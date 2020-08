La stagione estiva sta gradualmente giungendo al termine. Abbiamo incontrato Guy Antognelli, Direttore della Direzione del Turismo e dei Congressi di Monaco, per fare un primo bilancio di questa stagione scossa dalla pandemia di Covid-19.

“Non è una buona estate”, ammette Guy Antognelli. Tuttavia, all’inizio di giugno, “avremmo fatto di tutto per avere un luglio e agosto così”, aggiunge il Direttore della Direzione del Turismo e dei Convegni di Monaco. In altre parole, anche se i sentimenti sono contrastanti, è meglio vedere il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto.

Difficile fare una valutazione per il mese di giugno che “non è rappresentativo” secondo Guy Antognelli. “Alcuni hotel sono rimasti aperti per i residenti e gli altri hanno riaperto tra il 4 e il 28 giugno”, spiega. Il turismo d’affari, che di solito è in piena attività in questo periodo, non ha semplicemente avuto luogo questo mese.

Il pubblico target: i turisti francesi ed italiani

A luglio, l’occupazione degli alberghi è diminuita del 50%, con situazioni molto diverse a seconda dell’albergo. In generale, i clienti erano meno numerosi, ma tutti comunque disposti a pagare il prezzo di un soggiorno nel Principato. “Il calo dei prezzi è stato contenuto a circa -13%. È dovuto all’assenza di clienti che acquistano le suite più grandi come russi, americani o mediorientali. Ma il prezzo pagato da un francese a Monaco a luglio è stato più o meno lo stesso di quello pagato l’anno scorso”, sottolinea il direttore della Direzione del turismo.

Date le restrizioni sui viaggi internazionali, Monaco ha accolto per la maggior parte turisti provenienti da paesi vicini. Francesi, italiani, tedeschi, svizzeri… Queste nazionalità sono i principali destinatari delle campagne pubblicitarie lanciate dalla Direzione del Turismo e dei Congressi di Monaco. “Oggi è la clientela che ha più impatto perché è l’unica presente nel Principato”, dice Guy Antognelli.

Aumento dei turisti nel mese di agosto

Il mese di agosto ha già un aspetto migliore: basta andare a dare un’occhiata a Place du Casinò o Place du Palais. Il 13 agosto, gli alberghi mostravano l’80% delle prenotazioni per la settimana successiva. I dati prevedono calo tra 35 e 40% rispetto all’anno scorso. “Questo dimostra che Monaco è ancora attraente, il turismo sta riprendendo. E questo permette agli operatori economici del settore di avere un po’ di liquidi, cosa che non avevano più”. Ma l’aumento del numero di visitatori sarà sufficiente per sostenere tutti gli attori del settore turistico? “No”, risponde Guy Antognelli.

Con una crisi che dura ormai da più di cinque mesi, le casse hanno sofferto enormemente. Anche le aziende che erano in equilibrio prima della pandemia si trovano ora in difficoltà. Tra le più colpite vi sono le agenzie di eventi, che non operano più da marzo. “Non c’è stato nessun Gran Premio, lo Yacht Show è stato cancellato, i matrimoni sono tornati, ma in un formato ridotto. Questa parte del turismo è la più colpita, soprattutto perché si tratta in genere di piccole imprese che non hanno un grande flusso di cassa”, spiega Guy Antognelli.

L’incertezza nell’organizzazione dei congressi

E il turismo d’affari? Per il momento, la Direzione del Turismo e dei Congressi di Monaco non vuole pronosticare. “I congressi possono essere tenuti ad una data successiva, ma sono eventi difficili da programmare”, dice Guy Antognelli. La difficoltà principale è quella di preparare un evento che si svolgerà tra qualche mese, tenendo conto dei limiti attuali, senza sapere se questi saranno più flessibili o più severi al momento opportuno. Un’altra domanda: i partecipanti verranno nel Principato? “Oggi, a causa dell’incertezza, le aziende partner o i partecipanti non possono dire se verranno o meno. E così, noi e l’organizzatore possiamo soltanto dire: Ecco tutto quello che è stato messo in atto per la vostra sicurezza durante questo congresso’,” dice Guy Antognelli.

Anche se la vita turistica nel Principato è ripresa, le incertezze sono ancora nella mente di tutti. Nessuno sa ancora esattamente cosa succederà in autunno. Per far fronte a questa crisi senza precedenti, le imprese monegasche sono comunque sostenute dalle varie misure adottate dal Governo principesco che vuole rilanciare l’attività economica del Principato.