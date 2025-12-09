Матчамания в Монако: как японский напиок стал новой звездой монегасских кафе

От Токио до Монако растёртый в порошок зелёный чай уверенно набирает популярность среди любителей здоровых напитков. В Княжестве уже открылись несколько мест, где можно попробовать этот древний японский напиток.

За последние годы маття, или, как его чаще называют, матча стал настоящим мировым хитом. И Монако быстро подхватило тренд: от сетевых кофеен вроде Starbucks до престижных локаций — Fairmont, Cédric Grolet Monte-Carlo — и специализированных точек вроде Superboba. Складывается впечатление, что Княжество постепенно превращается в территорию зелёного напитка.

Главный секрет популярности матча — его полезные свойства. Напиток богат антиоксидантами и теином, а значит, дарит бодрость мягко и постепенно, без резкого «пика», как бывает с кофе. А содержащийся в нём L-теанин замедляет усвоение кофеина, благодаря чему заряд энергии сохраняется несколько часов. (Врачи, впрочем, советуют пить не более двух чашек в день.)

Производство матча — целая наука. За несколько недель до сбора чайные кусты накрывают, лишая их света. Это меняет ароматические свойства листьев и даёт тот самый вкус умами — пятый базовый вкус наряду с солёным, сладким, кислым и горьким. Затем высушенные листья перемалывают между каменными жерновами. Именно этот медленный процесс и делает порошок таким тонким и ярко-зелёным.

Для традиционного приготовления матча нужны специальные инструменты: чаша (чаван), бамбуковый венчик (часен) и чайная ложка. Процесс простой: просейте чайную ложку порошка в чашу, залейте 50 мл воды температурой около 70 °C и энергично взбейте, двигая венчиком вперёд-назад, будто рисуете букву W. Взбивайте до появления лёгкой воздушной пены — это и есть знак правильно приготовленного напитка.

Матча-латте готовится ещё проще. Сначала смешайте порошок с небольшим количеством горячей воды и взбейте до однородности, затем добавьте тёплое вспененное молоко. Чаще всего используют овсяное — оно подчёркивает вкус матча, но для более мягкого и сладкого результата отлично подходит и кокосовое молоко.

Определить качественный матча несложно: он должен быть японского происхождения, иметь яркий зелёный цвет, очень мелкий помол и, по возможности, органическую сертификацию.

Клиентура в процессе трансформации

В Монако аудитория матча заметно изменилась. «Сначала ко мне приходили в основном азиатские клиенты. А теперь, благодаря моде на матча, его покупают самые разные люди», — рассказывает Шэрон, владелица кафе на бульваре Мулен и улице Принцессы Каролины, где продают исключительно органический матча. По её словам, это хорошо видно и по вкусовым предпочтениям: «Матча с овсяным молоком — самый популярный вариант в Монако», — подтверждает бариста Costadoro Social Coffee Алессандро. Пик спроса, добавляет он, приходится на период до апреля–мая.

Эту тенденцию подхватили и роскошные заведения. В Cédric Grolet Monte-Carlo менеджер чайного салона Рафаэль Солакян подчёркивает, что здесь используют только высококачественный продукт: «Это матча церемониального уровня — самый высокий сорт, который мы импортируем напрямую из Японии». Напиток готовят по-разному: холодный с кокосовым молоком — для мягкого, сладковатого вкуса, или горячий с коровьим молоком — для более бархатистой, кремовой текстуры. «Он особенно хорошо сочетается с нашей домашней выпечкой, особенно с грушевой», — замечает Рафаэль Солакян. По его словам, многие гости приходят именно за настоящим японским матча и за атмосферой, в которой его подают. Популярность напитка настолько велика, что он стал незаменимым пунктом меню.

Вызовы рынка, находящегося в напряжённом состоянии

Но за стремительным ростом популярности матча стоят и серьёзные сложности. «Матча очень быстро заканчивается. Иногда становится трудно держать его в ассортименте», — говорит Шэрон, менеджер Superboba. Дело в том, что в 2024 году Япония — главный производитель и экспортёр матча — столкнулась с беспрецедентным дефицитом. Некоторые старейшие бренды распродали свои запасы в рекордные сроки и вынуждены были повысить цены и ограничить продажи одним товаром в руки. По данным Министерства сельского хозяйства Японии, с 2010 по 2023 год производство матча действительно выросло втрое — с 1471 до 4176 тонн. Но даже такие темпы не успевают за мировым спросом. Проблем несколько: нехватка земель для выращивания чая, потребность в расширении сортов, идеально подходящих для матча, и резкое сокращение числа производителей. За двадцать лет их число сократилось с 53 000 до 12 353 — падение, которое японская отрасль ощущает особенно остро.

В Монако популярность матча тоже породила сложности — в частности, недобросовестную конкуренцию. «Появились компании, так называемые “тёмные кухни”, которые не соблюдают монегаскские правила. Они доставляют напитки в пластиковых стаканчиках. Мы же стараемся придерживаться всех требований», — подчёркивает Шэрон.

Соблюдение норм действительно обходится дороже и влияет даже на внешний вид продукции. «Я доставляю напитки только в перерабатываемых картонных стаканчиках. На фото это смотрится менее эффектно», — признаётся она. Для предпринимательницы это настоящий выбор между эстетикой и ответственностью, особенно в эпоху соцсетей, где красивый визуал нередко определяет популярность продукта. Есть и более серьёзная проблема — качество.

Производить матча начали и другие страны, включая Китай. Но часто это массовое промышленное производство, далёкое от японских традиций и стандартов. Такой продукт стоит дешевле, но и качество у него значительно ниже. Из-за отсутствия международного контроля под названием «матча» сегодня можно продавать практически любые порошковые чаи, и это серьёзно вводит потребителей в заблуждение. Монегасские продавцы, в том числе Шэрон, ежедневно борются с этой ситуацией, делая ставку на прозрачность, органическую сертификацию и прямые поставки из Японии. «Потребители пока не всегда могут отличить настоящий качественный матча от дешёвых подделок из Китая. Очень важно рассказывать об этом и просвещать покупателей», — подчёркивает она.

Несмотря на все сложности, в Монако этот японский напиток, похоже, уже стал частью повседневной жизни. И те заведения, которые выбирают путь качества и честности, делают ставку на всё более информированную и требовательную аудиторию.