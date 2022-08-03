ФК «Монако» со счетом 1:1 сыграл вничью с голландским ПСВ в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник вечером на стадионе «Луи II».

Матч: 1:1

ФК «Монако» спасся, вырвав ничью в конце встречи. С горечью проигрывая дома, монегаски в последние 15 минут матча смогли ответить сопернику и заслуженно сравняли счет.

Вслед за выходом на замену Бреля Эмболо и еще нескольких игроков Филиппа Клемана (см. ниже), Аксель Дисаси забил гол на 80-й минуте – после штрафного в исполнении Исмаила Якобса. Этот гол долго назревал после того, как на 37-й минуте счет открыл Джоуи Верман с откидки Люка де Йонга.

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У «Монако» были голевые ситуации, в частности, два удара Такуми Минамино на 18-й и 49-й минутах. Однако, в целом монегаскам не хватало наступательного порыва, несмотря на перевес во времени владения мячом и спорное решение арбитра, не назначившего пенальти (см. ниже).

В результате «Монако» пришлось довольствоваться ничьей, а ответный матч в следующий вторник на стадионе «Филипс» (20:30) обещает быть жарким. После отмены правила выездного гола судьба монегасков по-прежнему у них в руках – они еще могут заработать квалификацию в Лигу чемпионов.

Результаты: выход Эмболо изменил все

Те 15 минут, что он играл на поле «Луи II», были действительно многообещающими! Выйдя на 76-й минуте вместо Александра Головина, швейцарец катализировал атаки монегасков.

Впервые официально играя за красно-белых, Брель Эмболо задействовал всю свою мощь и пробивную способность, добившись многочисленных ошибок голландцев и пошатнув их защиту.

Так, после очередной спровоцированной им ошибки «Монако» чуть было не вышел вперед во время штрафного на 89-й минуте, но удар головой Юссуфа Фофана пришелся в штангу. Отличный дебют в команде!

Спорное решение: «забытое» пенальти?

На 32 минуте матча Джордан Тезе рукой отбивает удар Юссуфа Фофана. После просмотра записи на мониторе главный арбитр встречи Давиде Масса счел, что это действие было непроизвольным и что рука Джордана Тезе была прижата к телу. Это решение повлекло за собой тяжелые последствия: спустя пять минут голландцы открыли счет.

Цифра: 8

За время матча зрители могли оценить игру 8 нападающих. Головин, Минамино, Фолланд и Бен Йеддер из стартового состава постепенно сменились «квартетом» Диоп, Диатта, Мартинш и Эмболо.

🔴⚪️ #ASMPSV



8️⃣ joueurs à vocation offensive utilisés par #PhilippeClement dans ce match. La rotation s’annonce intéressante en attaque cette saison, avec des combinaisons inédites en fonction du déroulement des rencontres ! — Romain Boisaubert (@R_Boisaubert) August 2, 2022

Трибуны: торжественное возвращение «Munegu Family»

После двухлетнего перерыва семейный абонемент «Munegu Family» торжественно вернулся на стадион «Луи II» по случаю первого матча сезона. Успех абонемента – налицо! Трибуна Seconde B была полностью заполнена семьями болельщиков ФК «Монако».

ФК «Монако»

Эта идея принадлежит президенту клуба Дмитрию Рыболовлеву. Для него было важно предоставить молодым болельщикам и их родителям возможность смотреть матчи красно-белых в теплой семейной атмосфере. Места на трибуне продаются по привлекательным ценам, болельщиков всегда ждут многочисленные сюрпризы, традиционная «гримерка» для фанатов, выступления фокусников, а также талисман клуба – слоненок Буба.

«Президент хочет укрепить связи клуба с местными болельщиками, привлечь молодежь и облегчить ей доступ на стадион, поделилась с нами заместитель Генерального директора клуба Ольга Дементьева. Цель абонемента Munegu Family – создать для семей особую атмосферу, чтобы они захотели, как можно чаще приходить болеть за команду.»

ФК «Монако»

Этот абонемент – новая акция клуба после операции «Все на стадион», которая в прошлом сезоне позволила молодым футболистам региональных и итальянских любительских клубов побывать на матчах «Монако» с «Мецем», «Реймсом» и «Труа». Кроме того, клуб предлагает болельщикам «Монако» услугу по организации групповых поездок на стадион («Munego») и таким образом в очередной раз демонстрирует свое желание подарить фанатам красно-белых незабываемое зрелище.