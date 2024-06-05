Анализ: ФК «Монако» громко заявил о себе при наставнике Ади Хюттере

Ади Хюттер заслуживает всяческих похвал за прямую квалификацию ФК «Монако» в Лигу чемпионов благодаря второму месту в чемпионате.

Опытный австрийский тренер пришел в клуб прошлым летом, после ухода Филиппа Клемана, сотрудничество с которым закончилось на трех проигрышах подряд и лишь четырех победах в 14 последних матчах ФК «Монако». Хюттер же замечательно справился со своей задачей.

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Невзгоды остались в прошлом

Несмотря на трудности, связанные, в частности, со слухами о его увольнении из-за плохой формы команды накануне 2024 года и разочаровывающего вылета из Кубка Франции после проигрыша «Руану», клубу из третей лиги, в целом его работа в прошедшем сезоне была полна положительных моментов.

«Я действительно очень счастлив! Закончился сложный сезон со взлетами и падениями, но мы достигли своей цели», – заявил генеральный директор Тиагу Скуру.

После победы над «Монпелье» Хюттер был счастлив и удовлетворен и поделился своими мыслями: «Я чувствую себя отлично. Прежде всего, я хочу поздравить мою команду с сегодняшней победой. Я горжусь тем, что я тренер этого чудесного клуба, и хочу поблагодарить президента Дмитрия Рыболовлева, генерального директора Тиагу Скуру и всех работников клуба за наши успехи. Хотелось бы отдельно отметить наших фанатов, которые в следующем сезоне будут вместе с нами в Лиге чемпионов!»

Ади Хюттер – элитный тактик высочайшего класса © ФК «Монако»

Не зря клуб его поддержал и оказал ему такое доверие. Безусловно, его назначение было целесообразно. Тренер смог внедрить свою философию, основанную на нападении, и задействовать лучшие стороны игроков, благодаря своему солидному опыту в руководстве.

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Тренерский опыт – на первом плане

Сила Хюттера в своем прямолинейности и закаленном характере. Можно только восхищаться тем, как он лично повлиял на команду, чтобы игроки стали брать на себя инициативу и обрели уверенность в своих действиях. «Мне нравится, когда команда играет в агрессивный футбол в хорошем смысле этого слова, когда она проактивна и четко знает, как развиваться дальше. Когда игроки готовы демонстрировать боевой дух и характер», – объяснил он по прибытии в «Монако».

«Я должен делать так, чтобы все действовали совместно. Все силы должны быть направлены на достижение единой цели. Мне также нравится поддерживать отношения с игроками, разговаривать с ними, ведь каждый из них – личность. Я хочу наладить с ними эту связь, ведь, в конце концов, на поле играют они, а не я. Поэтому надо обеспечить им лучшие условия».

А потом он рассказал о своих отношениях со Скуру: «Мы встретились в Зальцбурге, и обсуждая, в частности, профессию тренера, мы сразу же нашли точки соприкосновения, и у нас завязались хорошие отношения. У нас одинаковый взгляд на необходимый стиль и принципы игры».

Ади Хюттер нашел баланс между молодостью и опытом, показав себя как очень точный тактик, регулярно меняя схемы в зависимости от имеющихся в наличии игроков и расстановки команды противника.

Ади Хюттер © ФК «Монако»

И действительно, его выбор схемы с тремя защитниками при недавнем триумфе над «Брестом», а также схемы с четырьмя защитниками в победах над «Монпелье», «Мецем» и «Ниццей» дали его команде реальное преимущество, подтверждая результаты его тщательного анализа перед каждым матчем.

Особого внимания заслуживают его хорошо просчитанные замены игроков, разворачивающие матчи в пользу ФК «Монако»: выход на поле Элиесса Бен Сегира изменил ход встречи и принес решающую победу над «Страсбуром», а выход на поле Магнеса Аклиуша, инициировал атакующую игру в победном матче против «Родеза» в Кубке.

Его 15-летний опыт тренерской работы помогал сплочению игроков в раздевалке в перерывах между таймами. А выбор подходящих моментов для принятия важных решений, например, таких как замена Филиппа Кёна на Радослава Маецкого, безусловно подчеркивает его менеджерский талант.

«Мне нравятся его человеческие качества, его близость к игрокам. Он постоянно общается с членами команды, и главное – это честный человек. Он не скрывает своего отношения к людям, с которыми работает, будь оно позитивным или негативным. Он также берет на себя ответственность, когда общается со СМИ», – утверждает немецкий защитник «Монако» Тило Керер.

Дополнительные настройки все еще необходимы

Хюттер знает, что некоторые стороны следует совершенствовать: например, выступления команды на домашних матчах, на которых она не могла добиться успеха с 3 декабря по 7 апреля, или прорехи в защите, которые ему регулярно доставляли беспокойство и позволили занять лишь седьмое место среди лучших защит в чемпионате.

Возвращаясь к возникавшим разговорам о его возможном увольнении, Хюттеру в будущем необходимо будет избегать любого ухудшения формы команды, ведь спад посередине сезона, во время которого команда в 11 матчах заработала лишь 15 очков, привлек к австрийцу пристальное внимание. Февральское поражение в Тулузе было особенно трудным моментом: ошибки в защите, потеря контроля в последней трети матча и неспособность сражаться стали наиболее проблематичными фактами в работе Хюттера во главе команды.

54-летний тренер отдает себе отчет в том, что еще есть над чем работать, так как у команды случались: нехватка энергии, стабильности, и результативных действий перед воротами, а также тенденция оставлять противникам пространства для контратак в разные моменты матча. «Я открыт критике, это часть работы. Я уже пятнадцать лет работаю тренером, и не всегда выигрывал. Это часть футбола», – говорил он в тот непростой период.

«Я люблю находиться там, ежедневно работать с моими игроками. Я понимаю критику. Поверьте, многие недовольны тем, что мы набрали всего 33 очка в 18 матчах. Мы очень хорошо начали – с 20 очками после девяти первых матчей, а потом дела пошли хуже. Есть причины и для неудовлетворения».

Однако, учитывая все обстоятельства, положительных моментов было значительно больше, и не все трудности ФК «Монако» были связаны с ним, ведь команда страдала от многочисленных травм ключевых игроков.

Учитывая, что Брель Эмболо, Кайо Энрике и Бен Сегир не играли большую часть сезона и что Хюттер лишился на время Кубка Африки Вильфреда Синго (который завоевал этот трофей), Исмаила Якобса и Крепена Диатты, а Такуми Минамино – на время Кубка Азии, можно считать, что он блестяще преодолел эти препятствия.

После того как он заложил крепкий фундамент, будет интересно посмотреть, как ФК «Монако» проведет следующий сезон под его руководством – и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.

Тиагу Скуру и Ади Хюттер © ФК «Монако»

«Этот сезон прошел в три этапа. Мы фантастически начали его, затем наступил трудный период из-за травм, Кубка африканских наций, Кубка Азии. Победа в дерби над «Ниццей» стала ключевым моментом, вернувшим нас в строй. Затем мы вытеснили прямых конкурентов по выходу в Лигу чемпионов – «Брест» и «Лилль» – и добились десяти побед на выезде», – заявил Хюттер на последней пресс-конференции перед матчем сезона.

«Я испытал огромную радость после матча с «Монпелье». Атмосфера была фантастическая, бескрайняя радость чувствовалась и на поле, и в раздевалке. Думаю, мы действительно заслужили второе место. Все очень рады возвращению клуба в Лигу чемпионов после шестилетнего перерыва».

Получать от команды максимум

Еще одна отличительная черта состава этого сезона – в нем играли молодые таланты, которые продолжают свое развитие, такие как Аклиуш, Бен Сегир и Кассум Уаттара, вместе с опытным костяком: Виссамом Бен-Йеддером, Такуми Минамино и Гильермо Марипаном.

Минамино раньше уже работал с Хюттером в «Зальцбурге». Австриец помог игроку вновь обрести себя после посредственного первого сезона в клубе, и это очень помогло всей команде. «Работа Ади Хюттера идеально отвечает моему стилю. В игре я отлично понимаю, что тренер намерен делать. По сравнению с прошлым сезоном многое изменилось. Летом я усиленно занимался индивидуальной подготовкой, и это позволило мне отлично начать новый сезон», – комментировал японский футболист.

Спортивная форма полузащитников Юсуфа Фофана и Дениса Закариа, а также защитника Вильфреда Синго тоже играла важную роль. Хюттер помог им подняться на уровень выше. «Это была новая философия игры. Я люблю такой стиль, полностью сосредоточенный на атаке с переходными фазами. Я люблю пространства. Это соответствует моим качествам. В этом сезоне с новым тренером и новыми игроками все работало хорошо. Каждый может быть опасен и может отличиться результативными действиями», – комментировал Фофана.

Закариа в прошлом дважды играл под руководством Хюттера – в «Янг Бойз» и в «Боруссии». Вновь встретившись с австрийским тренером, игрок продемонстрировал высокий уровень игры. «Я общался с ним еще до того, как он пришел в «Монако» и до того, как я узнал, что он станет тренером этого клуба. Проще, когда ты уже знаешь наставника, с которым у тебя уже существуют хорошие отношения. Это еще больше укрепило мое желание играть за ФК «Монако»», – говорил Закариа.

«Это отличный тренер, и его карьера – тому доказательство. Я уже третий раз работаю с ним, и каждый раз это было здорово. Он умеет руководить игроками и общаться с ними. Мне очень нравится его стиль игры. Я особенно ценю эти моменты, да и, наверное, не только я».

Учитывая, что Фоларин Балоган еще не заиграл в полную силу, а такие игроки, как Александр Головин, Кайо Энрике и Брель Эмболо вернутся в строй, в следующем сезоне команда может достигнуть новых вершин.

Отвечая на вопрос о лучшем моменте сезона, тренер признался: «Для меня ключевым моментом был ответный дерби против «Ниццы». Мне было легко запомнить этот матч, он проходил в день моего рождения, 11 февраля. Если бы мы его проиграли, мы бы отстали от «Ниццы» на семь очков и заняли бы пятое место в турнирной таблице. Тогда квалификация в Лигу чемпионов была бы очень трудной. Так что я считаю эту победу самой важной для ФК «Монако» в этом сезоне».

Этот невероятный триумф над «Ниццей» стал первой победой ФК «Монако» в 2024 году и, конечно, важным этапом восстановления бойцовского духа в команде после череды разочарований и обескураживающего разгрома в Кубке.

На горизонте

Впереди – важное трансферное окно и предсезонная подготовка, ведь от сезона 2024/2025 ждут многого. Ади Хюттеру нужно быть готовым ответить на новый вызов, ведь ему это удалось в первом успешном сезоне в ФК «Монако».

Многогранной команде Хюттера наверняка предстоит интереснейшая эпопея.