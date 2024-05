Ligue 1 : l’AS Monaco termine en beauté en écrasant Nantes

Après six ans d’absence dans la compétition, l’AS Monaco va enfin faire son retour en Ligue des Champions © AS Monaco

Dans une ambiance particulièrement festive pour le dernier match de la saison, l’AS Monaco remporte de loin la rencontre contre le FC Nantes, 4-0 au Stade Louis-II, sous les yeux du Prince Albert II, du Président Dmitri Rybolovlev et des supporters très heureux.

Quel bonheur ! L’AS Monaco remporte cette dernière rencontre de la saison sans difficultés devant des supporters venus nombreux pour soutenir leur équipe et célébrer le retour en Ligue des champions (LDC). Déjà vice-champions de France (30e podium de l’histoire du club) et qualifiés en LDC depuis leur victoire contre Montpellier, les Rouge et Blanc n’avaient rien à perdre ce soir contre le FC Nantes.

Du côté de Nantes, 14e du championnat, le match était également sans enjeu. Le maintien étant déjà assuré, tout ce qui restait à gagner ce soir était la fierté de peut-être battre le dauphin du Paris Saint-Germain.

Avant le coup d’envoi, le buteur clé Wissam Ben Yedder a reçu un maillot des mains de Thiago Scuro, Directeur Général de l’AS Monaco, pour son 200e match sous les couleurs monégasques. Un grand jour également pour Thilo Kehrer, avec son 100e match en Ligue 1 (85 avec Paris, 15 avec Monaco), qui plus tôt cette semaine a annoncé sa signature avec le club du Rocher jusqu’en juin 2028.

Thiago Scuro et Wissam Ben Yedder © AS Monaco

Comme prévu, Monaco déroule

Sans surprise, les Canaris n’auront pas beaucoup vu le ballon au Stade Louis-II. Avec pourtant un match nul à l’aller malgré le très joli duel entre les deux équipes (3-3), les Nantais n’auront pas réussi à réaliser l’exploit hier soir.

Comme ils l’avaient annoncé, les joueurs d’Ali Hütter ont tout donné pour offrir le plus beau des spectacles pour la dernière à domicile, avant une pause bien méritée. Les Blanc et Rouge n’ont manqué quasiment aucune occasion pour faire trembler le gardien adverse, et marquer.

L’AS Monaco ouvre le score sur sa première offensive, après seulement six minutes de jeu, avec un centre de Krépin Diatta pour Wissam Ben Yedder qui marque en lucarne (1-0, 6’).

© AS Monaco

Avec une possession de balle largement dominante (68% pour Monaco contre 38% pour Nantes, au total), l’AS Monaco continu sa lancée avec un deuxième but à la 10e minute. Sa prolongation semble lui porter chance, Thilo Kehrer a inscrit son premier but pour l’AS Monaco, d’une tête croisée sur le coup franc de Caio Henrique, qui lui valide sa cinquième passe décisive de la saison (2-0, 11’).

© AS Monaco

Bien que les Monégasques menaient au score, leur intensité de jeu n’a pas faibli. Après une énorme faute sur le jeune Eliesse Ben Seghir dans la surface (22e), l’AS Monaco obtient un penalty et n’a pas manqué de saisir sa chance pour creuser l’écart. Mohamed Camara était en charge du tir. Il offre d’un plat du pied bien à droite d’Alban Lafont, le troisième but de la rencontre (3-0, 24’).

© AS Monaco

L’Academy mise à l’honneur

Cette rencontre, ils ne l’oublieront pas de si tôt. Si ce dernier match de la saison marquera tous les joueurs par l’ambiance dans le stade et la belle victoire à la clé, les jeunes de l’Academy ont pour certains connu leurs premières minutes de jeu en Ligue 1.

À seulement 17 ans, Saïmon Bouabré a effectué sa première apparition sous les couleurs monégasques. Il n’était d’ailleurs pas le seul hier soir à vivre un moment dont il se souviendra toute sa vie : Lucas Michal, 18 ans, a lui aussi connu sa première titularisation avec les professionnels. Mieux encore, il a frôlé la gloire ultime en inscrivant son premier but qui sera finalement signalé hors-jeu à la 91e.

Lucas Michal © AS Monaco

Sorti lui aussi tout droit de l’Academy, Eliesse Ben Seghir, 19 ans, n’en était ni à sa première titularisation, ni à son premier but : le jeune prodige a offert un grand spectacle à son public avec un magnifique enroulé dans le petit filet de Lafont, inscrivant ainsi le quatrième et dernier but de la rencontre (4-0, 61’).

Après le match, l’entraîneur autrichien a commenté ce but « Je suis très content pour lui, car il a marqué un but fantastique. C’est ce que nous attendons de lui. J’avais beaucoup d’espérances en lui quand je suis arrivé, malheureusement il a été embêté par deux blessures en première partie de saison. Il est très bien revenu depuis ces dernières semaines, et avait déjà mis un but magnifique à Strasbourg ! S’il reste en pleine forme, il pourra être un joueur très impactant pour nous la saison prochaine ».

© AS Monaco

Les mots du Président Rybolovlev

Le président de l’AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, s’est exprimé sur les résultats de son club, 2e de Ligue 1.

« Le résultat que l’AS Monaco a obtenu cette saison représente bien plus qu’une place sur le podium. С’est une qualification directe pour la Ligue des Champions que nous tous avons attendue si longtemps. C’est une récompense bien méritée pour les efforts de tous les membres du Club qui visaient cet objectif.

Et c’est également un beau cadeau à tous les Monégasques et fans de l’AS Monaco à l’aube de son centenaire ! Je félicite tout le groupe, tout le staff et tous les collaborateurs du Club pour ce résultat et les remercie pour le travail accompli lors de cette saison que nous terminons donc sur le podium une troisième fois en quatre ans.

Bien évidemment, je veux partager cette satisfaction avec les supporters qui ont répondu présent, comme toujours, à domicile et à l’extérieur, pour soutenir l’équipe durant toute la saison.

Je souhaite également dire un grand merci à Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II pour son soutien sincère et constant à notre Club.

Daghe Munegu ! »

Dmitri Rybolovlev © AS Monaco

Les réactions d’après-match

Félicité en conférence de presse, le coach s’est réjoui : « Merci beaucoup ! Je pense en effet que c’est le match que nous attendions de nous-mêmes. Nous voulions vraiment l’emporter et finir en beauté devant notre public au Stade Louis-II pour cette 34e journée, et au final nous gagnons 4-0 ».

« C’était aussi l’occasion pour nos jeunes joueurs d’avoir du temps de jeu, à l’image de Saïmon Bouabré et Lucas Michal qui ont fait leurs premiers pas en Ligue 1. Je veux féliciter toute l’équipe car je suis très heureux ce soir d’avoir honoré cette deuxième place ! ».

Adi Hütter © AS Monaco

De son côté, Thilo Kehrer, buteur pour la première fois avec l’AS Monaco, s’est exprimé sur le jeu de son entraîneur : « Il a de l’expérience de par son parcours en Allemagne à Francfort ou à Monchengladbach. En plus de ça, il a une bonne connaissance du foot et a de très bonnes relations humaines. Ce n’est pas seulement un coach qui veut optimiser le jeu mais il a un très fort relationnel humain, un petit côté père de famille. Il comprend les émotions et les situations dans lesquelles les joueurs sont. Il a une très bonne gestion. C’est vrai qu’il a eu des moments avec de la pression comme nous tous, on est ensemble. Il a très bien géré ça et je suis très content pour lui et nous tous ».

Le Président Dmitri Rybolovlev, le Prince Albert II, Thiago Scuro et Adi Hütter © AS Monaco

Après ce succès face à Nantes, le Prince Albert II et le Président Dmitri Rybolovlev se sont rendus dans le vestiaire monégasque pour féliciter les Rouge et Blanc.

𝐿'𝑎𝑛𝑛𝑒́𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛𝑒, 𝑐'𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐿𝑒𝑎𝑔𝑢𝑒 ✨



Retour sur la visite de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et du Président Dmitry Rybolovlev dans les vestiaires après #ASMFCN 🤩 pic.twitter.com/t89LY9A8LG — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 20, 2024

Les Ultras nettement au rendez-vous

Cette 34e journée de Ligue 1 marquait également le 30e anniversaire de l’incontournable groupe de supporters les Ultras Monaco 1994. L’ambiance était digne des plus grands soirs avec une tribune remplie par l’ensemble des groupes et antennes de supporters monégasques, et bien sûr leurs chants qui ont résonné toute la soirée sans faiblir. Une fête que les joueurs du Rocher n’ont pas manqué de venir célébrer au coup de sifflet final.

« La célébration de leur anniversaire était fantastique, et c’est vrai qu’il y a eu beaucoup d’émotions ce soir ! Nous étions contents de leur offrir cette victoire 4-0. Et lorsque nous étions devant eux à la fin pour fêter cela ensemble, c’était incroyable ! Ils méritaient ce succès et le retour de l’AS Monaco en Ligue des Champions » a confié Hütter en fin de soirée.

© AS Monaco

On peut le dire : une fin de saison idéale pour l’AS Monaco, prête à nous réserver de belles surprises dès la saison prochaine pour le centenaire du club de la Principauté !