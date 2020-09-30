











О Лазурном береге мечтают, им восхищаются и вдохновляются. С начала XX века, выдающиеся люди искусства и интеллектуалы со всего мира приезжают сюда погостить в самых роскошных отелях побережья, в поисках спокойствия и вдохновения. Сегодня к ним присоединяются и престижные бренды.

«Bob Carlton» — золотой век кино на Лазурном берегу

«Я хотел, чтобы в наших бутиках казалось, будто вы находитесь на Лазурном берегу», — говорит Артюр Ляит (Arthur Lahitte), молодой французский дизайнер, который два с половиной года назад основал элитный бренд кожгалантереи «Bob Carlton». Название, которое легче использовать заграницей и в котором содержится отсылка к персонажу Билла Карсона из вестерна «Хороший, Плохой, Злой». Кино уже давно стало синонимом Лазурного берега. Сюда часто приезжают кинозвёзды, на съемки или на Каннский кинофестиваль и молодой 32-летний предприниматель черпал вдохновение наблюдая за их повседневным стилем.

«Запах моря, рёв двигателя ретро-автомобиля, проезжающего по отвесным скалам — здесь, образы из шикарных фильмов постоянно будоражат наше воображение: Джеймс Бонд, герои Кэрри Гранта или Грейс Келли». Артюр Ляит постоянно проводит параллели между кино и здешними местами. «Мои главные источники вдохновения — это Роджер Мур из фильма «Сыщики-любители экстра-класса», и, в частности, сцена из бухты Вильфранш-сюр-Мер. Или, например фильм «Поймать вора» Альфреда Хичкока, который был снят в Монако и в Каннах. Именно эти фильмы создали магию Лазурного берега!»

Артур Ляит живёт на Лазурном берегу с 2007 года. Он нашёл своих первых клиентов на местных каменных пляжах. «Вначале я продавал холщовые сумки на частных пляжах в Каннах. У той коллекции был большой успех, особенно среди туристов. Очень быстро я захотел продвинуться на элитный рынок, поэтому начал создавать кожаные изделия», — говорит Артюр. Его цель заключается в том, чтобы зарекомендовать себя в секторе дорогих дорожных сумок, а затем развить свой бренд в индустрии моды.

«Fragonard» — ароматы полей и цветов

Лазурный берег, с его теплыми цветами и ароматами, не только является символом красивой жизни, но и источником вдохновения. Вспомним как была основана известная среди русскоговорящих туристов парфюмерная марка «Fragonard»… В 1926 году Эжен Фукс (Eugène Fuchs) основывает в Грассе небольшой парфюмерный завод. Его целью было познакомить приезжавших в регион туристов с ароматами Прованса. Бренд назван в честь известного французского художника XVIII века Жана-Оноре Фрагонара, родившегося в Грассе в 1732 году. Как и художник, наш парфюмер вдохновился Провансом, его ароматами, но и цветами — например в дизайне упаковки.

«Jacquemus» — Прованс как источник вдохновения

Молодой стилист Симон Порт Жакмюс родился в 1990 году в городке Салон-де-Прованс и уже несколько лет работает в индустрии моды. Он создал одноименную марку в 2009 году и сегодня её носят знаменитости. Он делает вещи в простом, даже минималистичном стиле, овеянном флёром ностальгии прошлого и юга Франции. «Меня зовут Симон, я люблю синий и белый, полоски, солнце, фрукты, круги, жизнь, поэзию, Марсель и 80-е» — так Jacquemus представляется на своем сайте и именно в этих нескольких словах – квинтэссенция его вдохновения. Марсель, юг Франции и Прованс. В 2019 году, на десятилетие своего бренда, Симон даже решает организовать показ, который он именует «Солнечный удар», посреди лавандовых полей Валансоля.

Энергия, царящая в этом регионе, вдохновила основателей брендов «Fragonard», «Bob Carlton» и «Jacquemus» на создание превосходных творений и превратила их в настоящих представителей Лазурного берега во всем мире.