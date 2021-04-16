











До 1970-х годов, Антиб считался гигантской ботанической лабораторией с теплицами до горизонта, идеальным местом для проведения опытов и акклиматизации растений. Город был настоящим центром инноваций в области экзотических растений. Хотя многие плантации исчезли, в связи с растущей урбанизацией региона, бывшая «столица роз» остается центром для креативных производителей и страстных исследователей, которые в настоящее время работают над селекцией растений завтрашнего дня.

Мириады роз, гладиолусов и экзотических райских птиц! На некоторых архивных фото можно увидеть поражающие воображение 18 000 теплиц из стекла и пластика — гектары цветов до горизонта. «С конца XIX века Антиб стал гигантской теплицей», — говорит Филипп Далмассо (Philippe Dalmasso), инженер-садовод и ландшафтный дизайнер этого знаменитого города на Лазурном берегу, который в прошлом, считался «столицей роз» и крупным рынком сбыта срезанных цветов. «Развитие железной дороги на Лазурном берегу послужило толчком для бурного развития цветочной отрасли, так как это позволило перевозить большое количество товара поездом».

Теплицы компании Meilland в Антибе. Фото 1950-х. © Collection Famille Meilland

Когда ботаники развлекаются

В то время смелые ботаники, только что прибывшие на Лазурный берег, приняли невероятный вызов в акклиматизации растений. Среди них ученый Густав Турет (Gustave Thuret), который в 1857 году приобрел пять гектаров земли в Антибе. Он превратил эту территорию в настоящий ботанический сад, посадив семена со всего мира, которые он получил через сеть корреспондентов. За почти двадцать лет, он завез сюда более 4000 видов. Что касается мимозы, которая теперь каждую зиму украшает Лазурный берег веселыми желтыми помпонами, то «некоторые ботаники, такие как Жильбер Набоннан (Gilbert Nabonnand), были одними из первых, кто выращивал это австралийское растение в Приморских Альпах еще в 19 веке», — объясняет Филипп Далмассо.

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«Можете ли вы представить себе Ниццу без ее пальм, эвкалиптов или мимоз?» — смеется Катрин Дукатийон (Catherine Ducatillion), директор экспериментального подразделения Villa Thuret, которая с 1946 года является домом для INRAE (Национальный научно-исследовательских институт сельского хозяйства, питания и окружающей среды) и его исследователей. Сегодня предприятие занимается селекцией растений будущего: выращивают сады, которые будут расти без особого ухода в средиземноморском климате. «Наше общество нуждается в растениях, адаптированных к сложным, меняющимся условиям».

Традиционная роза, которую мы дарим друг другу в букете, никогда не существовала в дикой природе.

Один из крупнейших производителей роз в мире

1970-е годы, наконец, ознаменовали собой спад садоводческой деятельности в Антибе. «Резкий рост цен на землю, связанный с туризмом и урбанизацией, побудил многих производителей срезанных цветов продать свои хозяйства», — рассказывает Матиас Мейян (Matthias Meilland), который в настоящее время руководит компанией Meilland, ежегодно выпускающей новые сорта роз. «Мы являемся селекционерами в шестом поколений, — объясняет он, — мы получаем эти цветы от природы, мы не создаем их с нуля». Самая известная роза? «Чайно-гибридная роза, которую мы традиционно дарим друг другу в букете, на самом деле никогда не существовала в дикой природе: это чистое изобретение человека, которое появилось в 1860-х годах, в результате скрещивания нескольких видов».

Грейс Келли на плантациях компании Meilland, с Луизетт и Аленом Мейян © Meilland International

Семейная авантюра и страстная любовь семьи Мейян к розам началась более 150 лет назад, в знаменитом лионском парке «Тет д’Ор», когда один из предков Матиаса Мейяна, садовник того времени, начал производить скрещивание растений. В 1948 г. компания Meilland обосновалась в Антибе, а в 1956 г. — в Ле-Канне-де-Мор в департаменте Вар. Сегодня там ежегодно производят «до 200 000 семян роз, которые приходится испытывать, иногда даже в далекой Сибири». Терпеливый процесс селекциии: «Для создания садовой розы требуется почти десять лет».

От Грейс Келли до Лив Тайлер

Из множества сортов роз, сильных, насыщенных ароматов розы «Лив Тайлер», которая кстати вдохновила дом Givenchy на создание парфюма Very Irresistible, до грациозных черных лепестков розы «Черная Баккара», которая используется в производстве некоторых косметических средств класса люкс — вы как минимум узнаете одну из них. «Во Франции, каждая пятая роза производится нашей компанией, и мы входим в тройку крупнейших производителей роз в мире», — говорит Матиас Мейян.

Открытие розария, посвященного Франсису Мейяну. Монако, 1976 год. © Все права защищены

Княжеская семья Монако также не удержалась от соблазна новейших сортов роз, от компании Meilland. Так, например, семья Мейян создала розу по случаю свадьбы Грейс Келли и Князя Ренье III в 1956 году. Роза «Юбилей Князя Монако» с лепестками в цветах монакского флага, элегантная роза «Княгиня Монако», или, например, роза «Княгиня Монако Шарлен», пастельно-охрового цвета — все они растут сегодня в розарии Княгини Монако Грейс. «В садах Виллы Собер находится розарий, который очень близок моему сердцу, — признаётся Матиас Мейян, — именно тот, который семья Гримальди посвятила моему дедушке, Франсису Мейяну, в 1976 году».

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