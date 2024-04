Un franc succès pour la première édition de l’ÜNSEME Cup 

L'équipe de Cap-d'Ail remporte la première édition de l’ÜNSEME Cup @ AS Monaco / Alain Duprat

À l’initiative du Président de l’AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, la première édition de l’ÜNSEME Cup s’est déroulée ce lundi 29 avril au stade de La Turbie. Un succès aussi bien pour les jeunes que pour les clubs.

Publicité

Ils étaient une centaine d’adolescents, âgés de 14 à 15 ans, à défendre les couleurs de leurs communes sur le stade de La Turbie. Huit équipes étaient engagées, représentant chacune les communes de La Turbie, Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Cap-d’Ail, Beausoleil ainsi que Dolceacqua, Ospedaletti et Vintimille, venues d’Italie.

Le tournoi s’est déroulé dans d’excellentes conditions, avec les précieux encouragements de Laurent Nieloux, speaker officiel de l’ASM au Stade Louis-II, d’Aleksandr Golovin et d’Eliesse Ben Seghir, mais aussi de la mascotte Bouba.

« Nous avons un lien fort avec l’AS Monaco et ce lien, à travers cet évènement que nous accueillons aujourd’hui, est très important pour nous. D’autant plus que le sport est un vecteur social important pour la jeunesse et je suis très heureux de voir autant de jeunes aujourd’hui sur ce stade » déclare Jean-Jacques Raffaele, maire de La Turbie, présent au tournoi.

Eliesse Ben Seghir (ASM), Jean-Jacques Raffaele, maire de La Turbie, Aleksandr Golovin (ASM) @ AS Monaco / Alain Duprat

Le stade de La Turbie @ AS Monaco / Alain Duprat

La Turbie : Centre de cyclisme, courts de padel… Jean-Jacques Raffaele fait le point sur les grands projets sportifs

L’ASM s’engage pour les jeunes

L’objectif du tournoi, renforcer le lien entre le club de l’ASM et les jeunes des communes de la région, membres du programme ÜNSEME. À travers ce tournoi, le club monégasque vise également à promouvoir la pratique sportive, essentielle pour l’épanouissement et le développement de la jeune génération.

« C’est une très bonne initiative de la part de notre président Dmitri Rybolovlev pour renforcer notre lien avec les enfants de notre territoire. Nous sommes très heureux d’être ici aux côtés de nos communes voisines et d’encourager ces jeunes à jouer au football. L’objectif est d’utiliser le football pour promouvoir certaines valeurs, telles que le goût pour l’activité sportive et le dépassement de soi. Nous espérons voir encore plus d’enfants venir nous encourager au Stade Louis-II dans le futur » explique Thiago Scuro, Directeur Général de l’ASM, présent lui aussi.

@ AS Monaco / Alain Duprat

Un premier bilan très positif

Pour une première édition, le stade était rempli et la bonne humeur se faisait grandement ressentir malgré l’adversité qui s’est très vite installée entres les joueurs. Mais puisque le sport rapproche bien plus qu’il ne divise, les jeunes ont pu mettre à l’oeuvre les valeurs de l’esprit d’équipe et de la solidarité.

Grands vainqueurs de l’ÜNSEME Cup : l’équipe représentant la commune de Cap-d’Ail qui remporte la coupe face à l’équipe de Beausoleil sur une victoire de 3 buts à 1. Ce n’est pas tout, l’équipe gagnante aura également la chance de vivre une rencontre exclusive avec les joueurs de l’ASM !

« C’est un honneur d’avoir participé à ce tournoi, c’était vraiment cool. On a pu jouer avec tout le monde, il y avait beaucoup de respect entre toutes les équipes. C’est super d’avoir pu jouer devant des joueurs professionnels de l’AS Monaco. On est super heureux d’avoir remporté la première édition de ce tournoi » se réjouit Lucas, joueur de l’équipe de Cap-d’Ail.

@ AS Monaco / Alain Duprat

Prochains rendez-vous à ne pas manquer : l’opération « Tous au stade » ce samedi 4 mai pour la réception de Clermont, ainsi que la 2e édition de la Munegu Cup – Trophée du Président dédiée aux écoliers de la Principauté âgés de 8 à 9 ans, le 28 mai prochain.

AS Monaco : Nouveau record pour l’opération « Tous au Stade »