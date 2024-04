Ligue 1 : Fin de série pour l’AS Monaco à Lyon

Les Monégasques se sont inclinés dimanche soir sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (3-2).

Le match : 3-2

Au terme d’un match spectaculaire, ce dimanche soir au Groupama Stadium, c’est l’Olympique Lyonnais qui a triomphé devant l’AS Monaco.

Une défaite qui a scellé le sort de la Ligue 1, puisqu’avec 12 points d’avance à trois journées de la fin du championnat, le Paris Saint-Germain est officiellement sacré champion de France pour la douzième fois de son histoire.

Malgré un but express de Wissam Ben Yedder dès la première minute (0-1, 1′), l’OL a renversé la situation en l’espace de seulement quatre minutes, grâce à Alexandre Lacazette (1-1, 22′) puis Saïd Benrahma (2-1, 26′).

Si les hommes d’Adi Hütter ont poussé et ont fini par égaliser, une nouvelle fois grâce à leur capitaine (2-2, 60′), c’est finalement le jeune Malick Fofana qui a offert la victoire à son équipe en fin de rencontre (3-2, 84′).

Au classement, les Monégasques sont toujours dauphin du PSG, mais ne comptent plus que deux points d’avance sur Brest, et trois sur Lille. Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco, samedi prochain (17h) face à Clermont.

Le joueur : Le réveil de Wissam Ben Yedder

Après deux mois sans marquer, l’attaquant monégasque a retrouvé le sourire face à l’Olympique Lyonnais, en inscrivant un doublé, qui porte désormais à quinze son total de buts en Ligue 1 cette saison.

Buteur à bout portant du droit en tout début de match (1′), Wissam Ben Yedder s’est offert un deuxième but d’une superbe tête décroisée (60′).

Proche d’inscrire le triplé à deux reprises, dans la foulée d’une frappe du gauche (62′) et en toute fin de match sur une reprise parfaite mais finalement signalé en position de hors-jeu (78′), « BY » a confirmé qu’il faudra compter sur lui dans cette fin de saison pour aller chercher la deuxième place.

La phrase : « On a concédé beaucoup d’occasions »

Maghnes Akliouche : « On a concédé beaucoup d’occasions, en étant en difficulté défensivement et offensivement. Ce match aurait pu basculer des deux côtés, il a basculé du côté lyonnais. Ce n’est pas simple de disputer trois matchs en une semaine. On est forcément déçu mais on va bien analyser cette rencontre pour rebondir dès le prochain match. »