











Летний туристический сезон постепенно подходит к концу. По этому случаю мы встретились с Ги Антонелли (Guy Antognelli,), директором Государственного центра по туризму и конгрессам Монако, и составили первую оценку этого сезона, омраченного пандемией коронавируса.

«Это нехорошее лето», признает Ги Антонелли. Тем не менее, в начале июня «много было тех, кто с радостью согласился бы и на такое лето», добавляет директор Центра по туризму и конгрессам. Другими словами, хотя сезон и неоднозначный, лучше видеть стакан наполовину полным, чем наполовину пустым.

Трудно дать оценку для первого месяца лета – «не репрезентативного» – как описывает его Ги Антонелли. «Некоторые отели оставались открытыми для постояльцев, а другие начали открываться с 4 по 28 июня», – объясняет он. Делового туризма, который обычно в самом разгаре в этот период, просто не было этим летом.

Русские не приехали, а французы продолжают тратиться на отели

В июле заполняемость отелей упала на 50%, причем в зависимости от заведения ситуация была очень разной. В целом клиентов было меньше, но они были готовы тратить обычные суммы за пребывание в Княжестве. «Падение цен сдерживалось на уровне около 13%», – говорит директор Центра по туризму и конгрессам. «Это связано с отсутствием клиентов, которые снимают люксовые номера, такие как русские, американцы или жители Ближнего Востока», – отмечает Ги Антонелли. –»Но цена за номер в отеле, которую в июле в Монако заплатил француз, более или менее такая же, как и в прошлом году».

Из-за закрытия границ для многих стран, в Монако приехало больше иностранных гостей из ближнего зарубежья. Французы, итальянцы, немцы, швейцарцы… На них же и ориентировались маркетинговые кампании в этом году, которые проводил Центр по туризму и конгрессам Монако. «Сегодня эти гости самые важные в Княжестве, потому что других гостей просто больше нет», – отмечает Ги Антонелли.

Август – горячий месяц для отелей Княжества

Август уже выглядит лучше: стоит просто посмотреть на Площадь Казино или на Дворцовую Площадь, чтобы увидеть возвращающихся туристов. 13 августа у отелей Монако 80% номеров были забронированы на ближайшие шесть дней. И все же, нынешние цифры говорят о снижении уровня заполняемости на 35-40% по сравнению с прошлым годом. «Это показывает, что Монако остается привлекательным, и туристическая жизнь снова набирает обороты. И это позволяет туристическому сектору восстановить свой денежный поток, которого просто не было до июня», – рассказывает Ги Антонелли. Но будет ли нынешние увеличение числа туристов достаточным, чтобы удержать на плову весь туристической сектор? «Нет», категорично отвечает директор Центра по туризму и конгрессам.

Денежный поток в туристическом секторе очень пострадал в условиях кризиса, который длится уже более пяти месяцев. Даже те компании, у которых был хороший оборот до локдауна, сейчас оказались в затруднительном положении. Среди наиболее пострадавших – агентства по проведению мероприятий, которые не работают с марта. «Не было «Гран-при», «Яхт-шоу» отменили, проведение свадеб возобновилось, но с меньшем количеством людей. Эта часть туризма наиболее затронута, тем более, что это, как правило, малые предприятия, которые не имеют большого денежного потока», объясняет Ги Антонелли.

Проведение конгрессов остается под вопросом

А как же деловой туризм? На данный момент Центр по туризму и конгрессам Монако не хочет давать прогнозов. «Конгрессы могут быть перенесены на поздний период, но такие мероприятия трудно планировать», – говорит Ги Антонелли. Основная трудность заключается в том, как подготовить большие мероприятие, которые состоятся через несколько месяцев, не зная того, как будет в дальнейшем развиваться эпидемия коронавируса. Еще один важный вопрос: приедут ли люди на эти конгрессы? «Сегодня из-за неопределенности фирмы и участники не могут сказать, приедут ли они вообще. И здесь мы только можем сказать: «Посмотрите на все, что мы сделали для вашей безопасности на время конгресса», – говорит Ги Антонелли.

Несмотря на то, что туристическая активность в Княжестве возобновилась, неопределенность до сих пор вызывает много вопросов. Никто еще точно не знает, что будет осенью. Поэтому, Княжеское правительство продолжает поддерживать местные фирмы субсидиями, направленными на возрождение экономической активность этой маленькой средиземноморской страны.