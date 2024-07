Match de préparation : l’AS Monaco tient en échec le Sturm Graz mais signe encore un nul

Actuellement en Autriche pour un stage de préparation, l’AS Monaco est parvenu à arracher un nul (2-2) contre le Sturm Graz dans un match intense disputé ce samedi, à la Dana Arena, devant plus de 1000 spectateurs.

Même scénario qu’à la maison contre le Cercle Bruges. Dominateurs mais malchanceux, les Rouge et Blanc ont montré de belles choses malgré le nul, pour ce troisième match de préparation.

Dès le coup d’envoi, l’AS Monaco a opté pour une stratégie menaçante. Takumi Minamino s’est rapidement illustré avec deux grosses occasions, mais le gardien autrichien, parfaitement dans son match, s’est montré intraitable.

Contre le cours du jeu, le Sturm Graz a ouvert le score d’une magnifique frappe enroulée (1-0, 21e). Pour autant, les Monégasques ne se sont pas laissés abattre puisque Minamino est venu rétablir l’égalité sur penalty (1-1, 33e).

Juste avant la fin de la première mi-temps, une faute discutable dans la surface a permis aux Autrichiens de reprendre l’avantage (2-1, 41e). En deuxième mi-temps, une superbe transversale de Mohammed Salisu a trouvé Eliot Matazo qui s’en est allé tromper le portier de Graz (2-2, 58e).

Quelques minutes plus tard, Aleksandr Golovin, puis Félix Lemaréchal sur coup-franc, ont frôlé le but de la victoire. En fin de match, les occasions se sont largement succédées, mais aucune des deux équipes n’a réussi à mener à bien ses efforts.

« Le match nul est plutôt logique pour les deux équipes, qui ont eu chacune des opportunités pour gagner ce match. Mais quand on regarde le contenu des 90 minutes, je pense que nous aurions tout de même mérité de l’emporter. Nous avons eu la possession et le terrain n’était pas facile. Je suis plutôt satisfait de ce match. Nous sommes à la quatrième semaine de préparation, et l’intensité monte, c’est positif », s’est exprimé le coach Adi Hütter à l’issue de la rencontre.

À la sortie du vestiaire, le joueur international Krépin Diatta a ajouté : « Globalement nous avons fait le match qu’il faut, car nous avions le ballon et ça jouait bien. Parmi nos trois premiers matchs de préparation, en termes de jeu et d’engagement, celui-ci est vraiment le meilleur.

On a vu des automatismes, on a bien combiné, même si on aurait dû mieux faire dans la finition. Taki’ en pointe ? J’avais joué contre lui avec Bruges et il jouait devant avec Erling Haaland. C’est un joueur très intelligent, donc je ne pense pas que ce soit un problème pour lui ».

