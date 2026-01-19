Дух совершенства: Камьяр Могадам – дизайнер комфорта

В рубрике «Дух совершенства» Monaco Tribune изучает ежедневную работу влиятельных руководителей из Княжества. Цель – понять, как эти лидеры формируют свою эффективность ежедневно – от утренних ритуалов до основ принятия решений, которые способствуют их профессиональному росту.

Сегодня мы встречаемся с Камьяром Могадамом в гостиной его виллы в Эз-сюр-Мер с видом на Средиземное море. Он потягивает горячий матча-латте – напиток, который стал модным в Монако. Вокруг нас – ткани, текстуры и материалы, прославившие Maison Moghadam, создают уютную атмосферу. Здесь невозможно различить, где заканчивается выставочный зал и начинается частная жизнь. Именно в этом и заключается гениальность этого выдающегося предпринимателя.

Ровно в 7:38 утра – а иногда и в 5:36 – Камьяр Могадам уже приступает к работе. Но не стоит искать традиционный кабинет, ноутбук или мониторы. Основатель Maison Moghadam (ранее Fashion For Floors) управляет своей империей из постели, имея в своем распоряжении лишь старый iPhone и WhatsApp.

Вилла «Кудета» Камьяра Могадама © Maison Moghadam

«У меня нет компьютера, нет стационарного офиса. Я кочевник», делится он со спокойной улыбкой, которая резко контрастирует с напряженным графиком его работы. «WhatsApp – мой основной рабочий инструмент. Я отправляю много голосовых сообщений первым делом с утра».

За этой кажущейся простотой скрывается сложная оркестровка. Работая над проектами в Индии, Непале и Мексике, Камьяр умело балансирует между часовыми поясами, сотрудничая с Индией в европейское ночное время и с Мексикой в вечернее время. То, что он называет своим «офисом в постели», – это не безделье, а свобода, завоёванная благодаря тщательной организации бизнеса.

Архитектура утра, наполненного совершенством

В первую очередь, абсолютно необходимы два ритуала: время, проведенное с ребенком, и массаж продолжительностью от одного до полутора часов. «Это моя утренняя рутина. Без этого я не могу начать день», – уверяет он. Ежедневный массаж – это не лишняя роскошь, а стратегическая инвестиция в ясность ума и способность принимать решения.

«У меня нет компьютера, нет стационарного офиса. Я кочевник» © Maison Moghadam

Затем следует завтрак: матча, сок из свеклы и имбиря, который он готовит ежедневно, и фрукты, часто собранные прямо в саду его виллы. «А по утрам мне надо слушать классическую или джазовую фортепьянную музыку. Это крайне важно. Фортепиано – это инструмент моей мечты, он вдохновляет меня больше всего».

Такое внимание к деталям в его утренних ритуалах свидетельствует о глубокой философии: «Мне нужны эти 15-20 минут наедине с собой в постели, на солнышке, с чаем и соком. Это важный для меня момент». В мире, где предприниматели превозносят гиперактивность с самого рассвета, Камьяр отстаивает право на созерцательную неторопливость.

Роскошь в новом измерении – комфорт и свобода

«Для меня роскошь – это возможность жить той жизнью, которой я действительно хочу жить», – объясняет Камьяр. Это определение проявляется в намеренно минималистском выборе технологических решений. Никаких сложных приложений, даже ChatGPT остается для него «приключением». «Я остаюсь приверженцем простых технологий, потому что это моя свобода. Мне повезло, что мне не приходится всего этого делать».

Эта философия комфорта распространяется на все аспекты его работы. Его выставочные залы напоминают дома – с каминами, функциональными кухнями и уютными зонами отдыха. Его частный клуб в подвале здания Eichholtz by Moghadam, где бывали Боно, Эдж и другие знаменитости, – это не просто место для налаживания деловых связей, это воплощение его мировоззрения: создавать пространства, где люди чувствуют себя настолько комфортно, что бизнес развивается естественным образом.

«Главное – комфорт. Когда тебе комфортно, всё происходит само собой», – подытоживает он. «Даже то, как я сижу, – всё должно быть удобно. Потому что, когда тебе комфортно, всё даётся легко».

Вертикальное делегирование – переворачивание пирамиды

В отличие от большинства лидеров, которые делегируют полномочия сверху вниз, Камьяр разработал систему «вертикального делегирования». Информация передается от 50 сотрудников к пяти ключевым лицам, а затем в сжатом виде доходит до него. «Это фильтр. Информация проникает в туннель и снова поднимается в концентрированном виде».

Такая структура позволяет ему оставаться в курсе всего происходящего – «все мои сотрудники знают, что я знаю всё, даже если меня физически нет рядом» – и при этом избегать парализующего микроменеджмента. А когда он обнаруживает проблему, он обходит иерархию: «Я напрямую обращаюсь к заинтересованному лицу, чтобы найти и решить проблему».

Он также создал «группу» из четырех молодых талантов – некоторым из них едва исполнилось 19 лет – которые работают непосредственно под его руководством. «Это представители поколения Z с исключительными навыками в областях, в которых я не могу преуспеть, хотя я всё ещё чувствую себя молодым», – ясно признаёт он. «Будь то искусственный интеллект или другие области, если вы хотите развивать свой бизнес, вы должны быть готовы подпитывать его новыми идеями, новыми знаниями, которые вы не можете получить самостоятельно».

Наставничество как двигатель роста

Такой наставнический подход раскрывает важную грань его лидерских качеств. «Ко мне часто приходят люди, и мне нравится им отвечать, потому что я многое пережил и у меня большой опыт. Очень приятно делиться своим опытом и советами с более молодыми людьми, помогая им быстрее развиваться».

Его подход интуитивен, но при этом строг: «Когда я встречаю человека и верю в него, я принимаю его в свою команду. Я ясно объясняю ему нашу миссию, сильные стороны этого человека и то, что я буду рядом, чтобы помочь ему максимально раскрыть его потенциал». Он сравнивает это с полировкой необработанного алмаза – выявлением редкого таланта, а затем неустанным его совершенствованием.

Нетворкинг в новом свете – гостеприимство как стратегия

«Налаживание связей – это основа любого успеха в бизнесе», – утверждает Камьяр. Однако его подход кардинально отличается от традиционных мероприятий по налаживанию деловых связей. «Теперь это даётся мне легко. Я не занимаюсь налаживанием деловых связей в прямом смысле этого слова. Я объединяю людей. Я их связываю».

Собственный бар, домашние ужины, мероприятия в выставочных залах – все это создано для формирования сообщества. «Для моего бизнеса, который связан с дизайном интерьеров и эстетикой, также важно, чтобы люди видели, как я живу, как я представляю вещи, как я работаю».

Даже его деловые обеды претерпели изменения. «Теперь я предпочитаю организовывать их в своем выставочном зале вместе со своим шеф-поваром, а не ходить в ресторан».

«Что вы считаете работой?» © Maison Moghadam

Неуловимый баланс между работой и личной жизнью

На вопрос о том, отключается ли он полностью от внешнего мира, Камьяр тихо смеется. «У меня практически нет отпусков, я провожу их дома». Он признает, что постоянно находится на связи, но добавляет: «Что вы считаете работой? Если присутствие в офисе – это работа, то да, я не хожу в выставочный зал по выходным. Но работа – это… Я люблю свою работу. Мне в ней очень приятно».

Это сочетание увлечения и профессии освещает его 14-15-часовые рабочие дни. «Честно говоря, я очень люблю свою работу. Я её ценю». Когда он действительно отключает свой телефон? В Марокко он предпочитает отдыхать исключительно ради удовольствия, хотя, как он признает, сейчас также занимается там разработкой проектов в сфере недвижимости.

Путь к признанию

Эта решимость коренится в его личной истории. Происходя из богатой семьи, но вынужденный покинуть родительский дом, Камьяр очень рано понял, что «единственный путь к успеху – это самому добиться его, потому что именно так мы работаем в семье. Признание можно заслужить успехом».

Эта первоначальная движущая сила трансформировалась в нечто более глубокое: «Сегодня успех означает признание. Речь идёт о воплощении вашей мечты и вашего мировоззрения в жизнь». Его стратегическое видение предельно ясно: «В течение следующих трёх лет мы будем владеть всем рынком интерьеров на юге Франции».

Секреты устойчивой эффективности

Помимо утренних ритуалов, Камьяр поддерживает свою работоспособность благодаря тщательному вниманию к питанию – «чрезвычайно важному» – и электростимуляции, которую он практикует из-за её эффективности: «15 минут эквивалентны одному часу традиционной тренировки. Это даёт мне заряд энергии, возможность восстановить силы, именно то, что мне нравится».

Но прежде всего, он скрупулёзно заботится об окружающей среде. «Быть здоровым также означает быть счастливым. Всё дело в образе мышления. Жить в комфортных условиях. Я создаю для себя такую обстановку, которая делает меня счастливым».

Источники вдохновения? Никаких книг по менеджменту или модных подкастов. «Я сейчас читаю мир», – просто говорит он. Увлеченный геополитикой, он обращается к самым разным источникам, таким как Frankfurter Allgemeine Zeitung, CNN, BBC, Al Jazeera и Le Monde, чтобы «собрать эту информацию и преобразовать её в то, что я думаю».

А его лучшими наставниками остаются его клиенты: «Мои клиенты – представители самых высоких уровней. Каждый из моих клиентов – настоящая звезда. Они добились невероятных результатов в бизнесе. Я учусь у них просто находясь рядом».

Суть лидерства по Могадаму

«Истинное лидерство заключается в том, чтобы вдохновлять людей, давать им видение и создавать для них комфортные условия», – резюмирует Камьяр. Он определяет этот комфорт как безопасность: «Если люди чувствуют себя в безопасности на рабочем месте, где я, как их начальник, даю им это чувство защищенности, то они добьются гораздо больших успехов, чем если бы жили в страхе».

Эта философия, естественно, распространяется и на его клиентов: «Домашний уют делает их такими счастливыми, и это чувство распространяется. Всё передаётся из уст в уста. Потому что они видят мой подход к дизайну интерьера. Он существенно отличается от подхода большинства других дизайнеров. Это более многогранная и насыщенная жизнь».

Сидя в своей гостиной, которая могла бы быть выставочным залом, или в своем выставочном зале, который мог бы быть гостиной, Камьяр Могадам воплощает эту философию абсолютного комфорта. Его неприятие традиционных совещаний («Я ненавижу совещания, это просто место для проветривания»), его организованность в 25 различных группах WhatsApp, его способность визуализировать пространства «в 5D с закрытыми глазами» – всё это сводится к простой, но редкой истине: он построил компанию, которая точно отражает его суть.

«Я эстет, который делает жизнь людей прекраснее», – заявил он в одном из предыдущих интервью. Но после этой откровенной беседы вырисовывается более точное определение: Камьяр Могадам – архитектор комфорта: в своих пространствах, в своих отношениях, в управлении и, прежде всего, в собственной жизни. Именно это абсолютное соответствие личных ценностей и профессиональной практики делает его одним из самых интересных предпринимателей в Монако.