











Мы продолжаем серию публикаций, посвященных легендарным отелям Лазурного берега. После «Château de la Chèvre d’Or» в Эзе, мы едем в Ниццу, чтобы рассказать вам о визитной карточке города – отеле «Негреско» (Le Negresco). Это немного больше, чем роскошный отель, ведь постояльцы могут познакомиться здесь ещё и с уникальной коллекцией произведений искусства, которая собиралась здесь знаменитой Жанной Ожье (Jeanne Augier) с 1957 года.

«История нас вдохновляет на свершения в настоящем», – так, резюмирует концепцию отеля, расположенного на Английской набережной в Ницце, Элен Серопян (Hélène Séropian), работающая в легендарном «Негреско» уже больше 20 лет. Очень точно подмечено, ведь это заведение дышит историей! Всё началось ещё на заре XX века, когда Анри Негреско (Henri Negresco), сын управляющих постоялыми домами, уже был хорошо известен в кругу отельеров, но мечтал построить в Ницце отель класса люкс. Благодаря своим коммуникативным качествам, и, без сомнения, благодаря своему упорству, у него получается убедить общественность. Архитектор Эдуард Ниерман (Edouard Niermans), проектирует отель в стиле Belle Epoque, прямо на берегу Средиземного моря и в 1913 году феноменальный «Негреско» принимает своих первых постояльцев. Однако, затем мир сотрясают две мировые войны… Так, во время Второй мировой, отель стоит на службе у англо-американской разведки, как штаб по контршпионажу, а затем, становится базой отдыха для солдат. Следовало ждать 1947 года, чтобы отель вновь обрёл свою свободу. Десятью годами спустя, отель покупает семья Менаж (Mesnage). Жанна Менаж (Jeanne Mesnage) и её супруг Поль Ожье (Paul Augier) ставят перед собой цель вернуть отелю его международную славу. Для этого, та которую мы сегодня уважительно называем «Мадам», Жанна Ожье, начинает собирать произведения искусства, таким образом превращая «Негреско» во дворец искусств.

6 000 произведений искусств украшают интерьеры отеля

Ещё немножко истории… Нельзя не поведать вам о том, что происходило с отелем после 1957 года… Элен Серопян рассказывает: «Мадам Ожье хотела познакомить своих постояльцев с искусством Франции. Сегодня, пять столетий истории представлены в доме, начиная от Людовика XIII заканчивая современным искусством. Это часть нашего ДНК, это то, что нас отличает от других отелей». 6 000 произведений искусств украшают интерьеры и 128 комнат, каждая из которых уникальна по своему интерьеру. «Мадам Ожье обставила «Негреско» так же, как она бы обставила свой собственный дом, чтобы принять у себя гостей». Каждый год, в отеле меняют интерьеры по меньшей мере десяти комнат, но всегда по тому же принципу. – Проект каждой новой комнаты нам представляют члены общества «Les Compagnons du devoir». Концепция та же, база та же, но каждый год мы немного оживляем пространство. Произведения искусства меняют свою позицию или месторасположение, отель находится в постоянном развитии». В некоторых комнатах, например, современные элементы, соседствуют с кроватями с балдахинами. «Мы добавляем новаторские решения основываясь на концепции Мадам Ожье», – говорит она.

Французские искусства и ремёсла – миру!

Задача этой антрепризы – придать жизни и практичного применения объектам французского культурного наследия. Именно, в связи с этим достижением отель «Негреско» в 2015 году получил сертификат «Entreprise du patrimoine vivant» (прим. Работающее предприятие культурно-исторического значения), который должен быть продлён в конце 2020 года. Элен Серопян считает, что «детище Мадам Ожье является лучшей рекламой великолепия французских ремёсел». Легендарная хозяйка пятизвёздочного отеля скончалась 7 января 2019 года, в возрасте 96 лет. Для неё было делом жизни представлять Францию на международной арене. «Мы очень привержены концепту «Made in France», его истории, искусству и дальнейшему его продвижению».

История отеля очень сильно связана с его хозяйкой. Свободная и независимая Мадам Ожье, любящая декоративное искусство, на протяжении 62 лет управляла «Негреско», прославляющего таланты французских художников и ремесленников. Слава, которую по сей день можно почувствовать в стенах великого «Le Negresco».