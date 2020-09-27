











Мы продолжаем серию публикаций о легендарных отелях Лазурного берега. После «La Chèvre d’Or» в Эзе и «Негреско» в Ницце, мы откроем для вас великолепный «Hôtel du Cap-Eden-Roc», расположенный на Кап д’Антиб (Cap d’Antibes) и поведаем о секретах его 150-летней истории.

В 1863 году, у Ипполита де Вильмесана (Hyppolite de Villemessant), французского журналиста и основателя легендарной газеты «Le Figaro», появляется идея создать дом отдыха и вдохновения для художников и интеллектуалов. Он воображает прекрасную виллу – «La Villa Soleil», дом солнца. Чем не новый Парнас!? Его мечту помогли профинансировать русские аристократы – Павел Ферзен (Paul de Fersen), а затем Алексей Плещеев (Alexis de Plestcheyeff) и 7 лет спустя со дня прекрасного озарения, 26 февраля 1870 года, открывается «le Grand Hôtel du Cap».

Затем, в 1887 году, когда «La Villa Soleil» уже успевает прийти в упадок, виллу открывает молодой и изобретательный пьемонтский отельер Антуан Селла (Antoine Sella). Он решает реабилитировать учреждение, сделав из него роскошный отель. Полон идей, в 1914 году, прямо на берегу моря, Антуан строит здание для чайного салона, привлекая таким образом новых посетителей. Так появляется «Le Pavillon Eden-Roc». Затем начинается война и Красный Крест переоборудует отель под госпиталь. Антуан Селла замечает, как во время жарких летних деньков, работники госпиталя пытаются освежиться в море и видит в этом новую возможность. Он строит бассейн с морской водой и таким образом предвосхищает будущий успех Лазурного берега, как летнего курорта.

Кап д’Антиб — колыбель туризма на Лазурном берегу

По мнению Сесиль Ю (Cécile You), местного гида, именно новаторство отеля является главным секретом его легендарной истории. «Отель стоит у истоков зарождения туризма и приёма элитных гостей на Лазурном берегу. В то время уже существовали виллы, которые сдавались в аренду знаменитостям, монаршим особам, но отель положил начало туризму в его современном понимании. Именно открытие отеля поспособствовало расцвету Кап д’Антиб как туристического направления. Известные люди искали уголок спокойствия, тихую гавань, вдали от суеты города, и вместе с тем место, где можно было бы насладится местными красотами. И на Кап д’Антиб они могли всё это найти…»

Hôtel du Cap-Eden-Roc

Например, как американская супружеская пара Джеральд и Сара Мёрфи. Они были одними из первых американцев, приехавших насладиться Лазурным берегом в летний сезон, привезя с собой своих многочисленных друзей и знакомых. «До них элиты отдыхали зимой, а не летом. И не за загаром приезжали на Лазурный берег, а зимовать в условиях мягкого климата», — напоминает Сесиль. — Но это было до четы Мёрфи!» Шли годы и «Le Grand Hôtel» всё улучшался и расширялся: бассейн и павильон «Eden-Roc» были увеличены, был создан водный клуб, а чайный салон был переоборудован в ресторан. Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Эрнест Хемингуэй и Марк Шагал приезжали сюда в поисках вдохновения. Актриса Марлен Дитрих со своим возлюбленным, а также герцог и герцогиня Виндзорские становятся завсегдатаями отеля в 30-е годы.

«Le Grand Hôtel» становится «Le Cap-Eden-Roc»

Не забудем и Пабло Пикассо, который в 1955 году создал концепцию и дизайн нового меню ресторана. В 1969 году отель «le Grand Hôtel du Cap» был куплен знаменитым предпринимателем Рудольфом Августом Эткером (Rudolf August Oetker), который разделял ценности бывших владельцев, отца и сына Селла. В отеле начинается масштабная реновация, которая позволила создать необходимый комфорт, в соответствии со всеми современными стандартами. В 1987 году отель переименовывают в «Hôtel du Cap Eden-Roc», название, которое он носит по сей день. Сесиль Ю завершает: «И по сей день название отеля имеет магическую силу, особенно для тех, кто приезжает сюда впервые. Это роскошный отель, палас, в который приезжают погостить знаменитости. Это очень престижное место. Это место, которое восхищает».