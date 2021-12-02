ФК «Монако» выиграл в матче с «Анже» в 16-ом туре Лиги 1.

Счет: 1-3

После четырех неудачных матчей в Лиге 1 подопечные Нико Ковача наконец набрали три очка в матче с «Анже». Игроки «Монако» забивали трижды. Открыл счет Мирон Боаду на 25-ой минуте матча, забив своей первый гол в чемпионате Франции. Софиан Диоп удвоил отрыв незадолго до перерыва (45-ая минута).

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«Анже» сократил разницу: мяч после удара Азздина Унаи угодил сначала в штангу, срикошетил в спину Александру Нюбелю и только после этого попал в сетку (1-2). Однако «Монако» забил третий год благодаря Виссаму Бен Йеддеру (73-я минута). Эта победа позволила красно-белым подняться на седьмое место в турнирной таблице.

Момент игры: Гол Мирона Боаду

Он давно ждал своего первого гола в Лиге 1. Мирон Боаду, находясь в авангарде атаки «Монако» с подачи Кевина Фолланда открыл счет. Молодой голландский нападающий, прибывший этим летом из клуба «Алкмар Занстрек», забил свой первый гол в чемпионате Франции за монегасков. Этот гол поддержит моральный дух Боаду: возможно, он только начал свой сезон в «Анже».

Число: 14

Количество ударов, исполненных игроками «Монако» в матче. Восемь из них пришлись в створ.

Цитата: «Наш лучший матч сезона в Лиге 1»

Нико Ковач: «Это наша лучшая игра в сезоне в Лиге 1. Мы оказали существенное давление на оборону хозяев поля. Мирон Боаду провел хорошую игру, мы увидели степень его таланта. Это позволяет нам играть по-другому. Я рад за него, ему это было нужно. Общая производительность замечательная. Мы доминировали 80 минут».