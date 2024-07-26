Трансферы 2024: Магнес Аклиуш продлил контракт, а Джорджа Иленихена присоединился к команде «Монако»

Недавно ФК «Монако» огласил две отличные новости для грядущего сезона: воспитанник Академии Магнес Аклиуш, 22-летний атакующий полузащитник, продлил свой контракт до 2028 года. Но это еще не всё: 17-летний нигерийский нападающий Джордж Иленихена вливается в коллектив красно-белых.

В самый разгар предсезонной подготовки ФК «Монако» продолжает совершенствовать свой состав, благодаря продлению контрактов и приходу молодых талантливых игроков. Одного из них клуб уже хорошо знает: Магнес Аклиуш поступил в Академию в 2017 году в возрасте 15 лет, и бесспорно стал ключевым игроком для Ади Хюттера после успешного сезона, в котором он сыграл 27 матчей и отличился 8 голами и 4 голевыми пасами.

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𝘔𝘰𝘥𝘦 𝘣𝘰𝘳𝘥 𝘥𝘦 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘢𝘪𝘯 ✅🎥



Maghnes Akliouche pour le but décisif ⚡️#MadeInLaDiagonale pic.twitter.com/xefyVwKKmk — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 2, 2023

А второй только дебютирует в Лиге 1 в составе «Монако»: пройдя подготовку в «Амьене» сначала в U17, а затем в U19, Джордж Иленихена перешёл из бельгийского клуба «Антверпен», в котором он играл в прошлом сезоне.

ФК «Монако» тягается с европейскими гигантами

Несмотря на большой интерес к нему многих клубов, включая громкую попытку «Лейпцига», атакующий полузащитник Магнес Аклиуш решил продлить свой контракт с ФК «Монако». Ещё до начала трансферного окна руководство «Монако» исключило мысль о том, чтобы отпустить игрока в другой клуб. В настоящее время Аклиуш находится на Олимпийских играх в составе сборной Франции во главе с Тьерри Анри.

Тем не менее, несколько клубов недавно всё-таки попытали счастье в надежде привлечь 22-летнего игрока, который теперь останется в «Монако» до 2028 года. Как указывает издание L’Équipe, для Дмитрия Рыболовлева, владельца и президента клуба, расстаться с этим талантливым воспитанником «Монако», было немыслимо.

Прежде чем подтвердить продление контракта с повышением зарплаты, «Монако» отклонил предложения таких крупных европейских клубов, как ПСЖ, «Интер» и «Лейпциг».

В сезоне 2023-2024 Магнес Аклиуш внёс значительный вклад в то, что ФК «Монако» закончил чемпионат на втором месте и получил прямую квалификацию в Лигу чемпионов. После летних Олимпийских игр игрок вернётся в стан монегасков под номером 11.

Из «Лагоса» в ФК «Монако»: головокружительный взлёт юного таланта

Джордж Иленихена родился в Лагосе (Нигерия) в 2006 году, а во Францию переехал в возрасте 3 лет. Его талант быстро дал о себе знать, и в 2021 году он попал в «Амьен». Отыграв сначала в U17, а затем в U19, он перешёл в профессиональную команду всего в 16 лет.

В официальных соревнованиях он дебютировал в ноябре 2022 года, в Кубке Франции. Спустя несколько месяцев он отличился уже в чемпионате – 13 января 2023 года в матче с «Бородо», став самым молодым форвардом Лиги 2, забившим гол.

В своем первом сезоне он сыграл в 17 матчах и забил два гола, в результате чего летом 2023 года перешел в «Антверпен», бельгийский клуб, который тогда завоевал чемпионский титул и стал обладателем Кубка Бельгии.

Под руководством Марка Ван Боммеля, тренера «Антверпена», Иленихена стал быстро оправдывать возложенные на него надежды. С 14 голами в 50 матчах он стал вторым бомбардиром клуба. Его ранний расцвет повел его по стопам Ромелу Лукаку: в 17 лет и 74 дня он стал самым молодым игроком, забившим в чемпионате Бельгии в двух матчах подряд.

В прошлом сезоне Иленихена дебютировал в Лиге чемпионов и отличился, забив гол в матче с «Барселоной», который закончился исторической победой его клуба (3:2). На счету у игрока 16 голов и 1 голевой пас в 67 матчах.

Джордж Иленихена продолжит свою карьеру в ФК «Монако», где будет выступать под номером 21. Он готов укрепить монакскую линию нападения и вписать новые страницы в свою пока короткую, но уже впечатляющую карьеру.

Les premiers pas de George à l’AS Monaco 😍💪#WelcomeIlenikhena pic.twitter.com/4Q50JIjL7D — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 25, 2024

Match de préparation : l’AS Monaco tient en échec le Sturm Graz mais signe encore un nul