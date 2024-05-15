Лига 1: ФК «Монако» уверенно занял второе место в чемпионате и обеспечил себе место в Лиге чемпионов

В воскресенье вечером ФК «Монако» получил прямую путевку в Лигу чемпионов, обыграв «Монпелье» со счетом 2:0 на стадионе «Моссон».

Спустя шесть лет ФК «Монако» подтвердил возвращение в Лигу чемпионов на глазах у своего президента Дмитрия Рыболовлева, который неустанно поддерживал свой клуб на стадионе «Луи-II» и на выездах. Как писало издание L’Équipe в марте, бизнесмен был близок к игрокам и тренерскому штабу, чтобы помочь им достичь цели, поставленной в начале сезона и ускользавшей от клуба с 2018-2019 – прямого попадания в групповой этап Лиги чемпионов. Эта путевка – великолепный подарок болельщикам ФК «Монако» в преддверии сезона столетия клуба.

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𝑊𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐿𝑒𝑎𝑔𝑢𝑒 👏



Le Président Dmitry Rybolovlev a tenu à féliciter les Rouge & Blanc dans le vestiaire à Montpellier une fois la qualification en @championsleague validée 🤩



0️⃣-2⃣ #MHSCASM pic.twitter.com/lnztbRDXNO — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 12, 2024

В 33-м туре Лиги 1 ФК «Монако» должен был подтвердить свое второе место в турнирной таблице и прямое попадание в Лигу чемпионов. Для этого монегаскам хватало бы ничьей, то есть всего одного очка.

Напомним, что клубы, занявшие первые три места в Лиге 1, выходят в основной этап Лиги чемпионов, а оказавшийся на четвертой строчке выходит в квалификационный раунд. После разгрома «Клермона» (4:1) в прошлые выходные на своем поле ФК «Монако» набрал хорошее преимущество в этой борьбе и обеспечил себе место на пьедестале.

Для «Монпелье», который занимает 10-е место в чемпионате, матч ничего не решал. Игроки Мишеля Тер-Закаряна могли в лучшем случае выйти на 8-е место, а в худшем закончить тринадцатыми в зависимости от результатов других матчей. В ходе сезона «Монпелье» гарантировал себе место в Лиге 1 после шести беспроигрышных матчей.

Резюме матча

Этим вечером Виссам Бен-Йеддер и Брель Эмболо играли в нападении. Александр Головин отсутствовал из-за травмы, а Такуми Минамино был отстранен от этой встречи. Начало игры и весь первый тайм на стадионе «Моссон» были относительно спокойными. Как и ожидалось, ФК «Монако» уверенно воспользовался преимуществом над «Монпелье» и к 22-й минуте владел мячом на 56%. Малоактивные в первые двадцать минут игроки «Монпелье» пытались уравнять силы после получаса матча.

Но этих усилий не хватило, чтобы на 33-й минуте помешать Брелю Эмболо в прыжке забить головой. Тут же взлетел флажок арбитра, и мяч не засчитали из-за положения вне игры. К 41-й минуте ФК «Монако» уже одиннадцать раз пробил по воротам своего противника, а «Монпелье» – только три раза.

© ФК «Монако»

Вскоре после своей атаки Эмболо получил травму, а на 43-й минуте покинул поле, несмотря на оказанную ему помощь. На замену ему вышел Фоларин Балоган.

К концу первого тайма ФК «Монако» уверенно теснил противника, но так и не смог довести свои атаки до результата (13 ударов, включая 5 ударов в створ ворот). «Монпелье» владел мячом на половине противника лишь три раза, а ФК «Монако» – двадцать раз.

Не ничья, а три очка

После перерыва «Монпелье» преобразился и нацелился на невозможное. На 48-й минуте Муса Аль-Тамари исполнил «радугу» над монегаском и подал «парашютом» на Танги Кулибали в штрафную зону, но мяч в воротах так и не оказался.

ФК «Монако» быстро перехватил инициативу и на 52-й минуте открыл счет. 19-летний Кассум Уаттара забил свой первый гол в составе ФК «Монако». Монегаски уверенно повели в матче (1:0, 52’).

© ФК «Монако»

На 61-й минуте Мишель Тер-Закарян заменил сразу трех игроков, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить атаки монегасков. Спустя четыре минуты Юсуф Фофана закрепил преимущество своей команды, забив второй гол (2:0, 54’). Получив мяч после контратаки Элиесса Бен Сегира и Виссама Бен Йеддера, Магнес Аклиуш сделал пас на Юсуфа Фофана в штрафную, и тот слету правой отправил мяч в сетку ворот.

«Монпелье» до конца пытался спасти свою честь. Гол головой Иссиага Силла на 84-й минуте не засчитали из-за нарушения против вратаря монегасков.

Матч на стадионе «Моссон» закончился. Усилия ФК «Монако» принесли клубу три очка и второе место в Лиге 1 – после ПСЖ. Независимо от результата последнего матча чемпионата против «Нанта» в воскресенье, 19 мая, на стадионе «Луи-II», красно-белые получили прямую путевку в Лигу чемпионов следующего сезона.