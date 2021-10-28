











Эксклюзивное интервью Monaco Tribune с полузащитником «Монако», в сотрудничестве с Radio Monaco и Actu Foot. 22-летний Юссуф Фофана (Youssouf Fofana) рассказал нам о начале сезона, о своей карьере, а также о своих амбициях в клубе.

«До скорой встречи, ребята. Надеюсь, мы больше не увидимся… Шучу, это было действительно круто!» — шутит Юссуф Фофана, после небольшой импровизированной фотосессии на крыше Тренировочного центра футбольного клуба «Монако». Средиземное море с одной стороны, городок Ля Тюрби — с другой. Монакский полузащитник является душой компании в повседневной жизни, но также и особенно в раздевалке. Юссуф излучал хорошее настроение на протяжение всего интервью, которое он нам дал в прошлый понедельник, на следующий день после убедительной победы «Монако» над «Монпелье» (3:1).

Начало сезона

Давно у нас не было такого сильного состава.

Юссуф, с учетом победы в Эйндховене (1:2) и дома над «Монпелье» (3:1), можно ли сказать, что «Монако» прошлого сезона наконец вернулся?

Именно так, даже если начало сезона было не таким уж плохим. Все сводилось к деталям, особенно на завершающей стадии. Когда нам удается реализовывать моменты, это придает нам уверенности и мы успешно завершаем игры. Постепенно мы возвращаем себе уверенность. Команда молодая, и череда игр в начале сезона была непростой. Многие из нас впервые играли каждые три дня. «Монако» сыграл больше матчей чем любая другая команда в Лиге 1 с начала сезона.

С личной точки зрения, считаете ли вы этот сезон более сложным в плане игрового времени? Как вы относитесь к этой новой ситуации?

Я не виню тренера, я в первую очередь виню себя. В определенные моменты я делал не то, что требовалось. Давно у нас не было такого сильного состава. Мы видели это вчера (в воскресенье против «Монпелье»), когда скамейка запасных состояла из игроков основы. Публике приятно видеть команду, в которой так много хороших игроков.

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Хорошая ли между вами атмосфера, несмотря на конкуренцию?

Конечно. В прошлом сезоне я повторял, что не стоит ассоциировать «Монако» с дуэтом Тчуамени-Фофана в полузащите. Позади них стоит Матазо. Я не ошибся. Он проводит хорошие матчи, и я рад за него. Он заслужил это, он очень трудолюбивый.

В нападении вы давно не забивали. Возможно даже слишком долго?

Да, это так (улыбается). Я скучаю по тому, что не забиваю, но это не обязательно моя главная роль. Впереди у нас есть два киборга (Кевин Фолланд и Виссам Бен-Йеддер), которые делают свою работу, и отличный перспективный игрок (Мирон Боаду), который имеет большие шансы пойти по тому же пути. На данный момент я довольствуюсь этим коллективным успехом, выполняя работу на своем месте.

Юссуф Фофана у микрофона нашего партнера, Radio Monaco. © Romain Boisaubert/Monaco Tribune.

Его ранние годы в футболе

Футбол остается прежде всего удовольствием

Кто из игроков вдохновлял вас в молодости?

Это игрок не играл на моей позиции. Это был Дидье Дрогба. У меня ивуарийские корни, и в то время он был национальным героем за все, чего он достиг в своей карьере. Меня вдохновляли некоторые игроки справа и слева, но у меня не примера для подражания (на позиции центрального полузащитника).

Когда футбол стал для вас целью в жизни?

Я начал заниматься в возрасте пяти лет, до 13 или 14 лет, когда я перешл в INF Clairefontaine. Именно тогда я понял, что это работа, а не хобби (смеется). Вам приходилось тренироваться каждый день, тогда как я привык к двум-трем тренировкам в неделю. Я понял, чего требуют на высоком уровне немного позже, когда мне было 16 или 17 лет. Я вернулся в Парижский регион, чтобы работать и сделать это своей профессией. Но футбол остается прежде всего удовольствием.

Вы не прошли через футбольную академию, а пошли по пути любительского футбола, с опытом в INF Clairefontaine. Именно этот опыт сформировал человека, который сегодня перед нами?

В отличие от других, я столкнулся с неудачами довольно рано. Эти неудачи выковали мне броню, особый характер. Я умею веселиться, но также я очень требователен. Когда я ухожу с поля, это иногда можно увидеть на моем лице.

Его роль в жизни клуба

Я могу посмеяться, когда нужно, но я также могу высказать недовольство

Вы не так давно подписали свой первый профессиональный контракт, но кажется, что вы уже один из старожил…

Так мне часто говорят (улыбается). Я поздно подписал контракт с профессиональным клубом, но рано подписал профессиональный контракт. У меня был ориентир, и я его не терял. Я твердо стоял на ногах. Этот контракт был не самоцелью, а началом мечты. Через полтора года я оказался в «Монако». Настоящая мечта. Она быстро пройдет, поэтому я использую это время по максимуму.

Какова ваша роль в раздевалке. Вам нравится быть заводилой?

Да, но только в случае необходимости (улыбается). Я также могу и высказать недовольство на французском, английском и даже испанском, и все меня понимают. Я требовательный игрок. Когда все хорошо, я стараюсь дать знать об этом своим партнерам по команде, но когда дела идут не очень хорошо, мне нравится заявлять о себе. Если вы видите, что я смеюсь — значит все в порядке.

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Теперь вы один из старожил среди молодых. Элиот Матазо рассказал нам, что вы взяли его под свое крыло. Важно ли для вас давать советы молодым?

Старожил? Это очень странно слышать (смеется). Когда я приехал сюда, я заметил, что по возрасту нахожусь в середине, хотя мне всего 21 год. Элиот — молодой человек, который слушает, работает и вызывает желание помочь ему. С ним это происходило само собой. Но я даю ему советы, как я могу дать их Орельену (Тчуамени) или он дает их мне, как Сеск (Фабрегас), который дает их всем (улыбается). С Элиотом мы хорошо общаемся, потому что увидел в нем себя, когда начинал.

Его жизнь вне футбола

Дома я сын, младший брат, друг и больше ничего

Как вы проводите свое свободное время?

Я делаю то, что не могу сделать в течение недели. Выхожу, прогуливаюсь, открываю для себя Монако и Лазурный берег. Я также очень люблю сериалы и фильмы. Но когда у меня есть свободные дни, я люблю вырваться из своей рутины.

Какой ваш любимый сериал? Какой порекомендуете?

«Побег» (Prison Break), «Игра престолов» (Game of Thrones), но я бы рекомендовал «Острые козырьки» (Peaky Blinders). Я только закончил смотреть «Игру в кальмара» (Squid Game). Вчера (в воскресенье) я начал документальный сериал об Орелсане. Интересный.

И Validé тоже?

Я закончил второй сезон, да. Он лучше, чем первый. Да, он правда хороший (улыбается).

Какую музыку вы предпочитаете?

Мне нравится рэп, но я стараюсь слушать все. Рэп — это музыка моего поколения, но я также слушаю афро, поп, а также латиноамериканскую музыку в раздевалке. Совсем неплохо!

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Следите ли вы за другими видами спорта?

Немного за теннисом, особенно за турнирами «Большого шлема». Олимпийские игры тоже. Я смотрю все виды спорта, например, фехтование. Бокс тоже. Немного баскетбол, но это сложно из-за разницы во времени. Я должен постараться попасть на игру «Монако-Баскет» в ближайшее время!

Кто самые важные люди в вашей жизни?

Мои родители. Они далеки от мира, в котором я живу. Когда я возвращаюсь домой, меня вытаскивают из этого образа футболиста. Они просто видят во мне своего сына, а не игрока.

Важно ли иметь вокруг себя сильное окружение?

Очень даже! Особенно в прошлом сезоне, когда мы с легкостью одерживали одну победу за другой. Можно очень быстро получить звездную болезнь. Но некоторые игроки в раздевалке, такие как Бенжамен (Леконт), Стеван (Йоветич), Сеск (Фабрегас) или Джибриль (Сидибе), были рядом и опускали нас на землю. Когда ты возвращаешься домой, и никто не видит в тебе футболиста, это помогает. Дома я сын, младший брат, друг и больше ничего.