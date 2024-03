Rencontre avec Laurent Niéloux, speaker de l’AS Monaco et du Stade Louis-II

Dans ce nouveau podcast, Radio Monaco reçoit le speaker officiel de l’ASM qui est arrivé il y a deux saisons pour accompagner Pierre Cellario.

Il est la voix de l’AS Monaco. Et l’un de ses plus fervents supporters. À chaque rencontre au stade Louis-II, Laurent Niéloux annonce les buts de son équipe et entre en communion avec le public. Une mission qui lui est chère, lui l’amoureux du club de la Principauté.

« L’AS Monaco, c’est un club avec une histoire et des valeurs qui me correspondent. Je suis supporter du club depuis la Coupe du monde 1982 où Jean-Luc Ettori était le troisième gardien de l’équipe de France. Et puis j’avais un frère, malheureusement parti trop tôt, qui était un fou de l’AS Monaco. Quand je suis au stade, j’ai toujours une pensée pour lui. »