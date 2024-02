Ligue 1 : L’AS Monaco remporte un derby fou face à Nice

Denis Zakaria a été l'un des grands artisans du succès monégasque (Photo © AS Monaco)

Les Monégasques sont allés s’imposer (2-3) ce dimanche soir sur la pelouse de l’OGC Nice.

Le match : 2-3

Publicité

Ce derby de la Côte d’Azur restera éternellement dans les livres d’histoire comme l’un des plus beaux et des plus intenses.

Au terme d’un match au scénario palpitant, ce sont les hommes d’Adi Hütter qui ont eu le dernier mot face à une équipe de Nice réduite à dix peu avant l’heure de jeu (54′) après l’expulsion de Dante pour un tacle non maîtrisé sur Takumi Minamino.

Devant après le premier quart d’heure de jeu grâce à une frappe sublime (voir ci-dessous) de Denis Zakaria (0-1, 16′), les Monégasques ont vu leurs rivaux égaliser par l’intermédiaire de Gaëtan Laborde sur penalty (1-1, 37′).

Kassoum Ouattara : « L’AS Monaco est un grand club, on ne peut pas être déçu en arrivant ici »

Au retour des vestiaires, ce derby azuréen est devenu complètement fou, avec le doublé de Denis Zakaria (1-2, 50′), le carton rouge reçu par Dante et l’égalisation d’Evan Guessand de la tête (2-2, 74′).

Un match animé, qui a pris une nouvelle tournure dingue, avec le sixième but d’Alexandr Golovin cette saison en Ligue 1 qui a permis aux Monégasques de reprendre l’avantage.

Un avantage décisif, que les coéquipiers de Wissam Ben Yedder n’ont plus lâché jusqu’à la fin. Une victoire importante, après trois matchs sans succès en championnat, qui permet à l’AS Monaco de remettre la pression sur l’OGC Nice au classement et de retrouver le podium. Prochain rendez-vous pour l’ASM, dimanche prochain (15h) face à Toulouse.

Le joueur : Denis Zakaria

L’international suisse est grand (1m91). Mais face à Nice, Denis Zakaria a été immense.

Auteur d’un doublé, dont un premier but d’une frappe limpide qui n’a laissé aucune chance à Marcin Bulka, le milieu de terrain monégasque a marqué les esprits.

Précieux dans l’engagement, Denis Zakaria a régné dans l’entrejeu, aux côtés de Youssouf Fofana et Mohamed Camara, dans le 4-3-3 aligné par Adi Hütter.

Le chiffre : 1

Comme le nombre de point qui sépare désormais l’AS Monaco (38 points) de l’OGC Nice (39 points) au classement.

La phrase : « Ce derby va nous donner de la confiance »

Ismail Jakobs : « C’était chaud (sourire). Nous sommes très heureux. On revient bien après une série de matchs difficiles. Ce derby va nous donner beaucoup de confiance. J’espère que c’est le début d’une belle série. On veut défendre notre troisième place.»