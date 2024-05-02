Громкий успех первого турнира ÜNSEME Cup

По инициативе президента ФК «Монако» Дмитрия Рыболовлева в понедельник, 29 апреля, на стадионе в Ля Тюрби прошел первый турнир ÜNSEME Cup. Это был успех как для юных футболистов, так и для клубов.

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Около сотни подростков 14-15 лет играли за свои коммуны на стадионе в Ля Тюрби. Восемь команд турнира представляли свои коммуны: Ля Тюрби, Ментон, Рокбрюн-Кап-Мартен, Кап д’Ай, Босолей, а также Дольчеакуа, Оспедалетти и Вентимилья из Италии.

Турнир прошел в прекрасной атмосфере. Игроков приветствовали Лоран Ниелу, официальный диктор ФК «Монако» на стадионе «Луи-II», Александр Головин и Элиесс Бен Сегир, а также талисман Буба.

«У нас прочная связь с ФК «Монако». Это подтверждает и сегодняшнее событие, которое показывает, что эта связь имеет для нас большое значение. Тем более, что спорт является важным социальным вектором для молодежи, и я счастлив видеть сегодня на стадионе столько молодых людей», – заявил Жан-Жак Рафаэль, мэр Ля Тюрби, который присутствовал на турнире.

Элиесс Бен Сегир (ФК «Монако»), мэр Ля Тюрби Жан-Жак Рафаэль и Александо Головин (ФК «Монако») @ ФК «Монако» / Ален Дюпра (Alain Duprat)

Стадион Ля Тюрби @ ФК «Монако» / Ален Дюпра (Alain Duprat)

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ФК «Монако» уделяет большое внимание молодежи

Цель турнира – укрепить связи между ФК «Монако» и молодежью коммун региона, которые участвуют в программе ÜNSEME. Благодаря этому турниру монакский клуб планирует продвигать занятия спортом, которые необходимы для роста и развития молодого поколения.

«Это очень хорошая инициатива нашего президента Дмитрия Рыболовлева, которая направлена на укрепление связей с детьми нашего региона. Мы счастливы быть здесь вместе с нашими соседними коммунами и стимулировать молодежь играть в футбол. Цель – использовать футбол для продвижения определенных ценностей, таких как любовь к занятиям спортом и преодоление себя. Мы надеемся, что в будущем на стадионе «Луи-II» будет еще больше детей», – объяснил присутствовавший на турнире генеральный директор ФК «Монако» Тьягу Скуру.

@ ФК «Монако» / Ален Дюпра (Alain Duprat)

Очень позитивные результаты – с первого же турнира

На первом турнире стадион был заполнен и явно чувствовалось хорошее настроение, несмотря на дух соперничества, которым быстро прониклись игроки. Но поскольку спорт больше сближает, чем разделяет, молодежь смогла продемонстрировать командный дух и сплоченность.

Победителем турнира ÜNSEME Cup стала команда коммуны Кап-д’Ай, обыгравшая команду Босолея со счетом 3:1. Но это еще не все: команде-победительнице выпал шанс эксклюзивной встречи с игроками ФК «Монако».

«Для нас было большой честью участвовать в этом турнире, это было действительно классно. Мы играли со всеми, команды проявили большое уважение друг к другу. Здорово, что мы смогли играть перед профессиональными игроками ФК «Монако». Мы счастливы, что выиграли этот первый турнир», ­ – раодстно прокомментировал Люка, игрок команды Кап-д’Ай.

@ ФК «Монако» / Ален Дюпра (Alain Duprat)

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