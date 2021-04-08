











Сестры Коста являются четвертым поколением парфюмеров, управляющих домом Fragonard. Это семейное предприятие было основано их прадедом, Еженом Фуксом (Eugène Fuchs), в 1926 году. Мы встретились с Аньес Коста, одной из трех сестер, которая является креативным директором легендарного парфюмерного дома из Граса.

Тонкая нотка цветка апельсинового дерева. «Моя основа», — говорит Аньес Коста, которая с пятнадцати лет любила душиться этим тонким ароматом цитрусовой свежести, напоминающим Лазурный берег, ее родной город Грас, и, конечно же, вкуснейшие ароматы фугасеты [прим. ред. сладкий прованский хлеб, который обычно пекут к Рождеству.]. Аньес работает в офисе Fragonard Париже, в ателье по созданию парфюмов на заказ. Она считает, что иметь специально созданный для себя парфюм — «это очень красиво!»

Fragonard — это семейный бизнес

Вырасти в семье парфюмеров в Грасе — это «детство мечты» — всюду ароматы роз и жасмина… Но не дома: «Мой отец ненавидел когда дома пахнет духами, потому что наши заводы были пропитаны запахами, и когда мы носили сильные духи, он сразу давал нам понять», — рассказывает Аньес Коста с улыбкой на лице. Также как и ее отец, она считает, что правильная дозировка парфюма — это в первую очередь вопрос вежливости.

© Fragonard Parfumeur

Грас сейчас переживает свой золотой век!

После нескольких лет учебы в Париже (Аньес изучала право, философию и английский), юная наследница дома Fragonard вернулась в Грас в возрасте 22 лет, чтобы начать работать в семейной компании. «Я не росла с мыслью о том, что однажды я возглавлю семейный бизнес», — признается она. С тех пор она вдохнула в него творческий дух бренда, вместе с двумя своими сестрами, Франсуазой и Анн, которые, соответственно, отвечают за финансовую сторону бизнеса и контроль над производством продукции. «Мы очень сплоченная семья, мы всегда работали рука об руку».

Популяризация грасских ремесел

«В настоящее время Грас переживает новый золотой век, — с радостью говорит Аньес Коста, — когда я начинала работать, Нью-Йорк, Женева и Париж все еще делили между собой парфюмерный рынок». С тех пор, LVMH, Lancôme и Chanel инвестировали в Грас, вернув ему былую славу. В частности, это способствовало тому, чтобы в 2018 году технологии производства парфюмерии Граса были внесены в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. «Нашим достижением, моим и моих сестер, является то, что мы смогли превратить из небольшого дома, привлекающего небольшие группки туристов, желающих открыть для себя парфюмерную фабрику — в бренд, со своими магазинами и вселенной», — рассказывает Аньес.

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Сегодня в компании работают преимущественно женщины, хотя так было не всегда. «В 1980-е годы дом Fragonard, в основном, управлялся мужчинами, в то время как женщины занимали производственные или торговые позиции», — вспоминает Аньес, признавшись, что «было не всегда легко». «Так как мы были дочерями генерального директора, сотрудники были еще более строги с нами». Таким образом, удвоив усилия и преумножая успехи компании, три сестры заслужили доверие в компании. «Успех приходит к тем, кто много работает, — убеждена Аньес, — это очевидно, не достаточно просто просыпаться утром!»

Наследие, усердие и сдержанность

Развивать компанию, чтобы однажды ее передать своим детям — это миссия, с которой прекрасно справляются сестры Коста, будучи во главе компании, настоящей «драгоценности» Лазурного берега, со своей роскошной обонятельной вселенной. «Мы хотим, чтобы «Фрагонар» оставался маленьким домом с сильными семейными ценностями», — объясняет Аньес, которая сожалеет, что глобализация стандартизировала поведение потребителей. «Во «Фрагонаре» мы не следим за тенденциями, но за нашими желаниями. Мы вкладываем в это все наше сердце, потому что хотим, чтобы наши духи были похожи на нас». Какие духи являются бестселлером дома Fragonard? Туалетная вода с нотами цветов апельсинового дерева, конечно!

Роскошь — это не деньги, но качество

«Нам очень повезло привносить счастье в жизнь людей», — говорит Аньес. Именно благодаря этой философии три сестры задумали развивать свой бренд, полный радости и щедрости, с целью сделать его доступным для широкой публики. «Роскошь — это не деньги, а качество», качество момента, сырья — от нежных ароматов фиалки до помпонов мимозы!

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