпочли интимную обстановку погребов, чтобы отпраздновать двадцатую годовщину свадьбы. Среди хранящихся там бутылок есть и очень старые, как, например, коньяк, дистиллированный в 1800 году.

Наполнить ванну шампанским, приготовить раков в соусе «Нантуа» в пять часов утра или убрать осколки шестидесяти магнумов с алкоголем, разбитых о мраморные колонны столовой отеля Hôtel de Paris после тоста, который был, мягко говоря, восторженным! За последние сто с лишним лет администраторы, повара и метрдотели часто были свидетелями буйства некоторых гостей.

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© Alizée Mosconi / Бутылки с алкоголем в «Американском баре» (Le Bar Américain) в «Отеле де Пари» (Hôtel de Paris).

По мере того как ногу животного терли суеверные игроки казино, на ней с годами образовалась патина Шарлотт Любер, руководитель отдела культурного наследия группы Société des Bains de Mer

Поразительное суеверие

© Alizée Mosconi / Считается, что нога этого бронзового коня приносит удачу…

Гордо восседая на своем бронзовом коне, Людовик XIV с 1910 года встречает посетителей у входа в Hôtel de Paris. «По мере того как ногу животного терли суеверные игроки казино, на ней с годами образовалась патина», — объясняет Шарлотт Любер. «Считается, что статуя приносит удачу…»

«До 1906 года гости отеля Hermitage ездили на карете из зала Belle Époque, где они обедали, в крыло Midi, где они спали, а затем здания были соединены галереей Князей», — рассказывает Жоэль Рикар (Joël Ricard), ассистент директора отеля Hermitage. В этом богато украшенном коридоре, до сих пор можно разглядеть арочные проемы фасадов бывшей конюшни.

Чуть дальше находится Зимний сад, с железным каркасом в стиле Эйфеля и светящейся стеклянной крышей, украшенной подсолнухами. Этот зал обладает исключительной акустикой: «Многие музыканты приходят сюда, чтобы поиграть на фортепиано, контрабасе или арфе», — говорит Жоэль Рикар. Во время завтрака гости могут насладиться сольным концертом под импозантной люстрой: вот уже более века, как она радует глаз своим декором из нежных золотых цветов со стеклянными лепестками.

© Alizée Mosconi / Стеклянный потолок в стиле Эйфеля с теплым средиземноморским светом

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