Calciomercato 2024: Maghnes Akliouche continua l’avventura e George Ilenikhena arriva all’AS Monaco

L’AS Monaco ha recentemente annunciato due grandi novità per la prossima stagione: Maghnes Akliouche, il 22enne centrocampista che si è formato all’Academy, ha prolungato il contratto fino al 2028, e il 17enne attaccante nigeriano George Ilenikhena si unisce alla squadra biancorossa.

Nel bel mezzo della preparazione pre-campionato, l’AS Monaco continua a perfezionare la sua rosa con rinnovi di contratto e l’arrivo di un giovane talento. Uno di questi è già un volto noto per il club: Maghnes Akliouche, entrato a far parte dell’Academy a 15 anni nel 2017, è diventato senza dubbio un giocatore chiave per Adi Hütter dopo una stagione di successi con 27 partite giocate, 8 goal segnati e 4 assist decisivi.

Per l’altro giocatore, invece, il passaggio all’AS Monaco segna il suo debutto in Ligue 1. George Ilenikhena, formatosi nell’Amiens con gli U17 e poi con gli U19, arriva dal Royal Antwerp, club belga in cui ha giocato la scorsa stagione prima di approdare nel Principato.

L’AS Monaco tiene testa ai giganti europei

Nonostante il forte interesse di diversi club, tra cui un tentativo interessante da parte del Lipsia, il centrocampista d’attacco Maghnes Akliouche ha deciso di prolungare il suo contratto con l’AS Monaco. La dirigenza monegasca aveva escluso l’idea di cedere il proprio giocatore, attualmente impegnato con la nazionale francese U-21 di Thierry Henry ai Giochi Olimpici, già prima dell’apertura del calciomercato.

Tuttavia, diversi club hanno provato ad attirare il 22enne, che invece ha firmato con l’ASM fino al 2028. Come riportato da L’Équipe, per Dmitri Rybolovlev, proprietario e presidente del club, rinunciare a questo talento formato internamente era impensabile.

Prima di confermare la proroga, che prevede un aumento di stipendio, il club della Rocca aveva respinto le offerte di grandi club europei come il PSG, l’Inter e il Lipsia.

Nella stagione 2023-24, Maghnes Akliouche ha contribuito in modo significativo al secondo posto dell’AS Monaco in Ligue 1 e alla qualificazione diretta alla Champions League. Dopo le Olimpiadi di quest’estate, si unirà ai compagni di squadra del Monaco indossando la maglia numero 11.

Da Lagos all’AS Monaco, l’ascesa fulminea di un giovane prodigio

Nato a Lagos, in Nigeria, nel 2006, George Ilenikhena è arrivato in Francia all’età di 3 anni. Notato subito per il suo talento, viene ingaggiato dall’Amiens nel 2021. Ha collezionato diverse presenze nelle squadre U17 e U19 prima di entrare a far parte della squadra professionistica a soli 16 anni.

Il suo debutto in una competizione ufficiale è avvenuto con una prima apparizione in Coppa di Francia nel novembre 2022. Pochi mesi dopo, si è distinto in campionato diventando il più giovane marcatore della Ligue 2 con un goal contro il Bordeaux segnato il 13 gennaio 2023.

Nella sua prima stagione, ha giocato 17 partite e segnato 2 goal, performance che, nell’estate del 2023, gli ha consentito di essere trasferito al Royal Antwerp, il club belga recentemente vincitore della Coppa del Belgio.

Sotto la guida di Mark Van Bommel, Ilenikhena ha confermato presto le aspettative su di lui. Ha segnato 14 goal in 50 partite, diventando il secondo miglior marcatore del club. Grazie alla sua giovane età ha seguito le orme di Romelu Lukaku: a 17 anni e 74 giorni, è diventato il più giovane giocatore a segnare in due partite consecutive della Jupiler Pro League.

La scorsa stagione ha fatto il suo debutto in Champions League, segnando contro il Barcellona in una storica vittoria per 3-2 per il suo club. Con 16 goal e 1 assist in 67 partite, George Ilenikhena prosegue ora la sua carriera nell’AS Monaco.

Con la maglia numero 21, è pronto a rafforzare la linea d’attacco del Monaco e a scrivere un nuovo capitolo della sua giovane ma già incredibile carriera.

