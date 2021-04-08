











В среду наше издание, в сотрудничестве с Радио Монако, встретилась на большое интервью с Элиотом Матазо (Eliot Matazo), молодым бельгийским полузащитником ФК «Монако», который в последних двух матчах выходил в стартовом составе на соседней позиции с Юсуфом Фофаной.

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Полузащитник с несомненным потенциалом и игрок молодежной сборной Бельгии, уроженец города Волуве-Сен-Ламбер, что неподалеку от Брюсселя, похоже, убедил Нико Ковача в том чтобы стать главной альтернативой несокрушимому дуэту Чуамени-Фофана. С этими двумя, которых он считает своими «старшими братьями», а также с Сеском Фабрегасом, который не преминул пройти мимо пресс-зала, чтобы убедиться, что молодой человек пришел на свое первое интервью, Элиот Матазо, несомненно, в хороших руках и готов использовать весь свой потенциал.

Элиот, что ты думаешь о доверии клуба и Нико Ковача?

Я очень рад этому. Я молодой игрок. Я многому учусь у своих товарищей по команде на тренировках. Я рад видеть, что мой труд был вознагражден этим двумя заявками в стартовом составе. Я каждый день усердно тренируюсь, чтобы получить эти возможности.

Мы хотим играть в Европе.

Как бы ты оценил свою игру в этих последних двух матчах?

Моей первой целью было насладиться настоящим моментом, не задавая себе слишком много вопросов. Уверенность пришла позже. Я доволен своими выступлениями, и, конечно, всегда лучше, когда получается приносить результат команде, как это было в субботу против «Метца», когда я отдал голевой пас. В Кубке Франции было сложнее. Достаточно странно играть два матча подряд с одной и той же командой. Но мы решили главную задачу, пройдя в следующий круг.

В семи турах от завершения чемпионата, «Монако» занимает третье место в Лиге 1. Какую цель ставит перед собой команда? Чемпионство или, что более реалистично, место в Лиге чемпионов?

Наша цель не изменилась с начала сезона. Мы хотим играть в Европе. Если мы финишируем выше четвертого, это будет только бонус. Впереди еще много очков, которые можно заработать. Обогнать «Лион» в турнирной таблице ничего не значит. Мы посчитаем в конце.

Почему ты решил перейти в «Монако»?

Когда мне было 16 лет, иностранные клубы были заинтересованы мной, в том числе «Монако». Клуб сразу же убедил меня своим мышлением и спортивным проектом. Уйти из «Андерлехта», клуба, в котором я играл с детства, было нелегко. Но «Монако» — это исторический клуб, который дал старт многим молодым игрокам, показавшим себя во всей Европе.

© ФК «Монако»

Из академии «Андерлехта» в «Монако». Сложно придумать лучшую подготовку для молодого игрока…

(Улыбается) Это правда, что подготовка «Андерлехта» считается одной из лучших в Европе, так же как и «Монако». В Монако я повзрослел. Когда я приехал, я сразу начал тренироваться в группе «Насьональ 2» [прим. ред. Четвертый дивизион чемпионата Франции]. Это меня закалило ментально, потому что физический уровень там намного выше, чем в молодежных категориях.

Нико Ковач без колебаний доверяет молодым игрокам. Это придает тебе уверенности?

Так и должно быть. Это можно увидеть на тренировках, где все игроки выкладываются на 100%. Тренер видит все и без колебаний вознаграждает нас за наши усилия. Для нас, молодых игроков, это очень важно.

Как ты попал в футбол?

Я начал играть в своем районе. Все говорили мне, что я хорошо играю. Ребята по старше приходили к маме и говорили, что нельзя дать парню пропасть, что меня нужно отдать в клуб. Так, футбольный тренер из моего города, записал меня на пасхальные сборы. Я не знал, что у «Андерлехта» были там скауты. В конце турнира они подошли ко мне и так, я вступил в клуб в возрасте восьми лет.

Был ли у тебя любимый игрок?

Я наблюдал за всеми великими игроками. Я всегда играл в центре поля, поэтому я смотрел на всех футболистов в этой зоне. Я большой фанат футбола, дома смотрю все игры. Если Вы ко мне придете домой, то увидите, что мой телевизор всегда зеленый. Моя мама кстати возмущается (смеется).

И кроме футбола, что еще нравится Элиоту Матазо?

Я тихий, спокойный человек, который не часто выходит на улицу. Я люблю читать. Спортивные книги или биографии. Мне нравится учиться каждый день.

© ФК «Монако»

В раздевалке тебя называют «Рио», со ссылкой на Рио-Мавуба. Тебя также сравнивают с Клодом Макелеле. Тебе льстят такие сравнения?

Конечно! Они оба отличные игроки с большой карьерой. Мне очень нравится, когда меня сравнивают с ними. Но у меня еще много работы, прежде чем я смогу стать таким, как они.

Кто эти люди, которые являются для тебя важными в жизни?

Моя мама. С детства она всегда меня толкала вперед. Она была со мной с самого начала, на тренировках или во время турниров. Она поддержала меня, и именно с ней я общаюсь больше всего. Я часто спрашиваю у нее совета. Она все знает и смотрит все мои игры.

Тренер близок к нам, он часто разговаривает с нами, особенно с молодыми.

А Сеск Фабрегас?

С таким игроком, как Сеск, тебе даже не нужно разговаривать. Когда ты смотришь на него на тренировках, ты чувствуешь все, через что он прошел. Просто следи за ним. Ты следишь за ним и берешь у него все, чему можно научиться.

Какие цели ты ставишь перед собой?

Я стараюсь получить как можно больше игрового времени, при этом получая удовольствие и всегда отдаваясь на 100% на тренировках. Я хочу использовать максимум моих возможностей.

Тренер, кажется, разговаривает довольно эмоционально с тобой. Можешь ли рассказать о методе Ковача?

Тренер рядом с нами. Он часто с нами разговаривает, особенно с молодыми игроками. Он дает нам советы, используя свой опыт игрока. Раньше он был полузащитником, так что это, очевидно, плюс для нас. Он также очень строгий тренер. Он заставляет нас работать над дисциплиной. Нам, молодым людям, важно над этим поработать.

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