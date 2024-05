Ligue 1 : l’AS Monaco se prépare pour la fin de saison

Ce dimanche, l’AS Monaco reçoit le FC Nantes au Stade Louis-II, pour son dernier match de la saison. Déjà vice-champions de France et qualifiés pour la Ligue des champions, les Rouge et Blanc joueront sans enjeu mais tout de même avec l’envie de finir en beauté.

À deux jours de la fin de saison, l’effectif 2023-2024 échange ses dernières passes et dernières tactiques au Centre de performances de La Turbie. Le soleil brille, l’ambiance est légère, les joueurs sont heureux, que de demander de plus. De retour après une double victoire à Montpellier, l’AS Monaco a atteint ses objectifs de la saison en terminant deuxième du championnat et en se qualifiant directement à la Ligue des champions après six ans sans y avoir participé.

Dimanche, l’AS Monaco accueille Nantes, 14e. Un match sans enjeu pour les deux équipes, Nantes étant déjà maintenu. Ceci étant dit, les joueurs monégasques comptent bien tout donner jusqu’au bout pour gagner ce dernier match et célébrer enfin cette belle saison aux côtés des supporters, attendus nombreux au Stade Louis-II.

Le mot du coach

Sourire aux lèvres, Adi Hütter s’est installé pour la dernière conférence de presse d’avant-match de la saison. Bien que le coach soit ravi d’avoir atteint son objectif majeur avec cet effectif, lui aussi compte bien maintenir son équipe encore concentrée et gagner ce dernier match.

« Nous avons connu trois périodes durant cette saison. Nous avons d’abord joué un football fantastique au début, avant de connaître une période plus difficile avec les blessures, la CAN et la Coupe d’Asie. La victoire dans le Derby à Nice a été un match clé et nous a remis sur le bon chemin. Nous avons ensuite battu des concurrents directs comme Brest et Lille et avons obtenu un total de dix victoires à l’extérieur » explique Adi Hütter.

« J’ai ressenti immédiatement beaucoup de joie après le match à Montpelier. Il y avait une atmosphère fantastique, beaucoup de joie sur le terrain et dans les vestiaires. Je pense que nous méritons vraiment de terminer deuxièmes. Tout le monde est très heureux d’avoir ramené le club en Ligue des champions après six ans d’absence. Maintenant nous devons nous concentrer sur Nantes. Nous devons d’abord gagner ce match et après nous pourrons célébrer par la suite » ajoute-t-il.

© AS Monaco

Thilo Kehrer sera Rouge et Blanc jusqu’en 2028

Arrivé en cours de saison depuis West Ham United (Premier League), l’international défenseur de 27 ans, Thilo Kehrer, a annoncé qu’il s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le club de la Principauté. Avec 17 apparitions sous le maillot rouge et blanc, le joueur allemand est ravi de poursuivre cette aventure et surtout, de participer à la Ligue des champions tant attendue.

« C’était une histoire de détails, mais c’est désormais officiel. L’option d’achat a été effectivement levée et je me suis engagé jusqu’en 2028 (…) Le retour en Ligue des champions c’est magnifique ! Quand on est un jeune joueur, on rêve évidemment de jouer cette compétition. Nous sommes donc tous très satisfaits d’avoir atteint notre objectif majeur, même si nous voulons bien finir la saison contre Nantes. Mais tout le monde se projette déjà sur cette saison avec la Ligue des Champions » se réjouit-il.

© AS Monaco

Il ajoute : « Je pense qu’il y a forcément l’expérience des erreurs passées, mais j’ai surtout senti une forte motivation qui venait de l’intérieur de l’équipe ! Nous nous sommes dits entre nous : « Cette fois, on veut boucler l’affaire ! ». C’est une fierté de ramener l’AS Monaco à sa place. Certains anciens m’ont raconté les déceptions vécues en barrage les années précédentes, donc revenir dans cette compétition prestigieuse, c’est extraordinaire. C’est un grand accomplissement ! ».

Durant la conférence de presse, le coach monégasque a commenté cette signature en félicitant son joueur : « Thilo mérite cette prolongation. Je suis content pour lui, parce qu’il a fait une très bonne deuxième partie de saison. Il a progressé de match en match et s’est comporté en leader. Il est un joueur clé de notre effectif, parle plusieurs langues et est polyvalent. C’est un professionnel, il communique avec tout le monde, que ce soit les joueurs expérimentés ou les plus jeunes ».

© AS Monaco

Cette dernière rencontre de la saison sera marquée par plusieurs points clés à retenir :

Plusieurs jeunes joueurs de l’Academy auront l’occasion d’obtenir du temps de jeu, comme notamment Eliesse Ben Seghir, Soungoutou Magassa ou encore Saïmon Bouabré et Lucas Michal, déjà titulaires contre Montpellier la semaine dernière.

De nombreuses animations et surprises sont prévues pour célébrer cette saison, avec notamment la présence d’un DJ devant la tribune pesages. Des drapeaux seront également distribués aux supporters.

Sur le parvis du Stade Louis-II, le camion du Kids Tour accueillera Maghnes Akliouche, auteur de huit buts et quatre passes décisives, pour une séance de dédicaces à partir de 19h30.

Le groupe de supporters des Ultras fête ses 30 ans ! Pour l’occasion, toutes ses antennes et autres associations de supporters de l’AS Monaco dans le monde seront présentes pour faire la fête.

C’est une tradition, le Club des Supporters Monégasques (CSM) remettra un trophée au meilleur joueur de la saison, ainsi qu’au meilleur joueur de la deuxième partie de la saison.

Enfin, les billets sont mis en vente à partir de 8 euros en pesages, avec des réductions pour les -16 ans, les étudiants, les personnes à mobilité réduite, les Monégasques et les membres d’un club omnisports de la Principauté, tandis que les places sont gratuites pour les scolaires de -18 ans à Monaco ou dans les communes limitrophes (Roquebrune-Cap-Martin, Beausoleil, Cap-d’Ail, La Turbie, Eze, Peille et Menton).

Les jeunes de l’Academy à l’AS Monaco © AS Monaco