











Благодаря крупной победе над «Метцем» (4-0) в субботу на домашнем стадионе «Луи II», ФК «Монако» поднялся на третье место чемпионата Франции по результатам 31-го тура.

Впервые в этом сезоне подопечным Нико Ковача удалось подняться на третье место чемпионата. В оставшихся семи матчах нас ждет захватывающая борьба между четырьмя клубами: «Монако», «ПСЖ», «Лиллем» и «Лионом».

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В параллельных матчах этого тура «ПСЖ» проиграл в ключевом матче тура «Лиллю» (0-1), а «Лион» сыграл вничью с «Лансом» (1-1), что приблизило монегасков к первым двум строчкам чемпионата. Итак, после 31-го тура «Монако» занимает 3-е место (62 очка) и отстает от лидера чемпионата — Лилля всего на 4 очка (66 очков), и всего на два от «ПСЖ» (64 очка). Почему бы не побороться за чемпионство?

Дубль Виссама Бен Йеддера

Через две недели после разгромной победы над «Сент-Этьенном» (0-4), подопечные Нико Ковача снова одержали крупную победу над командой «Метц» (4-0). «Красно-белые» находятся в невероятной форме в 2021-ом, проиграв всего в одном матче за три месяца.

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Несмотря на полное доминирование «Монако» с первых минут матча, первый тайм закончился безголевой ничьей. Сеск Фабрегас «размочил» счет, реализовав пенальти на 50-ой минуте, а уже через несколько минут, Элиот Матазо, после блестящего прохода в штрафную площадь соперника, отдал голевую передачу на Кевина Фолланда (2-0, 52′). Виссам Бен Йедер сделал дубль в оставшимся отрезке матча: первый мяч был забит после «пушечного» удара из штрафной площади (77′), а второй — с пенальти (89’).

Следующие несколько туров обещают быть очень увлекательными для монегасков.