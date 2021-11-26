Футбольный клуб «Монако» одержал победу в матче с «Реал Сосьедадом» со счетом 2:1. Игра пятого тура Лиги Европы прошла в четверг вечером на стадионе Луи II.

Матч: 2:1

«Монако» гарантировал себе прямую путевку в 1/8 финала.

«Красно-белые» обеспечили себе первое место в группе благодаря победе над «Реал Сосьедадом». Игроки ФК «Монако» продемонстрировали отличную форму и игру.

Подопечные Нико Ковача не проигрывали на протяжении пяти матчей в Лиге Европы. После ничейного результата на поле «Реал Сосьедада», игроки «Монако» дома одержали победу над клубом из страны басков, который не проигрывал в последних 17 матчах. И сделали это монегаски к большой радости князя Альбера II, Екатерины Сартори Рыболовлевой, Хуана Сартори и Олега Петрова, которые наблюдали за матчем из княжеской ложи.

Хуан Сартори, Екатерина Сартори Рыболовлева и Князь Монако Альбер II © ФК «Монако»

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Игру открыл Кевид Фолланд (1:0, 28′), однако испанцы сравняли счет благодаря Александру Исаку (1-1, 35′). Юсуф Фофана вернул преимущество «Монако» уже через несколько минут (2-1, 37 ′), что позволило «красно-белым» получить путевку в следующий раунд. Приключения продолжаются.

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Происшествие: Бадиашиль выбыл из-за травмы

После часа игры защитник ФК «Монако» был вынужден удалиться с поля из-за травмы подколенного сухожилия. На замену вышел Аксель Дисаси, который занял позицию вместе с Гильермо Марипаном. Бенуа Бадиашиль, уходя с поля, выглядел мрачно.

Он может пропустить несколько недель соревнований. Это плохая новость для «Монако», так как французский игрок является одним из ключевых в команде Нико Ковача.

Момент игры: Фофана забил и получил красную карточку

Он давно ждал своего первого гола за «Монако». Несколько недель назад в интервью Monaco Tribune игрок признался, что скучает по голам в своем исполнении. «Мне этого не хватает», — сказал он. В матче против «Реал Сосьедада» Юсуф Фофана наконец-то забил головой после штрафного, исполненного Софианом Диопом (2:1, 37′).

Юссуф Фофана празднует свой первый гол за «Монако»

Но радость футболиста длилась недолго. Разочарованный тем, что несколькими минутами ранее судья дал свисток не в пользу «Монако», Фофана взял восстановление справедливости в свои руки и получил красную карточку. Довольно неприятный итог для лучшего игрока «Монако» до удаления.

Выступление: Яркое возвращение Александра Головина

Россиянин, пропустивший мачт с «Лиллем», сделал игру своей команды более активной и еще раз доказал, что он — сила, которую нельзя недооценивать.

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Александр Головин сыграл не последнюю роль в первом голе Кевина Фолланда (28 ′, 1-0), начав игру с Виссамом Бен Йеддером, а затем отдав решающий пас на немецкого игрока. Александр Головин еще раз показал, что он незаменим, когда в форме.

Число: 11

Количество очков, набранных «Монако» в групповом этапе Лиги Европы в пяти матчах. Финальный матч против клуба «Штурм Граца» еще впереди.

Цитата: «Мы были полны решимости пройти квалификацию»

Джибриль Сидибе: «Мы хотели пройти квалификацию сегодня, играя против сильной команды. Мы сделали самое главное, выиграв этот матч и попав в сложную группу, на уровне Лиги чемпионов. Теперь мы можем рассчитывать на такие результаты, чтобы продолжить побеждать в Лиге 1».