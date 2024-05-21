Лига 1: ФК «Монако» блестяще закончил сезон, разгромив «Нант»

В особой праздничной атмосфере последнего матча сезона ФК «Монако» уверенно обыграл «Нант» со счетом 4:0 на стадионе «Луи-2» на глазах у Князя Альбера II, президента клуба Дмитрия Рыболовлева и счастливых болельщиков.

Это счастье! ФК «Монако» без труда выиграл этот последний матч сезона к радости многочисленных болельщиков, пришедших отпраздновать возвращение клуба в Лигу чемпионов. Красно-белым, которые уже стали вице-чемпионами Франции (30-й пьедестал в истории клуба) и напрямую вышли в Лигу чемпионов после победы над «Монпелье», нечего было терять в этом матче с «Нантом».

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Для «Нанта», занимавшего 14-ю строку в турнирной таблице, матч также не имел особого значения. Команда уже гарантировала себе место в Лиге 1, но смогла бы гордиться победой над вторым клубом Франции. Однако этого не случилось.

Перед началом встречи ключевой бомбардир клуба, Виссам Бен-Йеддер, получил футболку из рук генерального директора ФК «Монако» Тиагу Скуру в честь своего 200-го матча под красно-белым флагом. Это также был знаменательный день для Тило Керера, который сыграл свой 100-й матч в чемпионате Франции (85 за Париж и 15 за Монако) и ранее объявил о подписании нового контракта с клубом до июня 2028 года.

Тьягу Скуру и Виссам Бен-Йеддер © ФК «Монако»

Как и ожидалось, «Монако» показал класс

Да, желтые редко владели мячом на стадионе «Луи-II». Несмотря на ничью в первой встрече, отмеченной красивейшей дуэлью команд (3:3), этим вечером «Нанту» подвиг не удался.

Команда Ади Хюттера, как и обещала, приложила все силы, чтобы устроить зрелищное представление на этом последнем домашнем матче перед честно заслуженным отпуском. Красно-белые не упустили практически ни одной возможности заставить трепетать вратаря соперника и забить гол.

Анализ: ФК «Монако» громко заявил о себе под руководством Ади Хюттера

На шестой минуте встречи ФК «Монако» открыл счет в первой же атаке после паса Крепена Диатта по центру на Виссама Бен-Йеддера, пробившего в девятку (1:0, 6’).

© ФК «Монако»

Уверенно владея мячом (62% против 38%), ФК «Монако» продолжил свой путь ко второму голу на 10-й минуте. Похоже, продление контракта принесло удачу Тило Кереру, который забил свой первый гол в составе ФК «Монако» встречным ударом головой с подачи Кайо Энрике со свободного удара. Это был пятый голевой пас бразильца за сезон (2:0, 11’).

© ФК «Монако»

Несмотря на преимущество в счете, монегаски не расслаблялись. На 22-й минуте, после грубого сноса молодого Элиесса Бен Сегира в штрафной зоне, ФК «Монако» получил пенальти и уверенно увеличил разрыв. Пенальти исполнил Мохаммед Камара. Он пробил щечкой далеко справа от Альбана Лафона и подписал третий гол в матче (3:0, 24’).

© ФК «Монако»

Почетное место – Академии

Игрокам надолго запомнится этот матч. Этот последний матч сезона останется в их памяти, благодаря особой атмосфере на стадионе и блестящей победе. А некоторым выпускникам Академии эта встреча подарила дебютные минуты в чемпионате Франции.

17-летний Саймон Буабре первый раз вышел играть за красно-белых. Впрочем, не только ему этот матч запомнится на всю жизнь: 18-летний Лука Мишаль тоже впервые сыграл с профессионалами. Более того, он чуть было не вознесся на пик славы со своим первым голом на 91-й минуте, но, к сожалению, оказался вне игры.

Лука Мишаль © ФК «Монако»

Выпускник Академии, 18-летний Элиесс Бен Сегир, не в первый раз вышел на поле и забил не первый свой гол: молодой талант подарил публике яркое зрелище, закрутив в ворота Лафона четвертый и последний гол в матче (4:0, 61’).

После встречи австрийский тренер прокомментировал: «Я очень рад за него, это был фантастический гол. Именно этого мы от него и ждали. Я очень рассчитывал на него, когда пришел в клуб. К сожалению, в первой половине сезона он пострадал из-за двух травм. За последние недели он отлично оправился и забил великолепный гол еще в матче со «Страсбургом». Если он сохранит такую форму, у него будет много работы в следующем сезоне».

© ФК «Монако»

Слова президента Рыболовлева

Президент ФК «Монако», Дмитрий Рыболовлев, оценил достижения своего клуба, занявшего второе место в турнирной таблице Лиги 1.

«Результат, которого в этом сезоне добился «Монако», это больше, чем место на пьедестале. Это прямое попадание в основной этап Лиги чемпионов, которого все мы так долго ждали. Это заслуженная награда за совместные усилия всех членов клуба, которые в течение сезона шли к этой цели. И это также большой подарок всем монегаскам и поклонникам «Монако» в преддверии столетия!

Я поздравляю с этим результатом весь тренерский штаб, игроков, всех сотрудников клуба и благодарю за проделанную работу в течение сезона, который мы в третий раз за четыре года закончили на пьедестале.

И, конечно, я хочу разделить эту радость с болельщиками, которые, как всегда, неустанно поддерживали команду и на домашних, и на выездных матчах.

Я также хочу сказать большое спасибо Его Светлейшему Высочеству князю Альберу II за искреннюю и постоянную поддержку нашего клуба.

Daghe Munegu!»

Дмитрий Рыболовлев © ФК «Монако»

Комментарии после матча

На пресс-конференции тренер принимал поздравления, а затем сказал: «Большое спасибо! Думаю, мы ожидали от себя такого матча. Мы действительно хотели победы и красивой концовки сезона перед нашей публикой на стадионе «Луи-II» в этом 34-м туре со счетом 4:0».

«Это была отличная возможность поиграть для нашей молодежи – Саймона Буабре и Лука Мишаля – впервые выступавших на чемпионате Франции. Хочу поздравить всю команду. Я очень счастлив этому второму месту!».

Ади Хюттер © ФК «Монако»

В свою очередь Тило Керер, который забил первый гол за ФК «Монако», – оценил работу своего тренера: «Он накопил большой опыт за время работы в Германии, во Франкфурте и Мёнхенгладбахе. Помимо этого, он отлично разбирается в футболе и умеет общаться с людьми. Это не просто тренер, стремящийся оптимизировать игру, он очень тесно общается с игроками, почти как отец семейства. Он понимает их эмоции и ситуации, в которых они играют. Он отлично ими руководит. Мы все вместе действительно испытывали моменты давления. Он умело ими управлял, и я очень рад за него и за нас всех».

После победы над «Нантом» Князь Альбер II и президент клуба Дмитрий Рыболовлев зашли в раздевалку, чтобы поздравить красно-белых.

После победы над «Нантом» Князь Альбер II и президент клуба Дмитрий Рыболовлев зашли в раздевалку, чтобы поздравить красно-белых.

𝐿’𝑎𝑛𝑛𝑒́𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛𝑒, 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐿𝑒𝑎𝑔𝑢𝑒 ✨



Retour sur la visite de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et du Président Dmitry Rybolovlev dans les vestiaires après #ASMFCN 🤩 pic.twitter.com/t89LY9A8LG — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 20, 2024

Ультрас – на посту

34-тур Лиги 1 был также отмечен 30-летием незаменимой группы болельщиков Ultras Monaco 1994. Атмосфера на стадионе соответствовала масштабу события. Трибуны были полны группами монакских болельщиков, а их песни без перебоя гремели весь матч. После финального свистка игроки «Монако» подошли к болельщикам и с ними праздник.

«Празднование юбилея [ультрас] было фантастическим, в этот вечер было очень много эмоций! Мы были рады подарить болельщикам эту победу со счетом 4:0. И когда мы вышли к ним в конце чтобы вместе отпраздновать ее, это было невероятно! Они заслужили наш успех и возвращение «Монако» в Лигу чемпионов», – заключил Ади Хюттер в конце вечера.

© ФК «Монако»

Можно с уверенностью сказать, что это был идеальный конец сезона для «Монако», который готовит для нас новые сюрпризы в следующем сезоне, когда клуб из княжества отметит 100-летний юбилей!