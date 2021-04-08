Сестры Коста являются четвертым поколением парфюмеров, управляющих домом Fragonard. Это семейное предприятие было основано их прадедом, Еженом Фуксом (Eugène Fuchs), в 1926 году. Мы встретились с Аньес Коста, одной из трех сестер, которая является креативным директором легендарного парфюмерного дома из Граса.
Тонкая нотка цветка апельсинового дерева. «Моя основа», — говорит Аньес Коста, которая с пятнадцати лет любила душиться этим тонким ароматом цитрусовой свежести, напоминающим Лазурный берег, ее родной город Грас, и, конечно же, вкуснейшие ароматы фугасеты [прим. ред. сладкий прованский хлеб, который обычно пекут к Рождеству.]. Аньес работает в офисе Fragonard Париже, в ателье по созданию парфюмов на заказ. Она считает, что иметь специально созданный для себя парфюм — «это очень красиво!»
Fragonard — это семейный бизнес
Грас сейчас переживает свой золотой век!
Популяризация грасских ремесел
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Сегодня в компании работают преимущественно женщины, хотя так было не всегда. «В 1980-е годы дом Fragonard, в основном, управлялся мужчинами, в то время как женщины занимали производственные или торговые позиции», — вспоминает Аньес, признавшись, что «было не всегда легко». «Так как мы были дочерями генерального директора, сотрудники были еще более строги с нами». Таким образом, удвоив усилия и преумножая успехи компании, три сестры заслужили доверие в компании. «Успех приходит к тем, кто много работает, — убеждена Аньес, — это очевидно, не достаточно просто просыпаться утром!»
Наследие, усердие и сдержанность
Развивать компанию, чтобы однажды ее передать своим детям — это миссия, с которой прекрасно справляются сестры Коста, будучи во главе компании, настоящей «драгоценности» Лазурного берега, со своей роскошной обонятельной вселенной. «Мы хотим, чтобы «Фрагонар» оставался маленьким домом с сильными семейными ценностями», — объясняет Аньес, которая сожалеет, что глобализация стандартизировала поведение потребителей. «Во «Фрагонаре» мы не следим за тенденциями, но за нашими желаниями. Мы вкладываем в это все наше сердце, потому что хотим, чтобы наши духи были похожи на нас». Какие духи являются бестселлером дома Fragonard? Туалетная вода с нотами цветов апельсинового дерева, конечно!
Роскошь — это не деньги, но качество
«Нам очень повезло привносить счастье в жизнь людей», — говорит Аньес. Именно благодаря этой философии три сестры задумали развивать свой бренд, полный радости и щедрости, с целью сделать его доступным для широкой публики. «Роскошь — это не деньги, а качество», качество момента, сырья — от нежных ароматов фиалки до помпонов мимозы!
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