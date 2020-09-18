











Второй год подряд известный журнал о путешествиях «Travel + Leisure» выбрал отель «Le Château de la Chèvre d’Or» лучшим курортом Франции. Отличная новость для пятизвездочного отеля в средневековой деревушке Эз (Eze), в этом чрезвычайно сложном для туризма году, и прекрасный повод для «Monaco Tribune» представить читателям новую серию сюжетов, посвященную легендарным отелям Лазурного берега.

Главной особенностью отеля «Le Château de la Chèvre d’Or», без сомнения, является вид на Средиземное море, захватывающий дух. Во многом благодаря этому, в 2019 и в 2020 году, отель был выбран лучшим курортом Франции, по версии всемирно известного журнала о путешествиях «Travel + Leisure». Эта награда основана на отзывах клиентов и, как говорит, не скрывая радости, генеральный директор отеля Тьерри Нэдю (Thierry Naidu): «Мы всей командой очень рады, так как это ещё и награда за сервис, который мы предоставляем нашим клиентам».

В стенах средневековой деревушки Эз

Ещё одной особенностью отеля является его месторасположение. Этот отель-шато будто встроен в стены средневековой деревушки Эз, находясь на высоте 429 метров над уровнем моря. И появился он благодаря некоему господину… Его звали Уолт Дисней. Рассказывает Тьерри Нэдю: «История «La Chèvre d’Or» началась с ресторана, к которому в последствии добавился отель. И любопытно, что человек, который посоветовал тогдашнему хозяину выкупать соседние здания в деревне, для их дальнейшего преобразования в отель, был никто другой как Уолт Дисней. Таким образом, в 50-е появились первые 4 комнаты, затем в 90-е к ним добавилось ещё 8 и сегодня, в нашем распоряжении уже 45 комнат и сюитов, расположенных в разных зданиях на территории деревни. Когда вы гуляете по улочкам Эза, вы частично гуляете и по территории отеля». Сложно представить более аутентичное и укромное место, куда часто наведываются знаменитости. «В обычном отеле вам часто приходится проходить через ресепшен, а у нас, если вам хочется полного спокойствия, достаточно уединится в одном из домов на территории деревни и расслабиться в частном саду, вдали от суеты».

Гастрономический ресторан и не только…

Для полноты картины скажем, что в отеле имеется несколько садов, среди которых один с четырьмястами цитрусовых деревьев, сауна, бассейн, джакузи, а также спортзал … Но главное – несколько ресторанов, среди которых знаменитый гастрономический ресторан, удостоенный двух звёзд в гиде «Michelin», с гостевой книгой, которой бы позавидовали многие отели люкс. Боно, фронтмен группы U2, Бейонсе, Шакира, Билл Клинтон, Хавьер Бардем, Джек Николсон и многие другие звезды приезжали продегустировать блюда местной средиземноморской кухни, от шефов Арно Фэя (Arnaud Faye) и Жюльена Дюгура (Julien Dugourd). «Это изюминка отеля», – комментирует Тьерри Нэдю. «Но у нас также есть два повседневных ресторана, так как несмотря на то, что мы всегда выводили на первый план гастрономию, и уже на протяжении последних двадцати лет удостаиваемся звёзд от гида «Michelin, наши двери всегда открыты для тех, кто хочет приехать в «La Chèvre d’Or».

Несмотря на практическое отсутствие иностранных гостей в связи с Covid-19 (85% клиентов отеля составляют иностранцы), отель решился открыть свои двери этим летом, что помогло спасти нынешний сезон. В связи с этим, основной задачей было привлечь французскую клиентуру, что в конечном счёте получилось: «Июль был неплохим, а август выдался хорошим», — продолжает генеральный директор. Однако, в сентябре, заполняемость отеля скорее всего пойдет на спад в связи с отменой престижных выставок-ярмарок в Монако.