ФК «Монако» обыграл ФК «Мец» со счетом 4:0 в воскресенье днем на стадионе «Луи II» в присутствии около 2200 юных футболистов из клубов Средиземноморской лиги и Италии.

Результат: 4-0

Спустя несколько дней после красивой победы над «Анже» (1:3), подопечные Нико Ковача уверенно обыграли «Мец». Монегаски идеально начали матч, забив быстрый мяч в исполнении Софиана Диопа (1-0, 2′). Взяв небольшую паузу, «красно-белые» удвоили преимущество благодаря голу Кевина Фолланда с пенальти, незадолго до перерыва (2-0, 44′).

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Игроки соперника ни разу не заставили понервничать монегасков в первом тайме, тем самым придав уверенности «красно-белым». Во втором тайме «Монако» продолжил громить «Мец» благодаря усилиям Желсона Мартинша (3-0, 57′) и Виссам Бен-Йеддер. Последний забил гол под самый занавес матча (4-0, 87′). В прошлом сезоне, 3 апреля, «Монако» обыграл «Мец» с таким же счетом — 4:0 на стадионе «Луи II».

Важная победа, вторая подряд, которая позволяет «Монако» приблизиться к подиуму перед сложнейшим матчем в Париже, против ПСЖ в следующее воскресенье.

Игрок матча: Орельен Тчуамени

Орельен Тчуамени провел великолепный матч, внеся существенный вклад в создание первого гола в ворота «Меца». Тчуамени был автором передачи на Желсона Мартинша, который прекрасно отыграл на Софиана Диопа, автора гола.

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Французский футболист задавал нужный темп своей команде, в частности, благодаря своим передачам, которые разрезали линии соперника (92% успешных передач). Бывший игрок «Бордо» также разгрузил свою защиту, прекрасно проявив себя в отборе.

Лучший КПД: Бен-Йеддер, возвращение «супер джокера»

Виссам Бен Йеддер вышел на замену вместо Майрона Боаду на 59-й минуте. Забив свой девятый гол в сезоне (87′), француз доказал, что он является самым результативным нападающим «Монако» в этом сезоне. Нико Ковач использует Бен-Йеддера ровно так же как в прошлом сезоне, выпуская его во втором тайме, чтобы переломить ход матча. Но против «ПСЖ» трудно представить Виссама на скамейке запасных в начале матча.

Цифра: 0

«Мец» не нанес ни единого удара в створ ворот монегасков, что свидетельствует о подавляющем преимуществе подопечных Нико Ковача. Александру Нюбелю не пришлось напрягаться, и он оформил свой третий «сухой» матч в текущем сезоне Лиги 1.

Цитата дня: «Мы сделали все, чтобы продолжить победную серию»

Орельен Тчуамени: «Было важно выиграть сегодня после нашей отличной победы над «Анже». Мы хотели одержать вторую победу подряд, чтобы начать подниматься по турнирной таблице. Это хороший задел на будущее. Мы надеемся, что победа над «Анже» послужила толчком. В прошлом сезоне, уже против «Анже», у нас сработал тот спусковой крючок, который позволил нам провести отличную вторую половину сезона. Мы говорим себе, что это судьба. Мы должны продолжать».

Операция: «Все на стадион»

Около 2200 юных футболистов из Средиземноморской лиги (департаменты Приморские Альпы, Вар и Буш-дю-Рон) и из клубов итальянской Лигурии следили за матчем с центральной трибуны. Особенно хорошо были представлены ребята из команд Usonac Saint-Roch Vieux Nice, Don Bosco, Le Muy, US Cap-d’Ail, а также из AS Vivo 04. Уже в течение нескольких сезонов операция «Все на стадион» («Tous au Stade») позволяет школьникам из Монако и соседних городов бесплатно посещать матчи клуба.