В минувшее воскресенье «Монако» и «Страсбур» сыграли на стадионе Луи II в рамках 15-го тура Лиги 1.

Счет: 1-1

Спустя три дня после красивой победы над «Реалом Сосьедадом» в Лиге Европы и выхода в 1/8 финала футбольный клуб «Монако» сыграл со «Страсбуром». Подопечные Нико Ковача дома противостояли команде «Страсбур», которая была в отличной форме и приехала на стадион Луи II, чтобы подтвердить хорошее начало сезона.

Больше по теме: Хуан Сартори стал членом совета директоров ФК «Монако»

Игроки «Монако» открыли счет благодаря Виссаму Бен Йеддеру, который реализовал пенальти, заработанный Кевином Фолландом в штрафной (1:0, 45 + 1). Футболисты «Страсбура» сравняли счет в начале второго тайма — также с пенальти.

Читайте также: ИНТЕРВЬЮ: Юссуф Фофана (ФК «Монако»): «Мои неудачи выковали мне броню, особый характер»

Несмотря на несколько моментов и преимущество во владении мячом (59%), партнеры Акселя Дисаси по команде не смогли вернуть преимущество. В турнирной таблице «Монако» находится на восьмом месте, имея одинаковый показатель со «Страсбуром» (20 очков). Следующий матч пройдет 1 декабря в 19.00 в гостях у «Анже».

Игра: история пенальти

Виссам Бен Йеддер открыл счет с пенальти в конце первого тайма. «Страсбур» получил право на одиннадцатиметровый удар в начале второго тайма. В штрафной Юсуф Фофана задел Людовика Айорке, за что судья назначил пенальти. Айорк не терял времени и реализовал удар, сравняв счет (1-1, 48′).

Момент: Бен Йеддер недалеко от дубля

Виссам Бен Йеддер покинул поле на семидесятой минуте, уступив место Желсону Мартиншу. Виссам Бен Йеддер провел полноценную игру, которая могла бы стать идеальной, если бы удача была на стороне футболиста. Получив передачу на 9-й минуте, Виссам Бен-Йеддер пробил по воротам. Мяч уверенно шел в угол ворот, но попал в штангу (9′).

Больше по теме: Лига Европы: ФК «Монако» получил путевку в 1/8 финала

В конце первого тайма усилия Бен Йеддера наконец-то были вознаграждены. Игрок открыл счет с пенальти (1-0, 45 + 1), забив свой восьмой гол в сезоне в Лиге 1.

Число: 45

Это количество выигранных футболистами «Монако» единоборств в этом мачте. Это на девять меньше, чем у «Страсбура» (54 выигранных единоборства).

Цитата: «Мы знали, что это будет серьезный бой»

Рубен Агилар: «Мы знали, что это будет серьезный бой против очень сильной команды. Мы думали, что приложили максимум усилий после открытия счета, но не смогли забить тот второй гол, который бы нас спас. Обидно, тем более что в конце игры у нас была отличная возможность».