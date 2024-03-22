Как хорошо вы знаете историю Бубы, талисмана ФК «Монако»?

Буба, талисман ФК «Монако» с начала 70-х годов, после долгого отсутствия снова появился на авансцене в 2016 году. В его истории остаются нераскрытые тайны, но она полна смешных рассказов.

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Как этот смешной слоник стал вдохновителем ФК «Монако»? «Хороший вопрос! – со вздохом отвечает Лоран Перонель, директор монакского зоопарка. Я уже 40 лет не могу на него ответить!»

Лоран Перонель задавал этот вопрос и Жану Пети, и Жан-Люку Эттори, и клубу, и болельщикам, и даже княжеской семье, но ответить на него не смог никто. Почему же слоник Буба, как персонаж из известного комикса, стал талисманом «Монако»?

Слоненок Буон-Нам – подарок вьетнамского Императора Князю Ренье III

«В 1954 году Князь Ренье III получил в подарок от вьетнамского Императора Бао-Дай слоненка, – рассказывает директор монакского зоопарка. Молодого слоненка звали Буон-Нам. Работники зоопарка быстро переименовали его в Буна.»

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Итак, слон Буна. Продолжаем. «В декабре 1954 слоненок разместился в зоопарке. Он был одним из первых его обитателей.» Буна прожила в парке до отъезда на север Италии в 1982 году. По слухам, она трубила, когда «Монако» забивал голы на старом стадионе «Луи II».

Просто слухи? «Если быть прагматичным, то да, ­– улыбается Лоран Перонель. Слоненок прибыл в зоопарк совсем маленьким и был помещен в верхнюю его часть. Оттуда он физически не мог видеть футбольное поле.»

Буна трубила при каждом голе «Монако»?

Со временем Буну перевели в другую часть парка. «Оттуда ей было бы еще труднее видеть стадион…». А вот третий вольер Буны мог лечь в основу этой легенды. «Во взрослом возрасте Буна жила в самом конце зоопарка. Оттуда она могла видеть футбольное поле. Но мне в это верится с трудом.»

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Трубить, когда «Монако» забивал голы, она могла и случайно. По мнению Лорана Перонеля это «наиболее вероятная версия». Он спрашивал у многих бывших игроков клуба, слышали ли они голос Буны. Но у них не было ни ответов, ни воспоминаний об этом.

Недавно Ришар Ризза, сын Жана-Мари Ризза, тогдашнего президента клуба болельщиков ФК «Монако», приподнял завесу некоторых тайн.

Его отец вместе со своими верными болельщиками придумали сделать Буну талисманом клуба, потому что она действительно трубила после некоторых голов на стадионе. «Буна трубила, только когда слышала ликование болельщиков на старом стадионе «Луи-II».»

Ришар Серен – создатель Бубы

В 1982 году Буба официально стал талисманом клуба. Ришар Серен, его создатель, вспоминает о нем, как будто это было вчера.

«Когда «Монако» захотел завести себе талисман как в других клубах, его тогдашний президент Жан-Луи Сампора решил устроить национальный конкурс в Монако и во Франции, рассказывает болельщик «Монако» с десятилетним стажем и завсегдатай стадиона «Луи-II». Было собрано более сотни рисунков. Были и крокодилы, и многое другое.»

Но во время матчей на «Луи-II» среди всех набросков он любовался рисунком слона Ришара Серена. «Я часто ходил с друзьями на старый стадион «Луи-II» и могу вас заверить, что во время матчей слон трубил.

Так что это первое, что пришло мне в голову. Мне очень нравилось рассказывать с помощью этого талисмана настоящие истории в виде юмористического комикса. Ведь слон олицетворяет силу. Это легендарное животное.»

Через несколько месяцев после того, как жюри получило все рисунки, оно, наконец, сделало свой выбор. Буба – слон, придуманный Ришаром Сереном, – стал официальным талисманом ФК «Монако».

«В начале его много использовали, а потом он на некоторое время пропал. А несколько лет назад я увидел, что клуб его вернул. Конечно, он сильно изменился по сравнению с моим первым рисунком. Буба стал более серым и менее упитанным, улыбается он. Они преобразили его под сегодняшний день.»

Талисман 1982 года, созданный Ришаром Сереном (оригинал)

Обложка программы матча 27 августа 1983 года.

Комикс, объясняющий появление Бубы (Ришар Серен)

Какова роль Бубы?

Дарить улыбки детям. Это его основная задача. Талисман «Монако» обожает селфиться на стадионе «Луи II», в частности, рядом с Munegu Family. На благотворительных мероприятиях клуба знаменитый монакский талисман сопровождает участников программы AS Monacoeur.

© ФК «Монако»

Прошлой зимой Буба участвовал в старте AS Monaco Kids Tour и исполнял пируэты с лыжами на лапах в Sunset Park – снежном парке в Шамруссе по случаю открытия зимних Олимпийских игр. Напряженный рабочий график ждет слона Бубу, названного в честь своей предшественницы Буны.