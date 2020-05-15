Свадьбы в 2020: и в горе, и в радости!

В условиях пандемии COVID-19 и самоизоляции, введенной в попытке замедлить распространение вируса, многие отрасли сферы услуг приостановили работу, в том числе компании-организаторы мероприятий и свадебные агентства.

«Я на всё смотрю с позитивом». И в нынешнее время это очень кстати! Даже по телефону чувствуется боевой настрой Элоди Вильмюс (Elodie Villemus). «О введении самоизоляции и, как результат, закрытии торговых предприятий было объявлено, когда вот-вот должен был начаться свадебный сезон, так что нас застали врасплох», – улыбается Элоди. Сегодня молодая женщина, которая работает организатором свадеб уже на протяжении 12 лет, возглавляет ведущую во Франции и Европе сеть свадебных агентств, центральный филиал которой находится на Лазурном Берегу.

Летний сезон под вопросом

Ей пришлось пересмотреть организацию семи свадеб, запланированных на этот год. «Одна из них, к сожалению, был отменена во время карантина… Еще одна была отложена до апреля 2021 года, но остальные пять состоятся в конце года». Благодаря этому сведутся к минимуму негативные последствия от простоя сектора. «В обычное время основной доход мы получаем во время летнего сезона. У нас был удачный 2019 год, это позволяет нам оставаться на плаву. Текущий же год – его полная противоположность», – объясняет Элоди, которая, помимо прочего, выступает экспертом по вопросам брака на ежедневной программе «4 mariages pour une lune de miel» на канале TF1. Проведение свадеб сейчас поспособствует поддержке обслуживающих компаний, которые как и все пострадали от кризиса, вызванного коронавирусом, и при этом снизит нагрузку на свадебный сезон 2021 года.

Много вопросов для будущих молодоженов

Однако в этом году заключить брак планируют немногие. Согласно опросу, проведенному на сайте lesitedumariage.com в начале мая с участием 2.920 человек, 60% пар, которые планировали вступить в брак в период с июня по август 2020 года, перенесли церемонию бракосочетания на следующий год. Но эти цифры еще могут измениться. По данным того же опроса, 20% будущих невест и женихов, чья свадьба планировалась на июль, еще не приняли окончательного решения по поводу даты проведения церемонии, а половина респондентов, чья свадьба назначена на август, все еще планируют провести ее в указанную дату. У женихов и невест, которые должны пожениться этим летом, много вопросов. Сколько гостей будет разрешено пригласить? Нужно ли будет рассаживать гостей через одного на церемонии и во время банкета? Должны ли будут жених и невеста избегать приветствий и поцелуев своих гостей? Придётся ли всем надеть маски?

Как справиться со всеми обязанностями

Так много вопросов (на которые, возможно, появятся ответы 2 июня) и причин для переживаний у невест и женихов, чья свадьба выпала на пандемию. Опасная ситуация и у тех, кто решил отсрочить церемонию. Нелегко совместить в рамках одного года оба потока, особенно когда следующий год у обслуживающих компаний уже весь расписан. Элоди Вильмюс уже несколько недель помогает обеспокоенным будущим супругам. Она получает много сообщений от будущих невест и женихов, которые пытаются справляться с организацией свадьбы без чужой помощи. «Без организатора свадеб они чувствуют себя немного растерянно, теперь они осознают сложность этой работы. Им приходится всё делать самим, иногда это бывает непросто, могут возникать конфликты с обслуживающими компаниями».

История свадеб пар, планирующих пожениться в ближайшее время, теперь будет переписана. «Наша свадьба перенесена на конец года, всё теперь по-другому, поэтому нам приходится всё менять. Мы еще раз подумали и решили отдать предпочтение более домашней атмосфере, мы меняем цвет декораций, ведь свадьба состоится в другое время года, следовательно, нужна другая атмосфера». Но одно должно остаться для всех неизменным: любовь и в горе, и в радости!