Les Alpes Françaises, terre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030

Seulement six ans après Paris 2024, la France organisera pour la quatrième fois les Jeux d’hiver.

C’est acté : les Alpes Françaises accueilleront les Jeux Olympiques et Paralympiques 2030. Une décision prise lors de 142e session du Comité olympique international (CIO), qui avait lieu à Paris, ce mercredi 24 juillet, jour du lancement des premières épreuves des JO de Paris 2024.

« Ces Jeux seront fiers, authentiques, économes, et respectueux de l’environnement. Parce qu’on ne peut plus penser les évènements sportifs comme au siècle précédent, le CNOSF, le CPSF et les Régions Sud et Auvergne-Rhône-Alpes ont pris ce parti » explique la région dans un communiqué.

Dans la région Sud, les épreuves seront réparties sur deux pôles différents. Le ski de bosses, le saut acrobatique, le half-pipe, le slopestyle, le big air, le slalom snowboard, le ski-cross para snowboard cross et le para banked slalom dans le Briançonnais et le hockey et para hockey, le patinage artistique, le short-track, le curling et curling fauteuil à Nice. Sans oublier le village olympique qui sera basé dans la Métropole ainsi que la cérémonie de clôture. Mais il y aura aussi un pôle ski alpin sur les sites de Courchevel-Méribel et de Val d’Isère, le ski de fond à La Clusaz, etc. C’est-à-dire un terrain de jeu de plus de 500 km !

Une nomination « sous conditions »

Si la candidature française a été choisie, au détriment de la Suisse et de la Suède, elle ne sera officiellement acceptée que lorsque le pays fournira les garanties financières de l’Etat et des régions au Comité olympique international.

Avant le 1er octobre 2024, la France doit consolider sa candidature en déposant au CIO une garantie de livraison des Jeux. Ensuite, elle devra être ratifiée par le parlement d’ici le 1er mars 2025.