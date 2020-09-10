











В этом месяце фильм Альфреда Хичкока «Поймать вора» отмечает свое 65-летие.

В 1955 году зрители впервые увидели фильм на экранах кинозалов: в интригующей картине о полиции и любви играли самые известные актеры — Грейс Келли и Кэри Грант.

Одной из самых ярких сцен фильма стал эпизод, в котором Грейс Келли появляется за рулем небольшого родстера. Проезжая по крутым дорогам Французской Ривьеры, Грейс Келли останавливается, чтобы полюбоваться восхитительным видом и восклицает: «Разве это не самое красивое место в мире?».

Гибридная версия Sunbeam Alpine Mark III

11 сентября фильм «Поймать вора» покажут в кинотеатре Beaux-Arts в Монако. Перед показом посетители смогут увидеть гибридную версию Sunbeam Alpine Mark III. Автомобиль, похожий на тот, которым управляла в фильме Грейс Келли, был трансформирован ассоциацией Smart Electric Monaco (ASEM). По данным Forbes, автомобиль оснащен двумя небольшими электродвигателями. Его торжественно откроет Князь Монако Альбер II.

Показ фильма и презентация автомобиля Sunbeam пройдут в рамках выставки EVER Monaco, посвященной экологичному транспорту и возобновляемым источникам энергии. Международное мероприятие пройдет с 10 по 12 сентября.