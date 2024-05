Ligue 1 : l’AS Monaco s’assure la Ligue des champions en battant Clermont 

Ce samedi, les Monégasques ont gagné 4-1 face à Clermont au Stade Louis-II et font donc un grand pas vers une qualification directe en Ligue des champions.

Cette 32e journée de Ligue 1 affiche un match à enjeu pour les deux équipes. L’AS Monaco doit se relever de sa dernière défaite contre l’Olympique Lyonnais (2-3) et reprendre sa lancée pour s’assurer une qualification en Ligue des champions. Pour cela, il faut maintenir sa place sur le podium et donc gagner ses trois derniers matchs.

Du côté de Clermont, on aperçoit un peu de lumière au bout du tunnel après une victoire face à Reims le week-end dernier (4-1). Derniers de Ligue 1, les Auvergnats sont à quatre points du premier non relégable et doivent donc repartir du Stade Louis-II avec les trois points.

Victoire de l’AS Monaco 4-1

Déterminés à gagner, les joueurs de Pascal Gastien font une belle entame de match. Si on peut parler de légère domination dans les premières minutes, l’AS Monaco prend vite le dessus et ouvre le score à la 16e minute. Mauvais dégagement du défenseur belge Maximiliano Caufriez qui dégage un centre à mi-hauteur mais le ballon revient dans les pieds de Takumi Minamino, à l’entrée de la surface. Le Japonais prend alors tout son temps pour enrouler son ballon et inscrire le premier but de la rencontre.

Clermont reste sous pression. Les positions de Maghnes Akliouche et de Takumi Minamino perturbent le bloc auvergnat qui a du mal à s’ajuster. La lanterne rouge se réveille autour de la 26e minute de jeu et pousse jusqu’à la 35e où elle vient égaliser. Alan Virginius provoque Krépin Diatta en un contre un et centre pour Muhammed Cham qui n’a plus qu’à pousser la balle pour remettre les compteurs à zéro.

Le score de parité ne tient que peu de temps. L’AS Monaco reprend très rapidement l’avantage avec le deuxième but à la 37e minute. Takumi Minamino et Wissam Ben Yedder combinent à l’entrée de la surface et le Français parvient à glisser le ballon vers Breel Embolo qui inscrit son premier but depuis 436 jours, après sa blessure aux ligaments croisés du genou. L’AS Monaco mène 2-1 à la fin de la première mi-temps.

Les Monégasques s’offrent un 700e succès à domicile dans l’histoire du club, sous les yeux du Président Dmitri Rybolovlev © AS Monaco

Une deuxième mi-temps concluante

La reprise du match est très calme, malgré quelques fautes comme le carton jaune du jeune espoir Maghnes Akliouche qui sera suspendu pour la 34e journée. Wissam Ben Yedder vient raviver la rencontre avec son 14e but de la saison à la 57e minute, avant d’enchaîner avec un doublé à la 87e. L’ancien Toulousain avait également inscrit un doublé sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais la semaine dernière.

Le numéro 10 monégasque porte les siens jusqu’à la victoire, ce qui assure aux Rouge et Blanc leur place en Ligue des champions de l’UEFA en terminant au mieux deuxièmes, au pire quatrièmes du classement. Mieux vaut alors la deuxième place que la quatrième, qui elle les conduirait à disputer un tour de qualification puis un barrage pour accéder à la phase de groupe de la LDC.

L’entraîneur de l’AS Monaco, Adi Hütter, réagit : « Nous n’avons pas fait la meilleure première période depuis ces dernières semaines. Je pense que le moment clé a été le but de Breel Embolo après l’égalisation de Clermont. C’est vrai que nous avons un petit peu souffert mais je pense que sur l’entièreté de la rencontre nous méritons bien la victoire ce soir. Il nous reste encore deux matchs importants, contre Montpellier puis Nantes. Lille et Brest veulent aussi la deuxième place, il n’y aura pas de cadeaux mais je suis totalement convaincu que nous pouvons atteindre nos objectifs ».

Prochain match, le dimanche 12 mai contre Montpellier, à 21 heures au Stade de la Mosson.

En parallèle du match, les opérations du club

Journée importante également pour les jeunes, avec plusieurs opérations qui se sont déroulées avant et pendant le match.

Une nouvelle opération « Tous au Stade » : Dans une démarche de renforcement des liens entre l’AS Monaco et le football amateur, le club a invité près de 2000 jeunes licenciés des communes de la région et d’Italie à assister à la rencontre du jour.

© AS Monaco

© AS Monaco

Remise de chèque à la Ligue Méditerranée : Dans la continuité de cette démarche, le club renouvelle son soutien à la Ligue Méditerranée et à tous les clubs amateurs de la région. Thiago Scuro, Directeur Général de l’AS Monaco et Michel Aubery, Président de l’association AS Monaco, ont remis un chèque de 9 219 euros à Patrick Scala, membre du Comité de direction de la Ligue Méditerranée. Cette somme correspond à une partie des recettes de la billetterie des réceptions de Marseille et Lille cette saison.

© AS Monaco

Eliesse Ben Seghir nommé pour le Trophée UNFP du meilleur espoir : Déjà nommé l’année dernière, Eliesse Ben Seghir figure de nouveau dans la liste du meilleur espoir de Ligue 1 cette saison. Formé à l’Academy, le jeune joueur de 19 ans a également été appelé pour la première fois avec la sélection marocaine cette saison.

Un franc succès pour la première édition de l’ÜNSEME Cup